13:52 12.04.2022 (обновлено: 13:58 12.04.2022)
СМИ: Кения отказала послу Украины выступить перед парламентом
Nation: Кения отказала послу Украины Праведнику выступить перед парламентом
© flickr.com/NinaraЦентр Найроби сегодня
© flickr.com/Ninara
Центр Найроби сегодня. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Кения ответила отказом на просьбу украинской стороны выступить перед парламентом, сообщает местная газета Nation со ссылкой на источники.
"Зачем им, например, понадобилось обратиться к парламенту Кении? Был ли такой прецедент?" - сказал изданию высокопоставленный чиновник МИД Кении.
Другие источники в ведомстве подчеркнули, что Кения уже приняла "принципиальные решения", в том числе и в рамках ООН. В то же время страна не хочет выбирать какую-то из сторон кризиса, поскольку основная ее задача состоит в том, чтобы "положить конец" кризису.
По словам источника, посол Украины в Кении Андрей Праведник в течение нескольких месяцев тщетно пытался встретиться с главой МИД страны Рейчел Омано. По его данным, пишет газета, украинский посол хотел выступить перед парламентом Кении, чтобы заручиться политической поддержкой против РФ.
Затем украинская сторона получила ноту Кении о том, что просьба будет рассмотрена, но пока "ответа на нее не последовало", пишет издание и заявляет, что 12 марта представитель МИД Кении встретился с послом России в стране Дмитрием Максимычевым, хотя Найроби и осудил действия. Источник газеты в министерстве заявил, что в такого рода встрече "нет ничего плохого".