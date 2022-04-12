https://ria.ru/20220412/infarkt-1783011645.html

Кардиолог рассказал, как снизить риск инфарктов

Кардиолог рассказал, как снизить риск инфарктов - РИА Новости, 12.04.2022

Кардиолог рассказал, как снизить риск инфарктов

Дистанционный мониторинг артериального давления у пациентов может позволить уменьшить риск возникновения инфарктов и инсультов, и, соответственно, снизить... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T00:16

2022-04-12T00:16

2022-04-12T00:58

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Дистанционный мониторинг артериального давления у пациентов может позволить уменьшить риск возникновения инфарктов и инсультов, и, соответственно, снизить инвалидизацию и смертность населения, заявил журналистам главный внештатный кардиолог Минздрава России по ЦФО, УФО, СФО и ДФО, генеральный директор НМИЦ кардиологии имени Чазова Минздрава Сергей Бойцов.Практика дистанционного мониторинга артериального давления в экспериментальном режиме существует в некоторых регионах страны несколько лет. За это время дистанционный мониторинг артериального давления прошли более 20 тысяч пациентов, уточнил Бойцов.Он отметил, что благодаря дистанционному мониторингу уменьшается количество вызовов скорой помощи из-за повышения артериального давления — основной причины вызова неотложной и скорой медицинской помощи.По словам специалиста, сейчас при диспансерном наблюдении около 35-40 процентов людей с гипертонией, получающих препараты, достигают целевых значений артериального давления, при этом при дистанционном мониторинге эта цифра может составлять более 60 процентов.

https://rsport.ria.ru/20220402/serdtse-1781454912.html

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сергей бойцов, общество, россия, здоровье, москва