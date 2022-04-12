https://ria.ru/20220412/keshbek-1783067384.html

Путин попросил увеличить туристический кешбэк для Дальнего Востока

Путин попросил увеличить туристический кешбэк для Дальнего Востока - РИА Новости, 12.04.2022

Путин попросил увеличить туристический кешбэк для Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин заявил, что туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток нужно увеличить в два раза. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:53

2022-04-12T11:53

2022-04-12T14:15

туризм

туризм

новости - туризм

кешбэк

владимир путин

дальний восток

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747831720_0:0:2970:1670_1920x0_80_0_0_e7417b767bfd472949b93a9954f3e6aa.jpg

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток нужно увеличить в два раза."Туризм будем развивать. Кстати говоря, я просил правительство увеличить кешбэк в два раза для тех, кто в дальневосточный регион летит. Это тоже надо делать", — сказал он в ходе общения с работниками космодрома "Восточный".Президент также отметил, что будут создаваться условия для того, чтобы на Дальний Восток было дешевле приехать.Новый, дополнительный этап продаж туров с кешбэком был запущен как антикризисная мера поддержки в ночь на 15 марта. Условия остаются прежними: участвуют все без исключения регионы и поездки от двух ночей. Путешествия оплачиваются картой "Мир" — на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20 процентов от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220408/turoperator-1782668790.html

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

туризм, новости - туризм, кешбэк, владимир путин, дальний восток, туристы