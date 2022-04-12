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МИД выразил протест из-за высылки российских дипломатов из Хорватии - РИА Новости, 12.04.2022
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МИД выразил протест из-за высылки российских дипломатов из Хорватии
МИД выразил протест из-за высылки российских дипломатов из Хорватии - РИА Новости, 12.04.2022
МИД выразил протест из-за высылки российских дипломатов из Хорватии
Ответственность за последствия высылки 24 сотрудников российского посольства из Загреба целиком и полностью лежит на хорватской стороне, заявила официальный... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T18:40
2022-04-12T18:40
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
хорватия
андрей нестеренко
мария захарова
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ответственность за последствия высылки 24 сотрудников российского посольства из Загреба целиком и полностью лежит на хорватской стороне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Выражаем решительный протест по поводу этого подчеркнуто недружественного, ничем не мотивированного шага, имеющего разрушительное воздействие на весь комплекс российско-хорватских отношений. Ответственность за последствия данной антироссийской акции целиком и полностью лежит на хорватской стороне. Будут приняты ответные меры", - говорится в комментарии.Ранее сообщалось, что Хорватия высылает 18 дипломатов и шесть членов административно-технического персонала - всего 24 сотрудника посольства РФ. Позже посол России в Загребе Андрей Нестеренко сообщил, что высылаемые сотрудники должны покинуть страну до 25 апреля.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, хорватия, андрей нестеренко, мария захарова
18:40 12.04.2022
 
МИД выразил протест из-за высылки российских дипломатов из Хорватии

МИД: ответственность за последствия высылки дипломатов России из Загреба лежит на Хорватии

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ответственность за последствия высылки 24 сотрудников российского посольства из Загреба целиком и полностью лежит на хорватской стороне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Выражаем решительный протест по поводу этого подчеркнуто недружественного, ничем не мотивированного шага, имеющего разрушительное воздействие на весь комплекс российско-хорватских отношений. Ответственность за последствия данной антироссийской акции целиком и полностью лежит на хорватской стороне. Будут приняты ответные меры", - говорится в комментарии.
Ранее сообщалось, что Хорватия высылает 18 дипломатов и шесть членов административно-технического персонала - всего 24 сотрудника посольства РФ. Позже посол России в Загребе Андрей Нестеренко сообщил, что высылаемые сотрудники должны покинуть страну до 25 апреля.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреРоссияХорватияАндрей НестеренкоМария Захарова
 
 
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