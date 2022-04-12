https://ria.ru/20220412/kompetentsii-1783074471.html

Центр компетенций в сфере импортозамещения создадут в ОЭЗ Москвы

Центр компетенций в сфере импортозамещения создадут в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 12.04.2022

Центр компетенций в сфере импортозамещения создадут в ОЭЗ Москвы

При ОЭЗ "Технополис Москва" появится Центр компетенций в сфере импортозамещения, который позволит резидентам ОЭЗ в условиях кооперации выпускать конкурентную... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T12:17

2022-04-12T12:17

2022-04-12T12:17

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

геннадий дегтев

владимир ефимов (политик)

москва

технологии

экономика

владислав овчинский

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. При ОЭЗ "Технополис Москва" появится Центр компетенций в сфере импортозамещения, который позволит резидентам ОЭЗ в условиях кооперации выпускать конкурентную продукцию, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Сегодня в ОЭЗ Москвы работают свыше 200 высокотехнологичных компаний, которые объединяются в специализированные кластеры и создают совместные продукты, востребованные на рынке. Для эффективной кооперации и наполнения российского рынка необходимыми товарами в ОЭЗ создается Центр компетенций в сфере импортозамещения. В его состав уже заявились 12 компаний. Эксперты, технологи и инженеры ведущих производителей сконцентрируются на создании отечественных продуктов, а также сообща смогут предложить решения по выстраиванию новых логистических цепочек", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.В работе Центра планируют участвовать такие компании, как "Приводная техника", "Хирана+", "Диагностика-М", "Европейская электротехника", "Профотек", "СКТБ ПР", "НПО Композит", "Концерн Гудвин", "Неорос", "Бифорком", "Электромобили Мануфэкчуринг Рус", "Фотоэксперт". Своей экспертизой в области промышленных технологий поделятся представители Московского государственного образовательного комплекса, а поддержку ученых обеспечит Научный технический совет ОЭЗ "Технополис "Москва", говорится в сообщении.Как рассказал генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, первое установочное совещание уже состоялось. Там участники сформулировали задачи и цели технологического сообщества.

https://ria.ru/20220323/kredit-1779586220.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

геннадий дегтев, владимир ефимов (политик), москва, технологии, экономика, владислав овчинский