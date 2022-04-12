https://ria.ru/20220412/kosmonavt-1783059076.html
Путин попросил обеспечить полет в космос представителя Белоруссии
Путин попросил обеспечить полет в космос представителя Белоруссии - РИА Новости, 12.04.2022
Путин попросил обеспечить полет в космос представителя Белоруссии
Президент России Владимир Путин попросил "Роскосмос" обеспечить подготовку и полет в космос представителя Белоруссии. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:31
2022-04-12T11:31
2022-04-12T13:08
наука
космос - риа наука
владимир путин
белоруссия
роскосмос
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил "Роскосмос" обеспечить подготовку и полет в космос представителя Белоруссии."Прошу "Роскосмос" обеспечить необходимую подготовку и полет на российском космическом корабле представителя Белоруссии. Мы говорили об этом с Александром Григорьевичем (Лукашенко) уже давно. Уверен, что это станет новой важной вехой нашего сотрудничества в освоении и изучении космоса", - сказал он на церемонии награждения космонавтов.
https://ria.ru/20220412/vostochnyy-1783066606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, владимир путин, белоруссия, роскосмос
11:31 12.04.2022 (обновлено: 13:08 12.04.2022)
Путин попросил обеспечить полет в космос представителя Белоруссии
Путин попросил "Роскосмос" обеспечить подготовку и полет представителя Белоруссии