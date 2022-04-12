https://ria.ru/20220412/interes-1783067500.html
Путин призвал пропагандировать интерес к космической отрасли среди молодежи
Путин призвал пропагандировать интерес к космической отрасли среди молодежи - РИА Новости, 12.04.2022
Путин призвал пропагандировать интерес к космической отрасли среди молодежи
Власти будут пропагандировать интерес к космической отрасли среди молодежи, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:53
2022-04-12T11:53
2022-04-12T13:59
наука
космос - риа наука
владимир путин
общество
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Власти будут пропагандировать интерес к космической отрасли среди молодежи, сообщил президент РФ Владимир Путин."Соответствующие фильмы создавать, будем работать над соответствующей литературой, в качестве практически госзадания, будем пропагандировать все это в школе. Это то, чем мы можем, должны гордиться, и то, что привлекает талантливых молодых людей", - сказал он в ходе общения с работниками космодрома "Восточный".Путин назвал это одним из важнейших направлений."По всем этим направлениям будем двигаться обязательно", - добавил Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, владимир путин, общество
11:53 12.04.2022 (обновлено: 13:59 12.04.2022)
Путин призвал пропагандировать интерес к космической отрасли среди молодежи
Президент Путин призвал пропагандировать интерес к космической отрасли среди молодежи
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Власти будут пропагандировать интерес к космической отрасли среди молодежи, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Соответствующие фильмы создавать, будем работать над соответствующей литературой, в качестве практически госзадания, будем пропагандировать все это в школе. Это то, чем мы можем, должны гордиться, и то, что привлекает талантливых молодых людей", - сказал он в ходе общения с работниками космодрома "Восточный".
Путин назвал это одним из важнейших направлений.
"По всем этим направлениям будем двигаться обязательно", - добавил Путин.