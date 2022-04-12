Полотна Третьяковской галереи вернулись в музей с финской таможни в целости и сохранности
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе.
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе.
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе.
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе.
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе.
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе.
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе.
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе.
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе.
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе.
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе.
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе.
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе.
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе.
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе.
"Изменений сохранности не обнаружено. Это была транспортировка в специализированном транспорте для перевозки произведений, все находится в стабильном состоянии и климате", — отметила глава Третьяковки Зельфира Трегулова.
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают произведения, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе. На фотографии – картина Николая Ярошенко "Заключенный".
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают произведения, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе. На фотографии – картина Николая Ярошенко "Заключенный".
Сотрудница Государственной Третьяковской осматривает картину Николая Ярошенко "Заключенный".
Сотрудница Государственной Третьяковской осматривает картину Николая Ярошенко "Заключенный".
Сотрудница Государственной Третьяковской галереи осматривает одну из картин, задержанных на финско-российской границе.
Сотрудница Государственной Третьяковской галереи осматривает одну из картин, задержанных на финско-российской границе.
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают произведения, возвращенные после выставок в Италии и Японии. На фото – картина Михаила Нестерова "Видение отроку Варфоломею".
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают произведения, возвращенные после выставок в Италии и Японии. На фото – картина Михаила Нестерова "Видение отроку Варфоломею".
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают произведения, возвращенные после выставок в Италии и Японии. На фото – картина Михаила Нестерова "Видение отроку Варфоломею".
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают произведения, возвращенные после выставок в Италии и Японии. На фото – картина Михаила Нестерова "Видение отроку Варфоломею".
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают произведения, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе. На фотографии – картина Николая Ярошенко "Заключенный".
Сотрудница Государственной Третьяковской осматривает картину Николая Ярошенко "Заключенный".
Сотрудница Государственной Третьяковской галереи осматривает одну из картин, задержанных на финско-российской границе.
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают произведения, возвращенные после выставок в Италии и Японии. На фото – картина Михаила Нестерова "Видение отроку Варфоломею".
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают произведения, возвращенные после выставок в Италии и Японии. На фото – картина Михаила Нестерова "Видение отроку Варфоломею".