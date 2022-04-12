https://ria.ru/20220412/kirgiziya-1783211855.html
Таджикистан стягивает армию к границе с Киргизией, сообщили в Бишкеке
Таджикистан стягивает армию к границе с Киргизией, сообщили в Бишкеке - РИА Новости, 12.04.2022
Таджикистан стягивает армию к границе с Киргизией, сообщили в Бишкеке
Таджикистан стягивает войска к границе, где произошли перестрелки между пограничниками, сообщил пресс-центр Пограничной службы Комитета нацбезопасности... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T21:09
2022-04-12T21:09
2022-04-12T22:37
в мире
баткенская область
таджикистан
киргизия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28270/07/282700736_0:0:512:288_1920x0_80_0_0_01991c530c4aaefb139923d3f753c153.jpg
БИШКЕК, 12 апр — РИА Новости. Таджикистан стягивает войска к границе, где произошли перестрелки между пограничниками, сообщил пресс-центр Пограничной службы Комитета нацбезопасности Киргизии."Прекратив минометный обстрел кыргызских сел, начиная с 22.50 (19.50 мск - ред.) таджикская сторона периодически ведет огонь по военнослужащим Пограничной службы Госкомитета национальной безопасности Кыргызской Республики в местности Радар-1 Баткенского района Баткенской области. Помимо этого зафиксировано стягивание сил и средств таджикской стороной к месту инцидента", - говорится в сообщении.Уточняется, что по состоянию на 23.15 (20.15 мск) обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная."С целью координации действий подразделений (киргизской) Погранслужбы... и других силовых структур на месте находится директор службы... генерал-майор Уларбек Шаршеев. Пограничная служба... принимает все меры для стабилизации обстановки", - добавили в ведомстве.Во вторник на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военнослужащими двух стран из-за того, что таджикский пограннаряд пересек линию рубежа. Сразу начались переговоры представителей двух стран, благодаря которым на короткое время удалось остановить огонь. Однако вскоре перестрелка возобновилась и длилась около 30 минут, также таджикские военные начали минометный обстрел киргизского села Достук. По предварительным данным киргизской стороны, в ходе перестрелки ранения получили по одному пограничнику с обеих сторон.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами. Прошлый крупный инцидент с применением оружия произошел в конце января. Боестолкновения между пограничниками, начавшиеся из-за перекрытия таджикистанцами киргизской дороги, длились в течение нескольких часов. Перемирия удалось достичь только после переговоров представителей двух стран. В ходе конфликта пострадали более 30 человек с обеих сторон.
https://ria.ru/20220412/obstrel-1783189840.html
https://ria.ru/20220412/pvo-1783153249.html
баткенская область
таджикистан
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28270/07/282700736_45:0:508:347_1920x0_80_0_0_7cf6325a6e858dfe2b7d165b9fd3ddd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, баткенская область, таджикистан, киргизия
21:09 12.04.2022 (обновлено: 22:37 12.04.2022)
Таджикистан стягивает армию к границе с Киргизией, сообщили в Бишкеке
Пресс-центр погранслужбы Киргизии: Таджикистан стягивает вооруженные силы к границе
БИШКЕК, 12 апр — РИА Новости. Таджикистан стягивает войска к границе, где произошли перестрелки между пограничниками, сообщил пресс-центр Пограничной службы Комитета нацбезопасности Киргизии.
"Прекратив минометный обстрел кыргызских сел, начиная с 22.50 (19.50 мск - ред.) таджикская сторона периодически ведет огонь по военнослужащим Пограничной службы Госкомитета национальной безопасности Кыргызской Республики в местности Радар-1 Баткенского района Баткенской области
. Помимо этого зафиксировано стягивание сил и средств таджикской стороной к месту инцидента", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по состоянию на 23.15 (20.15 мск) обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная.
"С целью координации действий подразделений (киргизской) Погранслужбы... и других силовых структур на месте находится директор службы... генерал-майор Уларбек Шаршеев. Пограничная служба... принимает все меры для стабилизации обстановки", - добавили в ведомстве.
Во вторник на границе Киргизии
и Таджикистана
произошла перестрелка между военнослужащими двух стран из-за того, что таджикский пограннаряд пересек линию рубежа. Сразу начались переговоры представителей двух стран, благодаря которым на короткое время удалось остановить огонь. Однако вскоре перестрелка возобновилась и длилась около 30 минут, также таджикские военные начали минометный обстрел киргизского села Достук. По предварительным данным киргизской стороны, в ходе перестрелки ранения получили по одному пограничнику с обеих сторон.
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами. Прошлый крупный инцидент с применением оружия произошел в конце января. Боестолкновения между пограничниками, начавшиеся из-за перекрытия таджикистанцами киргизской дороги, длились в течение нескольких часов. Перемирия удалось достичь только после переговоров представителей двух стран. В ходе конфликта пострадали более 30 человек с обеих сторон.