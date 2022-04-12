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Полотна Третьяковской галереи вернулись в музей с финской таможни в целости - РИА Новости, 12.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220412/kartiny-1783051349.html
Полотна Третьяковской галереи вернулись в музей с финской таможни в целости
Полотна Третьяковской галереи вернулись в музей с финской таможни в целости - РИА Новости, 12.04.2022
Полотна Третьяковской галереи вернулись в музей с финской таможни в целости
Картины из Третьяковской галереи, ранее задержанные финской таможней, вернулись в целости и сохранности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:50
2022-04-12T15:17
культура
зельфира трегулова
василий кандинский
россия
третьяковская галерея
государственный эрмитаж
италия
новости культуры
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Картины из Третьяковской галереи, ранее задержанные финской таможней, вернулись в целости и сохранности, передает корреспондент РИА Новости.Процесс распаковки проходил в хранилище музея в Лаврушинском переулке в присутствии СМИ, эспертов-реставраторов, хранителей коллекций, к которым принадлежат произведения, а также главы музея Зельфиры Трегуловой. Сначала картины извлекли из коробов, а затем переложили на специальный стол.Первым было распаковано полотно Кандинского, повреждений на нем обнаружено не было. Далее была изучена картина кисти Нестерова (принадлежит Музею-заповеднику Абрамцево — Прим.ред.), ее состояние было оценено реставраторами как "хорошее".Последняя картина, полотно авторства Ярошенко, принадлежит Третьяковской галерее. Ее состояние также оценивается как хорошее.Директор галереи добавила, что полотно Кандинского может вскоре вернуться в экспозицию.Главный хранитель Третьяковки Татьяна Городкова также отметила сохранность состояния всех произведений. Она рассказала, что в ближайшее время будут оформлены "соответствующие документы", и музей отчитается о результатах возврата перед Минкультуры.Грузовики с картинами из собраний Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи, музея "Абрамцево", ГМИИ им. Пушкина и Музея Востока были задержаны на финской границе. В пятницу, 8 апреля, Еврокомиссия дала разъяснение, что участвовавшие в европейских выставках экспонаты не попадают в санкционный перечень, что дало Минкультуры РФ возможность организовать возврат коллекции в кратчайшие сроки. В субботу, 9 апреля, машины с российскими картинами пересекли границу России, в понедельник, 10 апреля, полотна Государственного Эрмитажа уже были возвращены в музей.Полотна "Москва. Красная площадь" Василия Кандинского 1916 года, "Заключенный" Николая Ярошенко 1878 года и "Явление отроку Варфоломею" Михаила Нестерова" 1923 года были задействованы в выставке "Формы бесконечности" в Музее современного искусства в Удине с 16 октября 2021 года по 23 марта 2022 года.
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Распаковка картин в Третьяковке, задержанных ранее на финской границе
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зельфира трегулова, василий кандинский, россия, третьяковская галерея, государственный эрмитаж, италия, новости культуры, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, еврокомиссия, финляндия, музеи, выставки
11:50 12.04.2022 (обновлено: 15:17 12.04.2022)
 
Полотна Третьяковской галереи вернулись в музей с финской таможни в целости

Полотна Третьяковской галереи вернулись в музей с финской таможни в целости и сохранности

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Картины из Третьяковской галереи, ранее задержанные финской таможней, вернулись в целости и сохранности, передает корреспондент РИА Новости.
Процесс распаковки проходил в хранилище музея в Лаврушинском переулке в присутствии СМИ, эспертов-реставраторов, хранителей коллекций, к которым принадлежат произведения, а также главы музея Зельфиры Трегуловой. Сначала картины извлекли из коробов, а затем переложили на специальный стол.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе.

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии
1 из 5

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе.

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии
2 из 5

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе.

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии
3 из 5

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе.

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии
4 из 5

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе.

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии
5 из 5

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
1 из 5

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
2 из 5

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
3 из 5

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
4 из 5

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
5 из 5

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Первым было распаковано полотно Кандинского, повреждений на нем обнаружено не было. Далее была изучена картина кисти Нестерова (принадлежит Музею-заповеднику Абрамцево — Прим.ред.), ее состояние было оценено реставраторами как "хорошее".
Последняя картина, полотно авторства Ярошенко, принадлежит Третьяковской галерее. Ее состояние также оценивается как хорошее.

