https://ria.ru/20220412/indiya-1783117857.html

Индия хочет увеличить экспорт в Россию на два миллиарда долларов

Индия хочет увеличить экспорт в Россию на два миллиарда долларов - РИА Новости, 12.04.2022

Индия хочет увеличить экспорт в Россию на два миллиарда долларов

Индия планирует увеличить экспорт в Россию на 2 миллиарда долларов, администрация индийского премьера Нарендры Моди ведет переговоры с Москвой о снятии... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T14:51

2022-04-12T14:51

2022-04-12T15:10

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россия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Индия планирует увеличить экспорт в Россию на 2 миллиарда долларов, администрация индийского премьера Нарендры Моди ведет переговоры с Москвой о снятии ограничений для ряда индийских товаров, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией."Индия планирует увеличить поставки в Россию на дополнительные 2 миллиарда долларов", - говорится в сообщении агентства. По словам источников, Индия рассматривает возможность экспортировать в РФ ряд товаров, поставки которых из других стран были приостановлены из-за санкций. Как сообщается, в список входят фармацевтические продукты, пластмасса, органические и неорганические химические вещества, товары для дома, рис, чай, кофе, молочные продукты.Страны Евросоюза с 8 апреля прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в РФ и Республике Беларусь, ссылаясь на санкции. ФТС РФ поясняла, что новые санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Теперь транспортные средства международной перевозки с российскими и белорусскими регистрационными знаками не смогут перемещать грузы по территории стран ЕС.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220411/indiya-1783001095.html

https://ria.ru/20220405/indiya-1781765763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, индия, россия