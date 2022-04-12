https://ria.ru/20220412/kometa-1783226568.html

Хаббл помог определить размер самой большой кометы

Хаббл помог определить размер самой большой кометы - РИА Новости, 12.04.2022

Хаббл помог определить размер самой большой кометы

Космический телескоп Хаббл помог установить размер кометы Бернардинелли - Бернштейна (C/2014 UN271), она оказалось самой крупной из всех известных человеку... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T23:44

2022-04-12T23:44

2022-04-12T23:45

наука

китай

макао

наса

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153026/19/1530261912_0:153:3001:1841_1920x0_80_0_0_2c2986e5a0decde1c1a936821411907b.jpg

ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Космический телескоп Хаббл помог установить размер кометы Бернардинелли - Бернштейна (C/2014 UN271), она оказалось самой крупной из всех известных человеку сегодня, сообщило НАСА во вторник."Космический телескоп НАСА Хаббл определил размер самой большой кометы с ледяным ядром, которую когда-либо видели астрономы", - сообщило НАСА во вторник.По данным американского космического ведомства, приблизительный диаметр кометы - около 80-85 миль (129-136 километров), "это больше штата Род-Айленд", - уточняют в НАСА. Ранее рекорд по величине принадлежал комете C/2002 VQ94 с диаметром порядка 96 километров.По расчетам специалистов, ядро кометы C/2014 UN271 почти в 50 раз больше, чем у большинства известных комет, а масса может насчитывать 500 триллионов тонн. Это, отмечают в НАСА, в сотню тысяч больше, чем у большинства комет, расположенных гораздо ближе к Солнцу.Узнать приблизительный размер кометы смогли ученые Научно-технологического университета Макао (КНР), проанализировавшие полученные с помощью телескопа Хаббл в январе текущего года пять снимков кометы. "Мы предполагали, что комета может быть достаточно большой, но нам нужны были лучшие данные, чтобы подтвердить это", - цитирует НАСА слова научного руководителя исследования Маньто Хуэя.Комета Бернардинелли - Бернштейна, как сообщают в НАСА, движется со скоростью 35,4 тысячи километров в час внутрь Солнечной системы с ее окраины. По расчетам специалистов ее траектория такова, что она "никогда не приблизится к Солнцу ближе, чем на 1,6 миллиарда километров". Это немногим дальше, чем расстояние от Солнца до Сатурна, успокаивают землян в НАСА. Условное сближение кометы с Солнцем не произойдет раньше 2031 года.Гигантская комета C/2014 UN271 была обнаружена астрономами Педро Бернардинелли и Гэри Бернштейном в ходе изучения архивных снимков проекта по изучению Темной энергии в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили. Ее впервые удалось рассмотреть в телескоп в 2010 году, когда она находилась на расстоянии около 4,8 миллиарда километров от Солнца.

https://ria.ru/20220331/zvezda-1780983406.html

https://ria.ru/20220120/chernayadyra-1768697321.html

китай

макао

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, макао, наса, сша