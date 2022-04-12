https://ria.ru/20220412/keniya-1783095538.html

СМИ: Кения отказала послу Украины выступить перед парламентом

СМИ: Кения отказала послу Украины выступить перед парламентом - РИА Новости, 12.04.2022

СМИ: Кения отказала послу Украины выступить перед парламентом

Кения ответила отказом на просьбу украинской стороны выступить перед парламентом, сообщает местная газета Nation со ссылкой на источники. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T13:52

2022-04-12T13:52

2022-04-12T13:58

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Кения ответила отказом на просьбу украинской стороны выступить перед парламентом, сообщает местная газета Nation со ссылкой на источники."Зачем им, например, понадобилось обратиться к парламенту Кении? Был ли такой прецедент?" - сказал изданию высокопоставленный чиновник МИД Кении.Другие источники в ведомстве подчеркнули, что Кения уже приняла "принципиальные решения", в том числе и в рамках ООН. В то же время страна не хочет выбирать какую-то из сторон кризиса, поскольку основная ее задача состоит в том, чтобы "положить конец" кризису.По словам источника, посол Украины в Кении Андрей Праведник в течение нескольких месяцев тщетно пытался встретиться с главой МИД страны Рейчел Омано. По его данным, пишет газета, украинский посол хотел выступить перед парламентом Кении, чтобы заручиться политической поддержкой против РФ.Затем украинская сторона получила ноту Кении о том, что просьба будет рассмотрена, но пока "ответа на нее не последовало", пишет издание и заявляет, что 12 марта представитель МИД Кении встретился с послом России в стране Дмитрием Максимычевым, хотя Найроби и осудил действия. Источник газеты в министерстве заявил, что в такого рода встрече "нет ничего плохого".

https://ria.ru/20220412/oruzhie-1782940050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кения, украина