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Ле Пен заявила, что не является "троянским конем" Путина

Ле Пен заявила, что не является "троянским конем" Путина - РИА Новости, 12.04.2022

Ле Пен заявила, что не является "троянским конем" Путина

Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что не является "троянским конем" российского президента... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T13:39

2022-04-12T13:39

2022-04-12T13:39

выборы президента франции — 2022

в мире

марин ле пен

россия

владимир путин

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ПАРИЖ, 12 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что не является "троянским конем" российского президента Владимира Путина, а выступает против санкций в отношении РФ в сфере энергетики из-за негативных последствий для французов."Я не являюсь ничьим "троянским конем". Я не выступаю за отмену санкций. Я выступаю против тех санкций, которые касаются энергетического сектора, так как не хочу, чтобы французы сталкивались с негативными последствиями", - сказала Ле Пен в эфире радиостанции France Inter в ответ на вопрос о том, можно ли ее назвать "троянским конем" Путина.Ранее кандидат в президенты Франции заявила, что выступает против санкций в отношении сырья из РФ, а также эмбарго на поставки российских газа, нефти и угля.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выборы президента франции — 2022, в мире, марин ле пен, россия, владимир путин