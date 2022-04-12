https://ria.ru/20220412/kiva-1783085567.html

Кива заявил, что начальник СБУ покинул страну за день до начала операции

Кива заявил, что начальник СБУ покинул страну за день до начала операции - РИА Новости, 12.04.2022

Кива заявил, что начальник СБУ покинул страну за день до начала операции

Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива обратился к сотрудникам службы безопасности Украины и заявил, что начальник СБ Иван Баканов покинул... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T12:55

2022-04-12T12:55

2022-04-12T13:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива обратился к сотрудникам службы безопасности Украины и заявил, что начальник СБ Иван Баканов покинул страну за день до начала спецоперации РФ и находится в Германии."Вы же лучше, чем кто-либо, знаете, что ваш начальник Ваня Баканов за день до начала боевых действий выехал с генералом (Андреем) Наумовым на двух бусах, набитых деньгами, в Европу. И сейчас находится в Германии, скупая во Франкфурте недвижимость: виллы, особняки, гостиницы. По задаче Зеленского вкладывая наворованные деньги и обустраивая быт", - написал Кива в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220411/ukraina-1782896906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, россия, европа