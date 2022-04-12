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США продолжат собирать данные о применении химических веществ в Мариуполе - РИА Новости, 12.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/khimoruzhie-1783179543.html
США продолжат собирать данные о применении химических веществ в Мариуполе
США продолжат собирать данные о применении химических веществ в Мариуполе - РИА Новости, 12.04.2022
США продолжат собирать данные о применении химических веществ в Мариуполе
Американские военные не могут подтвердить сообщения о применении химических веществ в ходе боев между российскими и украинскими силами в городе Мариуполе,... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T18:15
2022-04-12T18:15
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
россия
сша
в мире
украина
министерство обороны сша
донбасс
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ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. Американские военные не могут подтвердить сообщения о применении химических веществ в ходе боев между российскими и украинскими силами в городе Мариуполе, сказал журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.США продолжают собирать информацию, добавил чиновник. Украинская сторона ранее обвинила российские войска в якобы применении химических веществ против сил, обороняющихся в Мариуполе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220412/khimoruzhie-1783145268.html
мариуполь
россия
сша
украина
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мариуполь, россия, сша, в мире, украина, министерство обороны сша, донбасс
18:15 12.04.2022
 
США продолжат собирать данные о применении химических веществ в Мариуполе

Пентагон: США не могут подтвердить применение химических веществ в ходе боев за Мариуполь

© AP Photo / Charles DharapakЗдание Пентагона
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Здание Пентагона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. Американские военные не могут подтвердить сообщения о применении химических веществ в ходе боев между российскими и украинскими силами в городе Мариуполе, сказал журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.
"Мы не можем подтвердить сообщения, которые появились вчера в социальных сетях, о том что в Мариуполе были использованы химические вещества", - сообщил он на брифинге.
США продолжают собирать информацию, добавил чиновник. Украинская сторона ранее обвинила российские войска в якобы применении химических веществ против сил, обороняющихся в Мариуполе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
Дом в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМариупольРоссияСШАВ миреУкраинаМинистерство обороны СШАДонбасс
 
 
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