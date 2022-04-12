https://ria.ru/20220412/kirgiziya-1783211855.html

Таджикистан стягивает армию к границе с Киргизией, сообщили в Бишкеке

Таджикистан стягивает армию к границе с Киргизией, сообщили в Бишкеке - РИА Новости, 12.04.2022

Таджикистан стягивает армию к границе с Киргизией, сообщили в Бишкеке

Таджикистан стягивает войска к границе, где произошли перестрелки между пограничниками, сообщил пресс-центр Пограничной службы Комитета нацбезопасности... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T21:09

2022-04-12T21:09

2022-04-12T22:37

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БИШКЕК, 12 апр — РИА Новости. Таджикистан стягивает войска к границе, где произошли перестрелки между пограничниками, сообщил пресс-центр Пограничной службы Комитета нацбезопасности Киргизии."Прекратив минометный обстрел кыргызских сел, начиная с 22.50 (19.50 мск - ред.) таджикская сторона периодически ведет огонь по военнослужащим Пограничной службы Госкомитета национальной безопасности Кыргызской Республики в местности Радар-1 Баткенского района Баткенской области. Помимо этого зафиксировано стягивание сил и средств таджикской стороной к месту инцидента", - говорится в сообщении.Уточняется, что по состоянию на 23.15 (20.15 мск) обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная."С целью координации действий подразделений (киргизской) Погранслужбы... и других силовых структур на месте находится директор службы... генерал-майор Уларбек Шаршеев. Пограничная служба... принимает все меры для стабилизации обстановки", - добавили в ведомстве.Во вторник на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военнослужащими двух стран из-за того, что таджикский пограннаряд пересек линию рубежа. Сразу начались переговоры представителей двух стран, благодаря которым на короткое время удалось остановить огонь. Однако вскоре перестрелка возобновилась и длилась около 30 минут, также таджикские военные начали минометный обстрел киргизского села Достук. По предварительным данным киргизской стороны, в ходе перестрелки ранения получили по одному пограничнику с обеих сторон.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами. Прошлый крупный инцидент с применением оружия произошел в конце января. Боестолкновения между пограничниками, начавшиеся из-за перекрытия таджикистанцами киргизской дороги, длились в течение нескольких часов. Перемирия удалось достичь только после переговоров представителей двух стран. В ходе конфликта пострадали более 30 человек с обеих сторон.

https://ria.ru/20220412/obstrel-1783189840.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, баткенская область, таджикистан, киргизия