12:55 12.04.2022 (обновлено: 13:00 12.04.2022)
Кива заявил, что начальник СБУ покинул страну за день до начала операции
Лишенный мандата депутат Рады Кива заявил, что начальник СБУ покинул Украину
© Фото : Илья Кива/FacebookДепутат Верховной Рады Украины из фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива
Депутат Верховной Рады Украины из фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива . Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива обратился к сотрудникам службы безопасности Украины и заявил, что начальник СБ Иван Баканов покинул страну за день до начала спецоперации РФ и находится в Германии.
"Вы же лучше, чем кто-либо, знаете, что ваш начальник Ваня Баканов за день до начала боевых действий выехал с генералом (Андреем) Наумовым на двух бусах, набитых деньгами, в Европу. И сейчас находится в Германии, скупая во Франкфурте недвижимость: виллы, особняки, гостиницы. По задаче Зеленского вкладывая наворованные деньги и обустраивая быт", - написал Кива в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.