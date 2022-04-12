https://ria.ru/20220412/kitayskiy-1783072516.html

В России выросло число людей, считающих китайский язык полезным для карьеры

В России выросло число людей, считающих китайский язык полезным для карьеры - РИА Новости, 12.04.2022

В России выросло число людей, считающих китайский язык полезным для карьеры

Жители РФ начали считать китайский язык важным для карьеры в два раза чаще, сообщили "Форпосту" в Superjob. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T12:10

2022-04-12T12:10

2022-04-12T12:10

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МОСКВА, 12 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Жители РФ начали считать китайский язык важным для карьеры в два раза чаще, сообщили "Форпосту" в Superjob."Для успешной карьеры наиболее полезно знание английского и китайского языков, детям в будущем тоже пригодятся именно они, считают россияне. При этом значимость английского за последний год снизилась, а китайского - возросла: сказывается влияние политической и экономической повестки", - рассказали в компании.Так, 54% граждан РФ считают английский язык самым полезным для карьеры. Предпочтение китайскому отдали 11% опрошенных, что в два раза выше показателей 2021 года.Остальные языки жители страны считают менее полезным. Так, за французский, немецкий, испанский, японский и арабский проголосовали по 1% респондентов.

https://ria.ru/20220214/zanyatiya-1772701250.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия