12:13 12.04.2022 (обновлено: 13:38 12.04.2022)
Хорватия обязала российских дипломатов покинуть страну до 25 апреля
Хорватия обязала высланных российских дипломатов покинуть страну до 25 апреля
© AFP 2022 / Denis LovrovicСотрудники полиции у здания посольства Российской Федерации в Загребе, Хорватия
Сотрудники полиции у здания посольства Российской Федерации в Загребе, Хорватия
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Высылаемые из Хорватии российские дипломаты должны покинуть Загреб до 25 апреля, сообщил посол Андрей Нестеренко в эфире телеканала "Россия 24".
"Наши коллеги в Москве думают, как на это отреагировать должным образом, поэтому подождем решений", — добавил глава дипмиссии.
Он подчеркнул, что подобные действия хорватской стороны наносят серьезный удар по двусторонним отношениям.
Как уточнил посол, в качестве причин для высылки ему перечислили "приевшиеся еэсовские постулаты": "военная агрессия против Украины", "военные преступления", "нарушение территориальной целостности".
После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: за месяц с небольшим их набралось уже более 400 человек. Москва заявляет о незаконности этих акций и вправе на ответные действия, сотрудники многих посольств уже покинули страну. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют о высылке из Европы российских дипломатов, так как это сужает возможности для общения в крайне сложных условиях.