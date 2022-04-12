https://ria.ru/20220412/integratsiya-1783125434.html

Путин отметил важность углубления интеграции Союзного государства

Путин отметил важность углубления интеграции Союзного государства - РИА Новости, 12.04.2022

Путин отметил важность углубления интеграции Союзного государства

России и Белоруссии важно углублять интеграцию в рамках Союзного Государства в условиях санкционной войны, Москва и Минск будут сообща противостоять попыткам... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:19

2022-04-12T15:19

2022-04-12T15:28

в мире

владимир путин

россия

белоруссия

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783110198_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e115013ccc8a88ce814edb4084ed69ba.jpg

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. России и Белоруссии важно углублять интеграцию в рамках Союзного Государства в условиях санкционной войны, Москва и Минск будут сообща противостоять попыткам изолировать их от глобальной экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на космодроме "Восточный"."Убежден, в нынешней ситуации, когда западные страны развязали против России и Белоруссии тотальную санкционную войну, важно углублять нашу интеграцию в рамках Союзного государства, и мы в этом с Александром Григорьевичем солидарны. Будем и далее сообща противостоять любым попыткам затормозить развитие наших стран или искусственно изолировать их от глобальной экономики", - сказал Путин.Он отметил, что попытки изоляции России и Белоруссии абсолютно бесполезны. "Россия и Белоруссия тесно связаны между собой экономически, традиционно, как я уже говорил, многими узами, нитями, в том числе в рамках промышленной кооперации. И этот номер в отношении нас безусловно не пройдет", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20220412/otnosheniya-1782921069.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, белоруссия, александр лукашенко