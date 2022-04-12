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В Госдуму внесли проект о внешнем управлении иностранными компаниями - РИА Новости, 12.04.2022
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В Госдуму внесли проект о внешнем управлении иностранными компаниями
В Госдуму внесли проект о внешнем управлении иностранными компаниями - РИА Новости, 12.04.2022
В Госдуму внесли проект о внешнем управлении иностранными компаниями
"Единая Россия" внесла в Думу законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка, сообщила партия в своем... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T13:06
2022-04-12T16:55
госдума рф
единая россия
экономика
россия
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Думу законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка, сообщила партия в своем Telegram-канале."Главная цель — защитить интересы россиян, сохранить рабочие места и поддержать экономику", — говорится в публикации.В ЕР подчеркнули, что нововведение коснется тех компаний, которые решили уйти с рынка "без очевидных экономических причин", но их работа "существенно влияла на стабильность экономики".Решения по таким предприятиям будет принимать комиссия при Минэкономразвития, внешнее управление сможет вводить только суд.Как указано в пояснительных материалах к законопроекту, внешнюю администрацию смогут вводить в организациях, где иностранцы прямо или косвенно владеют долей более 25 процентов, на срок до 18 месяцев. Затем его можно будет продлить на полтора года.Запад после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины ввел несколько раундов новых санкций. В частности, под ограничения попали крупнейшие российские банки, для самолетов закрыли небо, валютные резервы ЦБ за границей оказались заморожены. Многие иностранные компании объявили об уходе с российского рынка, либо о приостановке работы. Владимир Путин потребовал от правительства действовать решительно, "вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет".
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госдума рф, единая россия, экономика, россия
13:06 12.04.2022 (обновлено: 16:55 12.04.2022)
 
В Госдуму внесли проект о внешнем управлении иностранными компаниями

В Госдуму внесли законопроект о внешнем управлении бизнесом ушедших из России компаний

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Думу законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка, сообщила партия в своем Telegram-канале.
"Главная цель — защитить интересы россиян, сохранить рабочие места и поддержать экономику", — говорится в публикации.
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В ЕР подчеркнули, что нововведение коснется тех компаний, которые решили уйти с рынка "без очевидных экономических причин", но их работа "существенно влияла на стабильность экономики".
Решения по таким предприятиям будет принимать комиссия при Минэкономразвития, внешнее управление сможет вводить только суд.
"Иностранным собственникам сохранят возможность возобновить работу в России или продать пакет акций. Таким образом, они смогут не потерять свой бизнес, а работники получат гарантии дальнейшей занятости", — подчеркнули в "Единой России".
Как указано в пояснительных материалах к законопроекту, внешнюю администрацию смогут вводить в организациях, где иностранцы прямо или косвенно владеют долей более 25 процентов, на срок до 18 месяцев. Затем его можно будет продлить на полтора года.
Запад после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины ввел несколько раундов новых санкций. В частности, под ограничения попали крупнейшие российские банки, для самолетов закрыли небо, валютные резервы ЦБ за границей оказались заморожены. Многие иностранные компании объявили об уходе с российского рынка, либо о приостановке работы. Владимир Путин потребовал от правительства действовать решительно, "вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет".
 
Госдума РФЕдиная РоссияЭкономикаРоссия
 
 
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