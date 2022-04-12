https://ria.ru/20220412/izbienie-1783088742.html

Волгоградец держал взаперти и избивал беременную подругу

Волгоградец держал взаперти и избивал беременную подругу - РИА Новости, 12.04.2022

Волгоградец держал взаперти и избивал беременную подругу

Жителя Волгограда подозревают в том, что он удерживал в квартире и избивал свою подругу после того, как она рассказала о беременности, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T13:04

2022-04-12T13:04

2022-04-12T13:05

происшествия

россия

волгоград

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 12 апр – РИА Новости. Жителя Волгограда подозревают в том, что он удерживал в квартире и избивал свою подругу после того, как она рассказала о беременности, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.По данным ведомства, в декабре 27-летняя жительница Волгограда пришла к своему молодому человеку и сообщила о том, что беременна. Это вывело из себя мужчину, он запер девушку в своей квартире и никуда не выпускал, при этом бил и угрожал убить. Пострадавшей удалось позвонить матери, та вызвала полицию. Против волгоградца возбуждено уголовное дело."Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. "е" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), п. "в" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности)", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.

https://ria.ru/20211028/izbienie-1756613369.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, волгоград, следственный комитет россии (ск рф)