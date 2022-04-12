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Хорватия обязала российских дипломатов покинуть страну до 25 апреля - РИА Новости, 12.04.2022
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Хорватия обязала российских дипломатов покинуть страну до 25 апреля
Хорватия обязала российских дипломатов покинуть страну до 25 апреля - РИА Новости, 12.04.2022
Хорватия обязала российских дипломатов покинуть страну до 25 апреля
Высылаемые из Хорватии российские дипломаты должны покинуть Загреб до 25 апреля, сообщил посол Андрей Нестеренко в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T12:13
2022-04-12T13:38
в мире
хорватия
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Высылаемые из Хорватии российские дипломаты должны покинуть Загреб до 25 апреля, сообщил посол Андрей Нестеренко в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что подобные действия хорватской стороны наносят серьезный удар по двусторонним отношениям.Накануне стало известно, что Нестеренко вызвали в МИД Хорватии и потребовали вывезти из страны 18 дипломатов и шесть административно-технических сотрудников российского посольства в Загребе.Как уточнил посол, в качестве причин для высылки ему перечислили "приевшиеся еэсовские постулаты": "военная агрессия против Украины", "военные преступления", "нарушение территориальной целостности".После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: за месяц с небольшим их набралось уже более 400 человек. Москва заявляет о незаконности этих акций и вправе на ответные действия, сотрудники многих посольств уже покинули страну. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют о высылке из Европы российских дипломатов, так как это сужает возможности для общения в крайне сложных условиях.
https://ria.ru/20220411/mid-1783003481.html
https://ria.ru/20220411/diplomaty-1782924749.html
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в мире, хорватия
12:13 12.04.2022 (обновлено: 13:38 12.04.2022)
 
Хорватия обязала российских дипломатов покинуть страну до 25 апреля

Хорватия обязала высланных российских дипломатов покинуть страну до 25 апреля

© AFP 2022 / Denis LovrovicСотрудники полиции у здания посольства Российской Федерации в Загребе, Хорватия
Сотрудники полиции у здания посольства Российской Федерации в Загребе, Хорватия - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AFP 2022 / Denis Lovrovic
Сотрудники полиции у здания посольства Российской Федерации в Загребе, Хорватия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Высылаемые из Хорватии российские дипломаты должны покинуть Загреб до 25 апреля, сообщил посол Андрей Нестеренко в эфире телеканала "Россия 24".
"Наши коллеги в Москве думают, как на это отреагировать должным образом, поэтому подождем решений", — добавил глава дипмиссии.
Он подчеркнул, что подобные действия хорватской стороны наносят серьезный удар по двусторонним отношениям.
Накануне стало известно, что Нестеренко вызвали в МИД Хорватии и потребовали вывезти из страны 18 дипломатов и шесть административно-технических сотрудников российского посольства в Загребе.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 22:17
МИД не изменит позицию по Украине из-за высылки дипломатов
Как уточнил посол, в качестве причин для высылки ему перечислили "приевшиеся еэсовские постулаты": "военная агрессия против Украины", "военные преступления", "нарушение территориальной целостности".
После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: за месяц с небольшим их набралось уже более 400 человек. Москва заявляет о незаконности этих акций и вправе на ответные действия, сотрудники многих посольств уже покинули страну. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют о высылке из Европы российских дипломатов, так как это сужает возможности для общения в крайне сложных условиях.
Флаг Хорватии - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
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В МИД пообещали ответить на высылку дипломатов из Хорватии
 
В миреХорватия
 
 
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