https://ria.ru/20220412/kherson-1783226807.html
В Херсоне зажгли вечный огонь
В Херсоне зажгли вечный огонь - РИА Новости, 12.04.2022
В Херсоне зажгли вечный огонь
Вечный огонь зажгли на аллее Славы в Херсоне во вторник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T23:48
2022-04-12T23:48
2022-04-12T23:49
обострение ситуации в днр и лнр
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украина
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вооруженные силы рф
херсон
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ХЕРСОН, 12 апр - РИА Новости. Вечный огонь зажгли на аллее Славы в Херсоне во вторник, передает корреспондент РИА Новости.Вечный огонь не горел в городе весь последний год. Рядом с зажженным огнем лежит венок. Херсон находится под полным контролем ВС РФ."Вечный огнь то зажигали, то тушили. Но как показывала практика, последний год Вечный огонь вообще не горел… Мы находимся на аллее Славы, именно эта аллея всегда была символом нашего города, символом Победы и символом справедливости, которая на самом деле нам была дана, чтобы ее сохраняли и охраняли. Огонь не горел, он был специально отключен - то ли из-за какой-то экономии, то ли из-за того, что люди забыли свою историю", - рассказал местный общественный деятель Кирилл Стремоусов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Другие крупные города заблокированы ради сковывания сил украинских войск, не исключается возможность их штурма, хотя изначально это и не предполагалось.
https://ria.ru/20220411/kherson-1782930379.html
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782745301.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, мелитополь, вооруженные силы рф, херсон, херсонская область
23:48 12.04.2022 (обновлено: 23:49 12.04.2022)
В Херсоне зажгли вечный огонь
Вечный огонь зажгли на аллее Славы в Херсоне, он не горел в городе весь последний год
ХЕРСОН, 12 апр - РИА Новости. Вечный огонь зажгли на аллее Славы в Херсоне во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Вечный огонь не горел в городе весь последний год. Рядом с зажженным огнем лежит венок. Херсон
находится под полным контролем ВС РФ
.
"Вечный огнь то зажигали, то тушили. Но как показывала практика, последний год Вечный огонь вообще не горел… Мы находимся на аллее Славы, именно эта аллея всегда была символом нашего города, символом Победы и символом справедливости, которая на самом деле нам была дана, чтобы ее сохраняли и охраняли. Огонь не горел, он был специально отключен - то ли из-за какой-то экономии, то ли из-за того, что люди забыли свою историю", - рассказал местный общественный деятель Кирилл Стремоусов.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь
, Бердянск
. Другие крупные города заблокированы ради сковывания сил украинских войск, не исключается возможность их штурма, хотя изначально это и не предполагалось.