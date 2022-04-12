https://ria.ru/20220412/kontsert-1783142689.html

В Швеции отменили концерт в поддержку Украины из-за использования балалаек

В Швеции отменили концерт в поддержку Украины из-за использования балалаек - РИА Новости, 12.04.2022

В Швеции отменили концерт в поддержку Украины из-за использования балалаек

Концерт в поддержку Украины шведской группы Södra bergens balalaikor, исполняющей музыку, в том числе, на русских народных инструментах, отменен в шведской... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T16:03

2022-04-12T16:03

2022-04-12T16:03

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Концерт в поддержку Украины шведской группы Södra bergens balalaikor, исполняющей музыку, в том числе, на русских народных инструментах, отменен в шведской Уппсале из-за балалаек, сообщил телеканал SVT Nyheter.Мероприятие должно было пройти на выходных."Те, кто слышал об этом (о концерте - ред.), писали, что балалайка – это символ России, а играть за Украину на балалайке – святотатство. Они сравнивают это со свастикой", - приводит телеканал слова одного из членов группы Юнаса Нюберга.По данным телеканала, организаторы столкнулись с "давлением со стороны людей, которые не хотят видеть балалайки на сцене во время концерта в поддержку Украины".Södra bergens balalaikor начали свою музыкальную деятельность в 1969 году. Сегодня это любительский оркестр, состоящий примерно из 20 человек, который играет русскую, шведскую, а также украинскую народную музыку.

https://radiosputnik.ria.ru/20220412/ukraina-1783086896.html

https://ria.ru/20220409/perevod-1782649287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, швеция, в мире