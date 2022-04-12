https://ria.ru/20220412/khorvatiya-1783073426.html

Хорватия обязала российских дипломатов покинуть страну до 25 апреля

Хорватия обязала российских дипломатов покинуть страну до 25 апреля - РИА Новости, 12.04.2022

Хорватия обязала российских дипломатов покинуть страну до 25 апреля

Высылаемые из Хорватии российские дипломаты должны покинуть Загреб до 25 апреля, сообщил посол Андрей Нестеренко в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T12:13

2022-04-12T12:13

2022-04-12T13:38

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Высылаемые из Хорватии российские дипломаты должны покинуть Загреб до 25 апреля, сообщил посол Андрей Нестеренко в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что подобные действия хорватской стороны наносят серьезный удар по двусторонним отношениям.Накануне стало известно, что Нестеренко вызвали в МИД Хорватии и потребовали вывезти из страны 18 дипломатов и шесть административно-технических сотрудников российского посольства в Загребе.Как уточнил посол, в качестве причин для высылки ему перечислили "приевшиеся еэсовские постулаты": "военная агрессия против Украины", "военные преступления", "нарушение территориальной целостности".После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: за месяц с небольшим их набралось уже более 400 человек. Москва заявляет о незаконности этих акций и вправе на ответные действия, сотрудники многих посольств уже покинули страну. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют о высылке из Европы российских дипломатов, так как это сужает возможности для общения в крайне сложных условиях.

https://ria.ru/20220411/mid-1783003481.html

https://ria.ru/20220411/diplomaty-1782924749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, хорватия