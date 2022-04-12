https://ria.ru/20220412/kontsert-1783142689.html
В Швеции отменили концерт в поддержку Украины из-за использования балалаек
В Швеции отменили концерт в поддержку Украины из-за использования балалаек - РИА Новости, 12.04.2022
В Швеции отменили концерт в поддержку Украины из-за использования балалаек
Концерт в поддержку Украины шведской группы Södra bergens balalaikor, исполняющей музыку, в том числе, на русских народных инструментах, отменен в шведской... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:03
2022-04-12T16:03
2022-04-12T16:03
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Концерт в поддержку Украины шведской группы Södra bergens balalaikor, исполняющей музыку, в том числе, на русских народных инструментах, отменен в шведской Уппсале из-за балалаек, сообщил телеканал SVT Nyheter.Мероприятие должно было пройти на выходных."Те, кто слышал об этом (о концерте - ред.), писали, что балалайка – это символ России, а играть за Украину на балалайке – святотатство. Они сравнивают это со свастикой", - приводит телеканал слова одного из членов группы Юнаса Нюберга.По данным телеканала, организаторы столкнулись с "давлением со стороны людей, которые не хотят видеть балалайки на сцене во время концерта в поддержку Украины".Södra bergens balalaikor начали свою музыкальную деятельность в 1969 году. Сегодня это любительский оркестр, состоящий примерно из 20 человек, который играет русскую, шведскую, а также украинскую народную музыку.
https://radiosputnik.ria.ru/20220412/ukraina-1783086896.html
https://ria.ru/20220409/perevod-1782649287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, швеция, в мире
В Швеции отменили концерт в поддержку Украины из-за использования балалаек
В Швеции отменили концерт в поддержку Украины из-за использования местной группой балалаек