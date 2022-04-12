https://ria.ru/20220412/kompanii-1783089185.html

В Госдуму внесли проект о внешнем управлении иностранными компаниями

В Госдуму внесли проект о внешнем управлении иностранными компаниями - РИА Новости, 12.04.2022

В Госдуму внесли проект о внешнем управлении иностранными компаниями

"Единая Россия" внесла в Думу законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка, сообщила партия в своем... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T13:06

2022-04-12T13:06

2022-04-12T16:55

госдума рф

единая россия

экономика

россия

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Думу законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка, сообщила партия в своем Telegram-канале."Главная цель — защитить интересы россиян, сохранить рабочие места и поддержать экономику", — говорится в публикации.В ЕР подчеркнули, что нововведение коснется тех компаний, которые решили уйти с рынка "без очевидных экономических причин", но их работа "существенно влияла на стабильность экономики".Решения по таким предприятиям будет принимать комиссия при Минэкономразвития, внешнее управление сможет вводить только суд.Как указано в пояснительных материалах к законопроекту, внешнюю администрацию смогут вводить в организациях, где иностранцы прямо или косвенно владеют долей более 25 процентов, на срок до 18 месяцев. Затем его можно будет продлить на полтора года.Запад после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины ввел несколько раундов новых санкций. В частности, под ограничения попали крупнейшие российские банки, для самолетов закрыли небо, валютные резервы ЦБ за границей оказались заморожены. Многие иностранные компании объявили об уходе с российского рынка, либо о приостановке работы. Владимир Путин потребовал от правительства действовать решительно, "вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет".

https://ria.ru/20220310/emigratsiya-1777363843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

госдума рф, единая россия, экономика, россия