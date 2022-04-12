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СМИ: Кения отказала послу Украины выступить перед парламентом - РИА Новости, 12.04.2022
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СМИ: Кения отказала послу Украины выступить перед парламентом
СМИ: Кения отказала послу Украины выступить перед парламентом - РИА Новости, 12.04.2022
СМИ: Кения отказала послу Украины выступить перед парламентом
Кения ответила отказом на просьбу украинской стороны выступить перед парламентом, сообщает местная газета Nation со ссылкой на источники. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T13:52
2022-04-12T13:58
в мире
кения
украина
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Кения ответила отказом на просьбу украинской стороны выступить перед парламентом, сообщает местная газета Nation со ссылкой на источники."Зачем им, например, понадобилось обратиться к парламенту Кении? Был ли такой прецедент?" - сказал изданию высокопоставленный чиновник МИД Кении.Другие источники в ведомстве подчеркнули, что Кения уже приняла "принципиальные решения", в том числе и в рамках ООН. В то же время страна не хочет выбирать какую-то из сторон кризиса, поскольку основная ее задача состоит в том, чтобы "положить конец" кризису.По словам источника, посол Украины в Кении Андрей Праведник в течение нескольких месяцев тщетно пытался встретиться с главой МИД страны Рейчел Омано. По его данным, пишет газета, украинский посол хотел выступить перед парламентом Кении, чтобы заручиться политической поддержкой против РФ.Затем украинская сторона получила ноту Кении о том, что просьба будет рассмотрена, но пока "ответа на нее не последовало", пишет издание и заявляет, что 12 марта представитель МИД Кении встретился с послом России в стране Дмитрием Максимычевым, хотя Найроби и осудил действия. Источник газеты в министерстве заявил, что в такого рода встрече "нет ничего плохого".
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в мире, кения, украина
13:52 12.04.2022 (обновлено: 13:58 12.04.2022)
 
СМИ: Кения отказала послу Украины выступить перед парламентом

Nation: Кения отказала послу Украины Праведнику выступить перед парламентом

© flickr.com/NinaraЦентр Найроби сегодня
Центр Найроби сегодня
© flickr.com/Ninara
Центр Найроби сегодня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Кения ответила отказом на просьбу украинской стороны выступить перед парламентом, сообщает местная газета Nation со ссылкой на источники.
"Зачем им, например, понадобилось обратиться к парламенту Кении? Был ли такой прецедент?" - сказал изданию высокопоставленный чиновник МИД Кении.
Другие источники в ведомстве подчеркнули, что Кения уже приняла "принципиальные решения", в том числе и в рамках ООН. В то же время страна не хочет выбирать какую-то из сторон кризиса, поскольку основная ее задача состоит в том, чтобы "положить конец" кризису.
По словам источника, посол Украины в Кении Андрей Праведник в течение нескольких месяцев тщетно пытался встретиться с главой МИД страны Рейчел Омано. По его данным, пишет газета, украинский посол хотел выступить перед парламентом Кении, чтобы заручиться политической поддержкой против РФ.
Затем украинская сторона получила ноту Кении о том, что просьба будет рассмотрена, но пока "ответа на нее не последовало", пишет издание и заявляет, что 12 марта представитель МИД Кении встретился с послом России в стране Дмитрием Максимычевым, хотя Найроби и осудил действия. Источник газеты в министерстве заявил, что в такого рода встрече "нет ничего плохого".
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