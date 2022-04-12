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Волгоградец держал взаперти и избивал беременную подругу - РИА Новости, 12.04.2022
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Волгоградец держал взаперти и избивал беременную подругу
Волгоградец держал взаперти и избивал беременную подругу - РИА Новости, 12.04.2022
Волгоградец держал взаперти и избивал беременную подругу
Жителя Волгограда подозревают в том, что он удерживал в квартире и избивал свою подругу после того, как она рассказала о беременности, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T13:04
2022-04-12T13:05
происшествия
россия
волгоград
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 12 апр – РИА Новости. Жителя Волгограда подозревают в том, что он удерживал в квартире и избивал свою подругу после того, как она рассказала о беременности, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.По данным ведомства, в декабре 27-летняя жительница Волгограда пришла к своему молодому человеку и сообщила о том, что беременна. Это вывело из себя мужчину, он запер девушку в своей квартире и никуда не выпускал, при этом бил и угрожал убить. Пострадавшей удалось позвонить матери, та вызвала полицию. Против волгоградца возбуждено уголовное дело."Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. "е" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), п. "в" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности)", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.
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происшествия, россия, волгоград, следственный комитет россии (ск рф)
13:04 12.04.2022 (обновлено: 13:05 12.04.2022)
 
Волгоградец держал взаперти и избивал беременную подругу

Жителя Волгограда заподозрили в удержании в квартире и избиении беременной подруги

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВОЛГОГРАД, 12 апр – РИА Новости. Жителя Волгограда подозревают в том, что он удерживал в квартире и избивал свою подругу после того, как она рассказала о беременности, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
По данным ведомства, в декабре 27-летняя жительница Волгограда пришла к своему молодому человеку и сообщила о том, что беременна. Это вывело из себя мужчину, он запер девушку в своей квартире и никуда не выпускал, при этом бил и угрожал убить. Пострадавшей удалось позвонить матери, та вызвала полицию. Против волгоградца возбуждено уголовное дело.
"Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. "е" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), п. "в" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности)", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.
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ПроисшествияРоссияВолгоградСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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