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Путин отметил важность углубления интеграции Союзного государства - РИА Новости, 12.04.2022
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Путин отметил важность углубления интеграции Союзного государства
Путин отметил важность углубления интеграции Союзного государства - РИА Новости, 12.04.2022
Путин отметил важность углубления интеграции Союзного государства
России и Белоруссии важно углублять интеграцию в рамках Союзного Государства в условиях санкционной войны, Москва и Минск будут сообща противостоять попыткам... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:19
2022-04-12T15:28
в мире
владимир путин
россия
белоруссия
александр лукашенко
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. России и Белоруссии важно углублять интеграцию в рамках Союзного Государства в условиях санкционной войны, Москва и Минск будут сообща противостоять попыткам изолировать их от глобальной экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на космодроме "Восточный"."Убежден, в нынешней ситуации, когда западные страны развязали против России и Белоруссии тотальную санкционную войну, важно углублять нашу интеграцию в рамках Союзного государства, и мы в этом с Александром Григорьевичем солидарны. Будем и далее сообща противостоять любым попыткам затормозить развитие наших стран или искусственно изолировать их от глобальной экономики", - сказал Путин.Он отметил, что попытки изоляции России и Белоруссии абсолютно бесполезны. "Россия и Белоруссия тесно связаны между собой экономически, традиционно, как я уже говорил, многими узами, нитями, в том числе в рамках промышленной кооперации. И этот номер в отношении нас безусловно не пройдет", - подчеркнул Путин.
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в мире, владимир путин, россия, белоруссия, александр лукашенко
15:19 12.04.2022 (обновлено: 15:28 12.04.2022)
 
Путин отметил важность углубления интеграции Союзного государства

Президент Путин отметил важность углубления интеграции Союзного государства

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки на космодром Восточный
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки на космодром Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки на космодром Восточный
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. России и Белоруссии важно углублять интеграцию в рамках Союзного Государства в условиях санкционной войны, Москва и Минск будут сообща противостоять попыткам изолировать их от глобальной экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на космодроме "Восточный".
"Убежден, в нынешней ситуации, когда западные страны развязали против России и Белоруссии тотальную санкционную войну, важно углублять нашу интеграцию в рамках Союзного государства, и мы в этом с Александром Григорьевичем солидарны. Будем и далее сообща противостоять любым попыткам затормозить развитие наших стран или искусственно изолировать их от глобальной экономики", - сказал Путин.
Он отметил, что попытки изоляции России и Белоруссии абсолютно бесполезны. "Россия и Белоруссия тесно связаны между собой экономически, традиционно, как я уже говорил, многими узами, нитями, в том числе в рамках промышленной кооперации. И этот номер в отношении нас безусловно не пройдет", - подчеркнул Путин.
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
02:03
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
 
В миреВладимир ПутинРоссияБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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