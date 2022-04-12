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Хаббл помог определить размер самой большой кометы - РИА Новости, 12.04.2022
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Наука
https://ria.ru/20220412/kometa-1783226568.html
Хаббл помог определить размер самой большой кометы
Хаббл помог определить размер самой большой кометы - РИА Новости, 12.04.2022
Хаббл помог определить размер самой большой кометы
Космический телескоп Хаббл помог установить размер кометы Бернардинелли - Бернштейна (C/2014 UN271), она оказалось самой крупной из всех известных человеку... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T23:44
2022-04-12T23:45
наука
китай
макао
наса
сша
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Космический телескоп Хаббл помог установить размер кометы Бернардинелли - Бернштейна (C/2014 UN271), она оказалось самой крупной из всех известных человеку сегодня, сообщило НАСА во вторник."Космический телескоп НАСА Хаббл определил размер самой большой кометы с ледяным ядром, которую когда-либо видели астрономы", - сообщило НАСА во вторник.По данным американского космического ведомства, приблизительный диаметр кометы - около 80-85 миль (129-136 километров), "это больше штата Род-Айленд", - уточняют в НАСА. Ранее рекорд по величине принадлежал комете C/2002 VQ94 с диаметром порядка 96 километров.По расчетам специалистов, ядро кометы C/2014 UN271 почти в 50 раз больше, чем у большинства известных комет, а масса может насчитывать 500 триллионов тонн. Это, отмечают в НАСА, в сотню тысяч больше, чем у большинства комет, расположенных гораздо ближе к Солнцу.Узнать приблизительный размер кометы смогли ученые Научно-технологического университета Макао (КНР), проанализировавшие полученные с помощью телескопа Хаббл в январе текущего года пять снимков кометы. "Мы предполагали, что комета может быть достаточно большой, но нам нужны были лучшие данные, чтобы подтвердить это", - цитирует НАСА слова научного руководителя исследования Маньто Хуэя.Комета Бернардинелли - Бернштейна, как сообщают в НАСА, движется со скоростью 35,4 тысячи километров в час внутрь Солнечной системы с ее окраины. По расчетам специалистов ее траектория такова, что она "никогда не приблизится к Солнцу ближе, чем на 1,6 миллиарда километров". Это немногим дальше, чем расстояние от Солнца до Сатурна, успокаивают землян в НАСА. Условное сближение кометы с Солнцем не произойдет раньше 2031 года.Гигантская комета C/2014 UN271 была обнаружена астрономами Педро Бернардинелли и Гэри Бернштейном в ходе изучения архивных снимков проекта по изучению Темной энергии в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили. Ее впервые удалось рассмотреть в телескоп в 2010 году, когда она находилась на расстоянии около 4,8 миллиарда километров от Солнца.
https://ria.ru/20220331/zvezda-1780983406.html
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китай, макао, наса, сша
23:44 12.04.2022 (обновлено: 23:45 12.04.2022)
 
Хаббл помог определить размер самой большой кометы

НАСА: Хаббл помог установить размер самой большой кометы — Бернардинелли - Бернштейна

© NASAОрбитальная обсерватория "Хаббл"
Орбитальная обсерватория Хаббл - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© NASA
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Космический телескоп Хаббл помог установить размер кометы Бернардинелли - Бернштейна (C/2014 UN271), она оказалось самой крупной из всех известных человеку сегодня, сообщило НАСА во вторник.
"Космический телескоп НАСА Хаббл определил размер самой большой кометы с ледяным ядром, которую когда-либо видели астрономы", - сообщило НАСА во вторник.
По данным американского космического ведомства, приблизительный диаметр кометы - около 80-85 миль (129-136 километров), "это больше штата Род-Айленд", - уточняют в НАСА. Ранее рекорд по величине принадлежал комете C/2002 VQ94 с диаметром порядка 96 километров.
По расчетам специалистов, ядро кометы C/2014 UN271 почти в 50 раз больше, чем у большинства известных комет, а масса может насчитывать 500 триллионов тонн. Это, отмечают в НАСА, в сотню тысяч больше, чем у большинства комет, расположенных гораздо ближе к Солнцу.
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Узнать приблизительный размер кометы смогли ученые Научно-технологического университета Макао (КНР), проанализировавшие полученные с помощью телескопа Хаббл в январе текущего года пять снимков кометы. "Мы предполагали, что комета может быть достаточно большой, но нам нужны были лучшие данные, чтобы подтвердить это", - цитирует НАСА слова научного руководителя исследования Маньто Хуэя.
Комета Бернардинелли - Бернштейна, как сообщают в НАСА, движется со скоростью 35,4 тысячи километров в час внутрь Солнечной системы с ее окраины. По расчетам специалистов ее траектория такова, что она "никогда не приблизится к Солнцу ближе, чем на 1,6 миллиарда километров". Это немногим дальше, чем расстояние от Солнца до Сатурна, успокаивают землян в НАСА. Условное сближение кометы с Солнцем не произойдет раньше 2031 года.
Гигантская комета C/2014 UN271 была обнаружена астрономами Педро Бернардинелли и Гэри Бернштейном в ходе изучения архивных снимков проекта по изучению Темной энергии в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили. Ее впервые удалось рассмотреть в телескоп в 2010 году, когда она находилась на расстоянии около 4,8 миллиарда километров от Солнца.
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