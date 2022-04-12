https://ria.ru/20220412/inflyatsiya-1783024929.html

Аналитики ожидают максимального с 1981 года роста инфляции в США

Аналитики ожидают максимального с 1981 года роста инфляции в США - РИА Новости, 12.04.2022

Аналитики ожидают максимального с 1981 года роста инфляции в США

Потребительские цены в США в марте выросли на 8,5% после роста на 7,9% месяцем ранее, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T08:28

2022-04-12T08:28

2022-04-12T08:28

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сша

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Потребительские цены в США в марте выросли на 8,5% после роста на 7,9% месяцем ранее, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики.Официальный релиз по потребительским ценам в США министерство труда страны опубликует во вторник, 12 апреля, в 15.30 мск. Показатель - в случае совпадения с мнением аналитиков - станет максимальным с декабря 1981 года.В 09.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует окончательные данные об инфляции в стране за март. Аналитики ожидают ускорения годовой инфляции до исторического рекорда в 7,3% с 5,1% месяцем ранее.В то же время Бюро национальной статистики (ONS) опубликует данные по безработице в Великобритании, которая, как ожидают эксперты, в декабре-феврале снизилась до 3,8% с 3,9% ранее.В 12.00 мск Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) опубликует данные об индексе доверия инвесторов к экономике Германии. Аналитики прогнозируют, что показатель в апреле упал до минус 48 пунктов с минус 39,3 пункта ранее.В 21.00 мск министерство финансов США опубликует доклад с данными о состоянии бюджета страны. Как полагают эксперты, в марте дефицит бюджета страны снизился до 191 миллиарда долларов с дефицита в 217 миллиардов в феврале.

https://ria.ru/20220411/bayden-1783005927.html

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, сша