https://ria.ru/20220412/infarkt-1783011645.html
Кардиолог рассказал, как снизить риск инфарктов
Кардиолог рассказал, как снизить риск инфарктов - РИА Новости, 12.04.2022
Кардиолог рассказал, как снизить риск инфарктов
Дистанционный мониторинг артериального давления у пациентов может позволить уменьшить риск возникновения инфарктов и инсультов, и, соответственно, снизить... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T00:16
2022-04-12T00:16
2022-04-12T00:58
сергей бойцов
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Дистанционный мониторинг артериального давления у пациентов может позволить уменьшить риск возникновения инфарктов и инсультов, и, соответственно, снизить инвалидизацию и смертность населения, заявил журналистам главный внештатный кардиолог Минздрава России по ЦФО, УФО, СФО и ДФО, генеральный директор НМИЦ кардиологии имени Чазова Минздрава Сергей Бойцов.Практика дистанционного мониторинга артериального давления в экспериментальном режиме существует в некоторых регионах страны несколько лет. За это время дистанционный мониторинг артериального давления прошли более 20 тысяч пациентов, уточнил Бойцов.Он отметил, что благодаря дистанционному мониторингу уменьшается количество вызовов скорой помощи из-за повышения артериального давления — основной причины вызова неотложной и скорой медицинской помощи.По словам специалиста, сейчас при диспансерном наблюдении около 35-40 процентов людей с гипертонией, получающих препараты, достигают целевых значений артериального давления, при этом при дистанционном мониторинге эта цифра может составлять более 60 процентов.
https://rsport.ria.ru/20220402/serdtse-1781454912.html
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сергей бойцов, общество, россия, здоровье, москва
00:16 12.04.2022 (обновлено: 00:58 12.04.2022)
Кардиолог рассказал, как снизить риск инфарктов
Кардиолог Бойцов: дистанционный мониторинг давления может снизить риск инфарктов
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Дистанционный мониторинг артериального давления у пациентов может позволить уменьшить риск возникновения инфарктов и инсультов, и, соответственно, снизить инвалидизацию и смертность населения, заявил журналистам главный внештатный кардиолог Минздрава России по ЦФО, УФО, СФО и ДФО, генеральный директор НМИЦ кардиологии имени Чазова Минздрава Сергей Бойцов.
Практика дистанционного мониторинга артериального давления в экспериментальном режиме существует в некоторых регионах страны
несколько лет. За это время дистанционный мониторинг артериального давления прошли более 20 тысяч пациентов, уточнил Бойцов.
"Есть все основания полагать, что данный метод позволит снизить риск возникновения инфарктов миокарда, острых нарушений мозгового кровообращения и, соответственно, инвалидизации и смертности населения", — сказал Бойцов.
Он отметил, что благодаря дистанционному мониторингу уменьшается количество вызовов скорой помощи из-за повышения артериального давления — основной причины вызова неотложной и скорой медицинской помощи.
По словам специалиста, сейчас при диспансерном наблюдении около 35-40 процентов людей с гипертонией, получающих препараты, достигают целевых значений артериального давления, при этом при дистанционном мониторинге эта цифра может составлять более 60 процентов.