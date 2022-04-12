Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал пропагандировать интерес к космической отрасли среди молодежи - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220412/interes-1783067500.html
Путин призвал пропагандировать интерес к космической отрасли среди молодежи
Путин призвал пропагандировать интерес к космической отрасли среди молодежи - РИА Новости, 12.04.2022
Путин призвал пропагандировать интерес к космической отрасли среди молодежи
Власти будут пропагандировать интерес к космической отрасли среди молодежи, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:53
2022-04-12T13:59
наука
космос - риа наука
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783103322_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f160b5bb0fdc9b4e2941ff10e558cb85.jpg
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Власти будут пропагандировать интерес к космической отрасли среди молодежи, сообщил президент РФ Владимир Путин."Соответствующие фильмы создавать, будем работать над соответствующей литературой, в качестве практически госзадания, будем пропагандировать все это в школе. Это то, чем мы можем, должны гордиться, и то, что привлекает талантливых молодых людей", - сказал он в ходе общения с работниками космодрома "Восточный".Путин назвал это одним из важнейших направлений."По всем этим направлениям будем двигаться обязательно", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220412/prazdnik-1783011204.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783103322_484:529:2509:2048_1920x0_80_0_0_b314cdcc38ff78ca89174e0ea1022217.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, владимир путин, общество
11:53 12.04.2022 (обновлено: 13:59 12.04.2022)
 
Путин призвал пропагандировать интерес к космической отрасли среди молодежи

Президент Путин призвал пропагандировать интерес к космической отрасли среди молодежи

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает перед работниками космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин выступает перед работниками космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин выступает перед работниками космодрома Восточный
Читать ria.ru в
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Власти будут пропагандировать интерес к космической отрасли среди молодежи, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Соответствующие фильмы создавать, будем работать над соответствующей литературой, в качестве практически госзадания, будем пропагандировать все это в школе. Это то, чем мы можем, должны гордиться, и то, что привлекает талантливых молодых людей", - сказал он в ходе общения с работниками космодрома "Восточный".
Путин назвал это одним из важнейших направлений.
"По всем этим направлениям будем двигаться обязательно", - добавил Путин.
Космонавты с борта МКС поздравили страну с Днем космонавтики
00:10
Космонавты поздравили россиян с Днем космонавтики с МКС
 
НаукаКосмос - РИА НаукаВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала