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Путин попросил обеспечить полет в космос представителя Белоруссии - РИА Новости, 12.04.2022
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Наука
https://ria.ru/20220412/kosmonavt-1783059076.html
Путин попросил обеспечить полет в космос представителя Белоруссии
Путин попросил обеспечить полет в космос представителя Белоруссии - РИА Новости, 12.04.2022
Путин попросил обеспечить полет в космос представителя Белоруссии
Президент России Владимир Путин попросил "Роскосмос" обеспечить подготовку и полет в космос представителя Белоруссии. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:31
2022-04-12T13:08
наука
космос - риа наука
владимир путин
белоруссия
роскосмос
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил "Роскосмос" обеспечить подготовку и полет в космос представителя Белоруссии."Прошу "Роскосмос" обеспечить необходимую подготовку и полет на российском космическом корабле представителя Белоруссии. Мы говорили об этом с Александром Григорьевичем (Лукашенко) уже давно. Уверен, что это станет новой важной вехой нашего сотрудничества в освоении и изучении космоса", - сказал он на церемонии награждения космонавтов.
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космос - риа наука, владимир путин, белоруссия, роскосмос
11:31 12.04.2022 (обновлено: 13:08 12.04.2022)
 
Путин попросил обеспечить полет в космос представителя Белоруссии

Путин попросил "Роскосмос" обеспечить подготовку и полет представителя Белоруссии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками космодрома Восточный в сборочном цех ракеты-носителя
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками космодрома Восточный в сборочном цех ракеты-носителя - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками космодрома Восточный в сборочном цех ракеты-носителя
Читать ria.ru в
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил "Роскосмос" обеспечить подготовку и полет в космос представителя Белоруссии.
"Прошу "Роскосмос" обеспечить необходимую подготовку и полет на российском космическом корабле представителя Белоруссии. Мы говорили об этом с Александром Григорьевичем (Лукашенко) уже давно. Уверен, что это станет новой важной вехой нашего сотрудничества в освоении и изучении космоса", - сказал он на церемонии награждения космонавтов.
Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
11:48
"За нами не заржавеет": Лукашенко пообещал прислать строителей на Восточный
 
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