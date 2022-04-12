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Путин попросил увеличить туристический кешбэк для Дальнего Востока - РИА Новости, 12.04.2022
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Туризм
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Путин попросил увеличить туристический кешбэк для Дальнего Востока
Путин попросил увеличить туристический кешбэк для Дальнего Востока - РИА Новости, 12.04.2022
Путин попросил увеличить туристический кешбэк для Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин заявил, что туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток нужно увеличить в два раза. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:53
2022-04-12T14:15
туризм
туризм
новости - туризм
кешбэк
владимир путин
дальний восток
туристы
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток нужно увеличить в два раза."Туризм будем развивать. Кстати говоря, я просил правительство увеличить кешбэк в два раза для тех, кто в дальневосточный регион летит. Это тоже надо делать", — сказал он в ходе общения с работниками космодрома "Восточный".Президент также отметил, что будут создаваться условия для того, чтобы на Дальний Восток было дешевле приехать.Новый, дополнительный этап продаж туров с кешбэком был запущен как антикризисная мера поддержки в ночь на 15 марта. Условия остаются прежними: участвуют все без исключения регионы и поездки от двух ночей. Путешествия оплачиваются картой "Мир" — на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20 процентов от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.
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туризм, новости - туризм, кешбэк, владимир путин, дальний восток, туристы
11:53 12.04.2022 (обновлено: 14:15 12.04.2022)
 
Путин попросил увеличить туристический кешбэк для Дальнего Востока

Путин попросил правительство поднять туристический кешбэк для Дальнего Востока в два раза

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток нужно увеличить в два раза.
"Туризм будем развивать. Кстати говоря, я просил правительство увеличить кешбэк в два раза для тех, кто в дальневосточный регион летит. Это тоже надо делать", — сказал он в ходе общения с работниками космодрома "Восточный".
Президент также отметил, что будут создаваться условия для того, чтобы на Дальний Восток было дешевле приехать.
Новый, дополнительный этап продаж туров с кешбэком был запущен как антикризисная мера поддержки в ночь на 15 марта. Условия остаются прежними: участвуют все без исключения регионы и поездки от двух ночей. Путешествия оплачиваются картой "Мир" — на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20 процентов от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.
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