"Изменений сохранности не обнаружено. Это была транспортировка в специализированном транспорте для перевозки произведений, все находится в стабильном состоянии и климате", — отметила глава Третьяковки Зельфира Трегулова.

Директор галереи добавила, что полотно Кандинского может вскоре вернуться в экспозицию.
Главный хранитель Третьяковки Татьяна Городкова также отметила сохранность состояния всех произведений. Она рассказала, что в ближайшее время будут оформлены "соответствующие документы", и музей отчитается о результатах возврата перед Минкультуры.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают произведения, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе. На фотографии – картина Николая Ярошенко "Заключенный".

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии
1 из 5

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают произведения, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе. На фотографии – картина Николая Ярошенко "Заключенный".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Сотрудница Государственной Третьяковской осматривает картину Николая Ярошенко "Заключенный".

Сотрудница Государственной Третьяковской галереи в Москве принимает картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии
2 из 5

Сотрудница Государственной Третьяковской осматривает картину Николая Ярошенко "Заключенный".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Сотрудница Государственной Третьяковской галереи осматривает одну из картин, задержанных на финско-российской границе.

Сотрудница Государственной Третьяковской галереи в Москве принимает картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии
3 из 5

Сотрудница Государственной Третьяковской галереи осматривает одну из картин, задержанных на финско-российской границе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают произведения, возвращенные после выставок в Италии и Японии. На фото – картина Михаила Нестерова "Видение отроку Варфоломею".

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии
4 из 5

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают произведения, возвращенные после выставок в Италии и Японии. На фото – картина Михаила Нестерова "Видение отроку Варфоломею".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают произведения, возвращенные после выставок в Италии и Японии. На фото – картина Михаила Нестерова "Видение отроку Варфоломею".

Возвращение российских картин с выставок из Италии и Японии в Россию
5 из 5

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают произведения, возвращенные после выставок в Италии и Японии. На фото – картина Михаила Нестерова "Видение отроку Варфоломею".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
1 из 5

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают произведения, возвращенные после выставок в Италии и Японии. Полотна были задержаны на финско-российской границе. На фотографии – картина Николая Ярошенко "Заключенный".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
2 из 5

Сотрудница Государственной Третьяковской осматривает картину Николая Ярошенко "Заключенный".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
3 из 5

Сотрудница Государственной Третьяковской галереи осматривает одну из картин, задержанных на финско-российской границе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
4 из 5

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают произведения, возвращенные после выставок в Италии и Японии. На фото – картина Михаила Нестерова "Видение отроку Варфоломею".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
5 из 5

Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают произведения, возвращенные после выставок в Италии и Японии. На фото – картина Михаила Нестерова "Видение отроку Варфоломею".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Грузовики с картинами из собраний Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи, музея "Абрамцево", ГМИИ им. Пушкина и Музея Востока были задержаны на финской границе. В пятницу, 8 апреля, Еврокомиссия дала разъяснение, что участвовавшие в европейских выставках экспонаты не попадают в санкционный перечень, что дало Минкультуры РФ возможность организовать возврат коллекции в кратчайшие сроки. В субботу, 9 апреля, машины с российскими картинами пересекли границу России, в понедельник, 10 апреля, полотна Государственного Эрмитажа уже были возвращены в музей.
Полотна "Москва. Красная площадь" Василия Кандинского 1916 года, "Заключенный" Николая Ярошенко 1878 года и "Явление отроку Варфоломею" Михаила Нестерова" 1923 года были задействованы в выставке "Формы бесконечности" в Музее современного искусства в Удине с 16 октября 2021 года по 23 марта 2022 года.
Возвращение экспонатов из Европы в Эрмитаж - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 13:31Культура
Задержанные в Финляндии экспонаты привезли в Эрмитаж
 
КультураЗельфира ТрегуловаВасилий КандинскийРоссияТретьяковская галереяГосударственный ЭрмитажИталияНовости культурыГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаЕврокомиссияФинляндияМузеиВыставки
 
 
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