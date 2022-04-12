https://ria.ru/20220412/irmino-1783165096.html

Житель Ирмино в ЛНР пострадал при обстреле со стороны ВСУ

Житель Ирмино в ЛНР пострадал при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.04.2022

Житель Ирмино в ЛНР пострадал при обстреле со стороны ВСУ

Один человек получил ранения при обстреле населенного пункта Ирмино в Луганской народной республике со стороны украинских войск, также повреждены восемь жилых... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T17:12

2022-04-12T17:12

2022-04-12T17:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

сцкк

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 12 апр - РИА Новости. Один человек получил ранения при обстреле населенного пункта Ирмино в Луганской народной республике со стороны украинских войск, также повреждены восемь жилых домов и ясли-сад, говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Ирмино ранен мужчина 1971 года рождения, повреждено восемь жилых домов и ясли-сад "Росинка", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Представительство ЛНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об обстреле Ирмино с применением РСЗО "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины