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В России выросло число людей, считающих китайский язык полезным для карьеры
В России выросло число людей, считающих китайский язык полезным для карьеры - РИА Новости, 12.04.2022
В России выросло число людей, считающих китайский язык полезным для карьеры
Жители РФ начали считать китайский язык важным для карьеры в два раза чаще, сообщили "Форпосту" в Superjob. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T12:10
2022-04-12T12:10
2022-04-12T12:10
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МОСКВА, 12 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Жители РФ начали считать китайский язык важным для карьеры в два раза чаще, сообщили "Форпосту" в Superjob."Для успешной карьеры наиболее полезно знание английского и китайского языков, детям в будущем тоже пригодятся именно они, считают россияне. При этом значимость английского за последний год снизилась, а китайского - возросла: сказывается влияние политической и экономической повестки", - рассказали в компании.Так, 54% граждан РФ считают английский язык самым полезным для карьеры. Предпочтение китайскому отдали 11% опрошенных, что в два раза выше показателей 2021 года.Остальные языки жители страны считают менее полезным. Так, за французский, немецкий, испанский, японский и арабский проголосовали по 1% респондентов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия