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КНДР сообщила о лесных пожарах в Алмазных горах Кымгансан - РИА Новости, 12.04.2022
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КНДР сообщила о лесных пожарах в Алмазных горах Кымгансан
КНДР сообщила о лесных пожарах в Алмазных горах Кымгансан - РИА Новости, 12.04.2022
КНДР сообщила о лесных пожарах в Алмазных горах Кымгансан
Пожары уничтожили сотни гектаров леса в курортных Алмазных горах Кымгансан в КНДР, сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T09:25
2022-04-12T09:25
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пожары уничтожили сотни гектаров леса в курортных Алмазных горах Кымгансан в КНДР, сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).По его данным, пожар возник в провинции Канвондо еще 9 апреля в уезде Косон и начал быстро распространяться из-за сильного ветра."Сразу же к тушению пожара были привлечены все средства и силы. Кабинет министров и Государственный комитет по чрезвычайным стихийным бедствиям принимают экстренные меры по скорейшему тушению пожара и восстановлению пострадавших районов", - сообщает ЦТАК.Пожар удалось потушить 10 апреля, приняты меры для предотвращения дальнейшего возгорания, в том числе всем учреждениям дано указание улучшить систему наблюдения, коммуникаций и мобилизации.Как сообщило накануне агентство Рёнхап, ветреная и сухая погода привела к пожарам и в Южной Корее, где огонь уничтожил леса на площади 759 гектаров в 20 километрах от границы с КНДР.
https://ria.ru/20220401/turtsiya-1781399202.html
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в мире, кндр (северная корея), южная корея
09:25 12.04.2022
 
КНДР сообщила о лесных пожарах в Алмазных горах Кымгансан

КНДР сообщила о лесных пожарах в курортных Алмазных горах Кымгансан

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПарк в КНДР
Парк в КНДР - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Парк в КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пожары уничтожили сотни гектаров леса в курортных Алмазных горах Кымгансан в КНДР, сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По его данным, пожар возник в провинции Канвондо еще 9 апреля в уезде Косон и начал быстро распространяться из-за сильного ветра.
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"Сразу же к тушению пожара были привлечены все средства и силы. Кабинет министров и Государственный комитет по чрезвычайным стихийным бедствиям принимают экстренные меры по скорейшему тушению пожара и восстановлению пострадавших районов", - сообщает ЦТАК.
Пожар удалось потушить 10 апреля, приняты меры для предотвращения дальнейшего возгорания, в том числе всем учреждениям дано указание улучшить систему наблюдения, коммуникаций и мобилизации.
Как сообщило накануне агентство Рёнхап, ветреная и сухая погода привела к пожарам и в Южной Корее, где огонь уничтожил леса на площади 759 гектаров в 20 километрах от границы с КНДР.
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