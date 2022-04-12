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Полотна Третьяковской галереи вернулись в музей с финской таможни в целости

Полотна Третьяковской галереи вернулись в музей с финской таможни в целости - РИА Новости, 12.04.2022

Полотна Третьяковской галереи вернулись в музей с финской таможни в целости

Картины из Третьяковской галереи, ранее задержанные финской таможней, вернулись в целости и сохранности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:50

2022-04-12T11:50

2022-04-12T15:17

культура

зельфира трегулова

василий кандинский

россия

третьяковская галерея

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италия

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Картины из Третьяковской галереи, ранее задержанные финской таможней, вернулись в целости и сохранности, передает корреспондент РИА Новости.Процесс распаковки проходил в хранилище музея в Лаврушинском переулке в присутствии СМИ, эспертов-реставраторов, хранителей коллекций, к которым принадлежат произведения, а также главы музея Зельфиры Трегуловой. Сначала картины извлекли из коробов, а затем переложили на специальный стол.Первым было распаковано полотно Кандинского, повреждений на нем обнаружено не было. Далее была изучена картина кисти Нестерова (принадлежит Музею-заповеднику Абрамцево — Прим.ред.), ее состояние было оценено реставраторами как "хорошее".Последняя картина, полотно авторства Ярошенко, принадлежит Третьяковской галерее. Ее состояние также оценивается как хорошее.Директор галереи добавила, что полотно Кандинского может вскоре вернуться в экспозицию.Главный хранитель Третьяковки Татьяна Городкова также отметила сохранность состояния всех произведений. Она рассказала, что в ближайшее время будут оформлены "соответствующие документы", и музей отчитается о результатах возврата перед Минкультуры.Грузовики с картинами из собраний Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи, музея "Абрамцево", ГМИИ им. Пушкина и Музея Востока были задержаны на финской границе. В пятницу, 8 апреля, Еврокомиссия дала разъяснение, что участвовавшие в европейских выставках экспонаты не попадают в санкционный перечень, что дало Минкультуры РФ возможность организовать возврат коллекции в кратчайшие сроки. В субботу, 9 апреля, машины с российскими картинами пересекли границу России, в понедельник, 10 апреля, полотна Государственного Эрмитажа уже были возвращены в музей.Полотна "Москва. Красная площадь" Василия Кандинского 1916 года, "Заключенный" Николая Ярошенко 1878 года и "Явление отроку Варфоломею" Михаила Нестерова" 1923 года были задействованы в выставке "Формы бесконечности" в Музее современного искусства в Удине с 16 октября 2021 года по 23 марта 2022 года.

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Елена Громова

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Распаковка картин в Третьяковке, задержанных ранее на финской границе Задержанные ранее на финской границе картины вернулись в Третьяковку 2022-04-12T11:50 true PT2M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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