https://ria.ru/20220412/kosmonavt-1783059076.html

Путин попросил обеспечить полет в космос представителя Белоруссии

Путин попросил обеспечить полет в космос представителя Белоруссии - РИА Новости, 12.04.2022

Путин попросил обеспечить полет в космос представителя Белоруссии

Президент России Владимир Путин попросил "Роскосмос" обеспечить подготовку и полет в космос представителя Белоруссии. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:31

2022-04-12T11:31

2022-04-12T13:08

наука

космос - риа наука

владимир путин

белоруссия

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783088547_0:218:3079:1950_1920x0_80_0_0_9cd71fe750b9fb7f6418d9e2f0e17b5e.jpg

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил "Роскосмос" обеспечить подготовку и полет в космос представителя Белоруссии."Прошу "Роскосмос" обеспечить необходимую подготовку и полет на российском космическом корабле представителя Белоруссии. Мы говорили об этом с Александром Григорьевичем (Лукашенко) уже давно. Уверен, что это станет новой важной вехой нашего сотрудничества в освоении и изучении космоса", - сказал он на церемонии награждения космонавтов.

https://ria.ru/20220412/vostochnyy-1783066606.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, владимир путин, белоруссия, роскосмос