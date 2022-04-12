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В Херсоне зажгли вечный огонь - РИА Новости, 12.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/kherson-1783226807.html
В Херсоне зажгли вечный огонь
В Херсоне зажгли вечный огонь - РИА Новости, 12.04.2022
В Херсоне зажгли вечный огонь
Вечный огонь зажгли на аллее Славы в Херсоне во вторник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T23:48
2022-04-12T23:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
мелитополь
вооруженные силы рф
херсон
херсонская область
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ХЕРСОН, 12 апр - РИА Новости. Вечный огонь зажгли на аллее Славы в Херсоне во вторник, передает корреспондент РИА Новости.Вечный огонь не горел в городе весь последний год. Рядом с зажженным огнем лежит венок. Херсон находится под полным контролем ВС РФ."Вечный огнь то зажигали, то тушили. Но как показывала практика, последний год Вечный огонь вообще не горел… Мы находимся на аллее Славы, именно эта аллея всегда была символом нашего города, символом Победы и символом справедливости, которая на самом деле нам была дана, чтобы ее сохраняли и охраняли. Огонь не горел, он был специально отключен - то ли из-за какой-то экономии, то ли из-за того, что люди забыли свою историю", - рассказал местный общественный деятель Кирилл Стремоусов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Другие крупные города заблокированы ради сковывания сил украинских войск, не исключается возможность их штурма, хотя изначально это и не предполагалось.
https://ria.ru/20220411/kherson-1782930379.html
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в мире, украина, россия, мелитополь, вооруженные силы рф, херсон, херсонская область
23:48 12.04.2022 (обновлено: 23:49 12.04.2022)
 
В Херсоне зажгли вечный огонь

Вечный огонь зажгли на аллее Славы в Херсоне, он не горел в городе весь последний год

© РИА Новости / Перейти в фотобанкНад зданием горадминистрации Херсона водрузили российский флаг
Над зданием горадминистрации Херсона водрузили российский флаг - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
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Над зданием горадминистрации Херсона водрузили российский флаг. Архивное фото
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ХЕРСОН, 12 апр - РИА Новости. Вечный огонь зажгли на аллее Славы в Херсоне во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Вечный огонь не горел в городе весь последний год. Рядом с зажженным огнем лежит венок. Херсон находится под полным контролем ВС РФ.
"Вечный огнь то зажигали, то тушили. Но как показывала практика, последний год Вечный огонь вообще не горел… Мы находимся на аллее Славы, именно эта аллея всегда была символом нашего города, символом Победы и символом справедливости, которая на самом деле нам была дана, чтобы ее сохраняли и охраняли. Огонь не горел, он был специально отключен - то ли из-за какой-то экономии, то ли из-за того, что люди забыли свою историю", - рассказал местный общественный деятель Кирилл Стремоусов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Другие крупные города заблокированы ради сковывания сил украинских войск, не исключается возможность их штурма, хотя изначально это и не предполагалось.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияМелитопольВооруженные силы РФХерсонХерсонская область
 
 
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