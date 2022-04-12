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В России выросло число людей, считающих китайский язык полезным для карьеры - РИА Новости, 12.04.2022
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В России выросло число людей, считающих китайский язык полезным для карьеры
В России выросло число людей, считающих китайский язык полезным для карьеры - РИА Новости, 12.04.2022
В России выросло число людей, считающих китайский язык полезным для карьеры
Жители РФ начали считать китайский язык важным для карьеры в два раза чаще, сообщили "Форпосту" в Superjob. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T12:10
2022-04-12T12:10
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МОСКВА, 12 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Жители РФ начали считать китайский язык важным для карьеры в два раза чаще, сообщили "Форпосту" в Superjob."Для успешной карьеры наиболее полезно знание английского и китайского языков, детям в будущем тоже пригодятся именно они, считают россияне. При этом значимость английского за последний год снизилась, а китайского - возросла: сказывается влияние политической и экономической повестки", - рассказали в компании.Так, 54% граждан РФ считают английский язык самым полезным для карьеры. Предпочтение китайскому отдали 11% опрошенных, что в два раза выше показателей 2021 года.Остальные языки жители страны считают менее полезным. Так, за французский, немецкий, испанский, японский и арабский проголосовали по 1% респондентов.
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россия
12:10 12.04.2022
 

В России выросло число людей, считающих китайский язык полезным для карьеры

© РИА Новости / Руслан КривобокИзучение китайского языка
Изучение китайского языка - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Жители РФ начали считать китайский язык важным для карьеры в два раза чаще, сообщили "Форпосту" в Superjob.
"Для успешной карьеры наиболее полезно знание английского и китайского языков, детям в будущем тоже пригодятся именно они, считают россияне. При этом значимость английского за последний год снизилась, а китайского - возросла: сказывается влияние политической и экономической повестки", - рассказали в компании.
Так, 54% граждан РФ считают английский язык самым полезным для карьеры. Предпочтение китайскому отдали 11% опрошенных, что в два раза выше показателей 2021 года.
Остальные языки жители страны считают менее полезным. Так, за французский, немецкий, испанский, японский и арабский проголосовали по 1% респондентов.
Языковой курс Культура и традиции Китая в Пушкинской библиотеке - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 13:44Россия-Китай: Главное
В Пушкинской библиотеке Тулы стартовал цикл занятий по китайскому языку
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссия
 
 
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