https://ria.ru/20220412/khorvatiya-1783183945.html

МИД выразил протест из-за высылки российских дипломатов из Хорватии

МИД выразил протест из-за высылки российских дипломатов из Хорватии - РИА Новости, 12.04.2022

МИД выразил протест из-за высылки российских дипломатов из Хорватии

Ответственность за последствия высылки 24 сотрудников российского посольства из Загреба целиком и полностью лежит на хорватской стороне, заявила официальный... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T18:40

2022-04-12T18:40

2022-04-12T18:40

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

россия

хорватия

андрей нестеренко

мария захарова

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ответственность за последствия высылки 24 сотрудников российского посольства из Загреба целиком и полностью лежит на хорватской стороне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Выражаем решительный протест по поводу этого подчеркнуто недружественного, ничем не мотивированного шага, имеющего разрушительное воздействие на весь комплекс российско-хорватских отношений. Ответственность за последствия данной антироссийской акции целиком и полностью лежит на хорватской стороне. Будут приняты ответные меры", - говорится в комментарии.Ранее сообщалось, что Хорватия высылает 18 дипломатов и шесть членов административно-технического персонала - всего 24 сотрудника посольства РФ. Позже посол России в Загребе Андрей Нестеренко сообщил, что высылаемые сотрудники должны покинуть страну до 25 апреля.

https://ria.ru/20220411/mid-1783003481.html

россия

хорватия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, хорватия, андрей нестеренко, мария захарова