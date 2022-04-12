14:51 12.04.2022 (обновлено: 15:10 12.04.2022)
Индия хочет увеличить экспорт в Россию на два миллиарда долларов
Индия ведет переговоры с Россией о снятии ограничений для большой линейки товаров
Индия. Нью-Дели
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Индия планирует увеличить экспорт в Россию на 2 миллиарда долларов, администрация индийского премьера Нарендры Моди ведет переговоры с Москвой о снятии ограничений для ряда индийских товаров, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Индия планирует увеличить поставки в Россию на дополнительные 2 миллиарда долларов", - говорится в сообщении агентства. По словам источников, Индия рассматривает возможность экспортировать в РФ ряд товаров, поставки которых из других стран были приостановлены из-за санкций. Как сообщается, в список входят фармацевтические продукты, пластмасса, органические и неорганические химические вещества, товары для дома, рис, чай, кофе, молочные продукты.
Страны Евросоюза с 8 апреля прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в РФ и Республике Беларусь, ссылаясь на санкции. ФТС РФ поясняла, что новые санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Теперь транспортные средства международной перевозки с российскими и белорусскими регистрационными знаками не смогут перемещать грузы по территории стран ЕС.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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