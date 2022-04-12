https://ria.ru/20220412/koronavirus-1783072946.html
В Москве за сутки госпитализировали 199 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 199 человек с COVID-19 - РИА Новости, 12.04.2022
В Москве за сутки госпитализировали 199 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявлено 489 новых случаев COVID-19, скончались 18 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T12:12
2022-04-12T12:12
2022-04-12T12:21
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 489 новых случаев COVID-19, скончались 18 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 489, 199 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 994, 18 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 749 509 случаев коронавируса, выздоровели 2 555 538 человек, умерли 42 928 человек.Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 90 человек.
https://ria.ru/20220412/koronavirus-1783044325.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
12:12 12.04.2022 (обновлено: 12:21 12.04.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 199 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 489 случаев заражения коронавирусом