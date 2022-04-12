https://ria.ru/20220412/interes-1783067500.html

Путин призвал пропагандировать интерес к космической отрасли среди молодежи

Путин призвал пропагандировать интерес к космической отрасли среди молодежи - РИА Новости, 12.04.2022

Путин призвал пропагандировать интерес к космической отрасли среди молодежи

Власти будут пропагандировать интерес к космической отрасли среди молодежи, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:53

2022-04-12T11:53

2022-04-12T13:59

наука

космос - риа наука

владимир путин

общество

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Власти будут пропагандировать интерес к космической отрасли среди молодежи, сообщил президент РФ Владимир Путин."Соответствующие фильмы создавать, будем работать над соответствующей литературой, в качестве практически госзадания, будем пропагандировать все это в школе. Это то, чем мы можем, должны гордиться, и то, что привлекает талантливых молодых людей", - сказал он в ходе общения с работниками космодрома "Восточный".Путин назвал это одним из важнейших направлений."По всем этим направлениям будем двигаться обязательно", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220412/prazdnik-1783011204.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, владимир путин, общество