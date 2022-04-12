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КНДР сообщила о лесных пожарах в Алмазных горах Кымгансан
КНДР сообщила о лесных пожарах в Алмазных горах Кымгансан - РИА Новости, 12.04.2022
КНДР сообщила о лесных пожарах в Алмазных горах Кымгансан
Пожары уничтожили сотни гектаров леса в курортных Алмазных горах Кымгансан в КНДР, сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T09:25
2022-04-12T09:25
2022-04-12T09:25
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пожары уничтожили сотни гектаров леса в курортных Алмазных горах Кымгансан в КНДР, сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).По его данным, пожар возник в провинции Канвондо еще 9 апреля в уезде Косон и начал быстро распространяться из-за сильного ветра."Сразу же к тушению пожара были привлечены все средства и силы. Кабинет министров и Государственный комитет по чрезвычайным стихийным бедствиям принимают экстренные меры по скорейшему тушению пожара и восстановлению пострадавших районов", - сообщает ЦТАК.Пожар удалось потушить 10 апреля, приняты меры для предотвращения дальнейшего возгорания, в том числе всем учреждениям дано указание улучшить систему наблюдения, коммуникаций и мобилизации.Как сообщило накануне агентство Рёнхап, ветреная и сухая погода привела к пожарам и в Южной Корее, где огонь уничтожил леса на площади 759 гектаров в 20 километрах от границы с КНДР.
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в мире, кндр (северная корея), южная корея
КНДР сообщила о лесных пожарах в Алмазных горах Кымгансан
КНДР сообщила о лесных пожарах в курортных Алмазных горах Кымгансан
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пожары уничтожили сотни гектаров леса в курортных Алмазных горах Кымгансан в КНДР, сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По его данным, пожар возник в провинции Канвондо еще 9 апреля в уезде Косон и начал быстро распространяться из-за сильного ветра.
"Сразу же к тушению пожара были привлечены все средства и силы. Кабинет министров и Государственный комитет по чрезвычайным стихийным бедствиям принимают экстренные меры по скорейшему тушению пожара и восстановлению пострадавших районов", - сообщает ЦТАК.
Пожар удалось потушить 10 апреля, приняты меры для предотвращения дальнейшего возгорания, в том числе всем учреждениям дано указание улучшить систему наблюдения, коммуникаций и мобилизации.
Как сообщило накануне агентство Рёнхап, ветреная и сухая погода привела к пожарам и в Южной Корее
, где огонь уничтожил леса на площади 759 гектаров в 20 километрах от границы с КНДР
.