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Центр компетенций в сфере импортозамещения создадут в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 12.04.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220412/kompetentsii-1783074471.html
Центр компетенций в сфере импортозамещения создадут в ОЭЗ Москвы
Центр компетенций в сфере импортозамещения создадут в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 12.04.2022
Центр компетенций в сфере импортозамещения создадут в ОЭЗ Москвы
При ОЭЗ "Технополис Москва" появится Центр компетенций в сфере импортозамещения, который позволит резидентам ОЭЗ в условиях кооперации выпускать конкурентную... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T12:17
2022-04-12T12:17
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
геннадий дегтев
владимир ефимов (политик)
москва
технологии
экономика
владислав овчинский
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. При ОЭЗ "Технополис Москва" появится Центр компетенций в сфере импортозамещения, который позволит резидентам ОЭЗ в условиях кооперации выпускать конкурентную продукцию, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Сегодня в ОЭЗ Москвы работают свыше 200 высокотехнологичных компаний, которые объединяются в специализированные кластеры и создают совместные продукты, востребованные на рынке. Для эффективной кооперации и наполнения российского рынка необходимыми товарами в ОЭЗ создается Центр компетенций в сфере импортозамещения. В его состав уже заявились 12 компаний. Эксперты, технологи и инженеры ведущих производителей сконцентрируются на создании отечественных продуктов, а также сообща смогут предложить решения по выстраиванию новых логистических цепочек", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.В работе Центра планируют участвовать такие компании, как "Приводная техника", "Хирана+", "Диагностика-М", "Европейская электротехника", "Профотек", "СКТБ ПР", "НПО Композит", "Концерн Гудвин", "Неорос", "Бифорком", "Электромобили Мануфэкчуринг Рус", "Фотоэксперт". Своей экспертизой в области промышленных технологий поделятся представители Московского государственного образовательного комплекса, а поддержку ученых обеспечит Научный технический совет ОЭЗ "Технополис "Москва", говорится в сообщении.Как рассказал генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, первое установочное совещание уже состоялось. Там участники сформулировали задачи и цели технологического сообщества.
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геннадий дегтев, владимир ефимов (политик), москва, технологии, экономика, владислав овчинский
12:17 12.04.2022
 

Центр компетенций в сфере импортозамещения создадут в ОЭЗ Москвы

© Фото : Mos.ru/Е. СамаринаСтенд "Технополис Москва"
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Фото : Mos.ru/Е. Самарина
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. При ОЭЗ "Технополис Москва" появится Центр компетенций в сфере импортозамещения, который позволит резидентам ОЭЗ в условиях кооперации выпускать конкурентную продукцию, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Сегодня в ОЭЗ Москвы работают свыше 200 высокотехнологичных компаний, которые объединяются в специализированные кластеры и создают совместные продукты, востребованные на рынке. Для эффективной кооперации и наполнения российского рынка необходимыми товарами в ОЭЗ создается Центр компетенций в сфере импортозамещения. В его состав уже заявились 12 компаний. Эксперты, технологи и инженеры ведущих производителей сконцентрируются на создании отечественных продуктов, а также сообща смогут предложить решения по выстраиванию новых логистических цепочек", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
В работе Центра планируют участвовать такие компании, как "Приводная техника", "Хирана+", "Диагностика-М", "Европейская электротехника", "Профотек", "СКТБ ПР", "НПО Композит", "Концерн Гудвин", "Неорос", "Бифорком", "Электромобили Мануфэкчуринг Рус", "Фотоэксперт". Своей экспертизой в области промышленных технологий поделятся представители Московского государственного образовательного комплекса, а поддержку ученых обеспечит Научный технический совет ОЭЗ "Технополис "Москва", говорится в сообщении.
"Участники Центра компетенций, будучи экспертами в своих отраслях и кластерах, смогут заявить о потребностях коллегам и использовать возможности внутри ОЭЗ для организации контрактного производства, разработки и внедрения необходимых продуктов. Большое внимание будет уделяться работе с городскими заказчиками Москвы. Более масштабное внедрение продукции, произведенной в ОЭЗ "Технополис "Москва", для нужд городских учреждений – одна из ключевых задач Центра", – пояснил руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
Как рассказал генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, первое установочное совещание уже состоялось. Там участники сформулировали задачи и цели технологического сообщества.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 11:13Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Москва компенсирует предприятиям часть затрат на проценты по кредитам
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыГеннадий ДегтевВладимир Ефимов (политик)МоскваТехнологииЭкономикаВладислав Овчинский
 
 
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