https://ria.ru/20220412/khorvatiya-1783183945.html
МИД выразил протест из-за высылки российских дипломатов из Хорватии
МИД выразил протест из-за высылки российских дипломатов из Хорватии - РИА Новости, 12.04.2022
МИД выразил протест из-за высылки российских дипломатов из Хорватии
Ответственность за последствия высылки 24 сотрудников российского посольства из Загреба целиком и полностью лежит на хорватской стороне, заявила официальный... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T18:40
2022-04-12T18:40
2022-04-12T18:40
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
хорватия
андрей нестеренко
мария захарова
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ответственность за последствия высылки 24 сотрудников российского посольства из Загреба целиком и полностью лежит на хорватской стороне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Выражаем решительный протест по поводу этого подчеркнуто недружественного, ничем не мотивированного шага, имеющего разрушительное воздействие на весь комплекс российско-хорватских отношений. Ответственность за последствия данной антироссийской акции целиком и полностью лежит на хорватской стороне. Будут приняты ответные меры", - говорится в комментарии.Ранее сообщалось, что Хорватия высылает 18 дипломатов и шесть членов административно-технического персонала - всего 24 сотрудника посольства РФ. Позже посол России в Загребе Андрей Нестеренко сообщил, что высылаемые сотрудники должны покинуть страну до 25 апреля.
https://ria.ru/20220411/mid-1783003481.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, хорватия, андрей нестеренко, мария захарова
МИД выразил протест из-за высылки российских дипломатов из Хорватии
МИД: ответственность за последствия высылки дипломатов России из Загреба лежит на Хорватии