https://ria.ru/20220412/kndr-1783031097.html

КНДР сообщила о лесных пожарах в Алмазных горах Кымгансан

КНДР сообщила о лесных пожарах в Алмазных горах Кымгансан - РИА Новости, 12.04.2022

КНДР сообщила о лесных пожарах в Алмазных горах Кымгансан

Пожары уничтожили сотни гектаров леса в курортных Алмазных горах Кымгансан в КНДР, сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T09:25

2022-04-12T09:25

2022-04-12T09:25

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кндр (северная корея)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пожары уничтожили сотни гектаров леса в курортных Алмазных горах Кымгансан в КНДР, сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).По его данным, пожар возник в провинции Канвондо еще 9 апреля в уезде Косон и начал быстро распространяться из-за сильного ветра."Сразу же к тушению пожара были привлечены все средства и силы. Кабинет министров и Государственный комитет по чрезвычайным стихийным бедствиям принимают экстренные меры по скорейшему тушению пожара и восстановлению пострадавших районов", - сообщает ЦТАК.Пожар удалось потушить 10 апреля, приняты меры для предотвращения дальнейшего возгорания, в том числе всем учреждениям дано указание улучшить систему наблюдения, коммуникаций и мобилизации.Как сообщило накануне агентство Рёнхап, ветреная и сухая погода привела к пожарам и в Южной Корее, где огонь уничтожил леса на площади 759 гектаров в 20 километрах от границы с КНДР.

https://ria.ru/20220401/turtsiya-1781399202.html

https://ria.ru/20211122/pozhar-1760146288.html

кндр (северная корея)

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в мире, кндр (северная корея), южная корея