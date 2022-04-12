https://ria.ru/20220412/keshbek-1783067384.html
Путин попросил увеличить туристический кешбэк для Дальнего Востока
Путин попросил увеличить туристический кешбэк для Дальнего Востока - РИА Новости, 12.04.2022
Путин попросил увеличить туристический кешбэк для Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин заявил, что туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток нужно увеличить в два раза. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:53
2022-04-12T11:53
2022-04-12T14:15
туризм
туризм
новости - туризм
кешбэк
владимир путин
дальний восток
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747831720_0:0:2970:1670_1920x0_80_0_0_e7417b767bfd472949b93a9954f3e6aa.jpg
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток нужно увеличить в два раза."Туризм будем развивать. Кстати говоря, я просил правительство увеличить кешбэк в два раза для тех, кто в дальневосточный регион летит. Это тоже надо делать", — сказал он в ходе общения с работниками космодрома "Восточный".Президент также отметил, что будут создаваться условия для того, чтобы на Дальний Восток было дешевле приехать.Новый, дополнительный этап продаж туров с кешбэком был запущен как антикризисная мера поддержки в ночь на 15 марта. Условия остаются прежними: участвуют все без исключения регионы и поездки от двух ночей. Путешествия оплачиваются картой "Мир" — на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20 процентов от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220408/turoperator-1782668790.html
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747831720_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_59550aeda475b888a14513524de6eb18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, кешбэк, владимир путин, дальний восток, туристы
11:53 12.04.2022 (обновлено: 14:15 12.04.2022)
Путин попросил увеличить туристический кешбэк для Дальнего Востока
Путин попросил правительство поднять туристический кешбэк для Дальнего Востока в два раза
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток нужно увеличить в два раза.
"Туризм будем развивать. Кстати говоря, я просил правительство увеличить кешбэк в два раза для тех, кто в дальневосточный регион летит. Это тоже надо делать", — сказал он в ходе общения с работниками космодрома "Восточный".
Президент также отметил, что будут создаваться условия для того, чтобы на Дальний Восток было дешевле приехать.
Новый, дополнительный этап продаж туров с кешбэком был запущен как антикризисная мера поддержки в ночь на 15 марта. Условия остаются прежними: участвуют все без исключения регионы и поездки от двух ночей. Путешествия оплачиваются картой "Мир" — на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20 процентов от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.