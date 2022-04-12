https://ria.ru/20220412/koronavirus-1783043960.html

Мурашко рассказал, когда возможен подъем заболеваемости COVID-19

Мурашко рассказал, когда возможен подъем заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 12.04.2022

Мурашко рассказал, когда возможен подъем заболеваемости COVID-19

Подъемы заболеваемости коронавирусом в России возможны в конце мая-июне, при этом сила новой волны будет зависеть от того, как люди соблюдают меры профилактики... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T10:39

2022-04-12T10:39

2022-04-12T12:38

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Подъемы заболеваемости коронавирусом в России возможны в конце мая-июне, при этом сила новой волны будет зависеть от того, как люди соблюдают меры профилактики и прививаются против инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Думаю, что конец мая-июнь возможны подъемы заболеваемости", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".Он отметил, что сила новой волны будет зависеть от поведения каждого человека - от того, как люди прививаются и ревакцинируются, а также соблюдают санитарные нормы и правила.

https://radiosputnik.ria.ru/20220411/koronavirus-1782934256.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии