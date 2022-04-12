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Корреспондент Первого канала попала под обстрел в Мариуполе - РИА Новости, 12.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/korrespondent-1783032690.html
Корреспондент Первого канала попала под обстрел в Мариуполе
Корреспондент Первого канала попала под обстрел в Мариуполе - РИА Новости, 12.04.2022
Корреспондент Первого канала попала под обстрел в Мариуполе
Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова получила ранения, попав под обстрел националистов в Мариуполе. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T09:38
2022-04-12T11:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
ситуация в днр и лнр
первый канал (телеканал)
владимир путин
александр семенов (ученый)
эдуард басурин
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова получила ранения, попав под обстрел националистов в Мариуполе."В зоне специальной операции накануне работало сразу несколько съемочных групп Первого канала, в том числе группа Ирины Куксенковой. Во время подготовки очередного репортажа Ирина с коллегами оказалась под огнем неприятеля. Ира получила ранения. Оператор Дмитрий Качурин и звукооператор Никита Севастьянов не пострадали", — отмечается на сайте СМИ.По словам ведущей Алены Лапшиной, ранения были бы куда серьезнее, если бы репортера не закрыли собой сопровождавшие ее бойцы ВС России, которые приняли основной удар на себя. Сообщается, что военных тоже доставили в госпиталь.При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль.Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей сопротивление оказывает националистический полк "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело. Основные силы националистов сосредоточены в промышленной зоне предприятия "Азовсталь", где, по словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, находятся до 3,5 тысячи бойцов. Также 11 апреля в ДНР сообщили о взятии порта города под контроль.Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220412/nato-1783029495.html
https://ria.ru/20220412/mariupol-1783036114.html
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донецкая народная республика
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в мире, мариуполь, ситуация в днр и лнр, первый канал (телеканал), владимир путин, александр семенов (ученый), эдуард басурин, донецкая народная республика, россия, донецк (днр)
09:38 12.04.2022 (обновлено: 11:48 12.04.2022)
 
Корреспондент Первого канала попала под обстрел в Мариуполе

Корреспондент Первого канала получила ранения при обстреле националистов в Мариуполе

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Мариуполя идут по улице города
Жители Мариуполя идут по улице города - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители Мариуполя идут по улице города. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова получила ранения, попав под обстрел националистов в Мариуполе.
"В зоне специальной операции накануне работало сразу несколько съемочных групп Первого канала, в том числе группа Ирины Куксенковой. Во время подготовки очередного репортажа Ирина с коллегами оказалась под огнем неприятеля. Ира получила ранения. Оператор Дмитрий Качурин и звукооператор Никита Севастьянов не пострадали", — отмечается на сайте СМИ.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
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В Госдуме считают, что в Мариуполе могут прятаться инструкторы НАТО
По словам ведущей Алены Лапшиной, ранения были бы куда серьезнее, если бы репортера не закрыли собой сопровождавшие ее бойцы ВС России, которые приняли основной удар на себя. Сообщается, что военных тоже доставили в госпиталь.
При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль.
Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей сопротивление оказывает националистический полк "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело. Основные силы националистов сосредоточены в промышленной зоне предприятия "Азовсталь", где, по словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, находятся до 3,5 тысячи бойцов. Также 11 апреля в ДНР сообщили о взятии порта города под контроль.
Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Вид на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича со стороны поселка Сартана - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
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Российская армия пресекла попытку украинских военных покинуть Мариуполь
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольСитуация в ДНР и ЛНРПервый канал (телеканал)Владимир ПутинАлександр Семенов (ученый)Эдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонецк (ДНР)
 
 
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