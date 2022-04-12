США осознают, что Индия и Россия естественные союзники, заявил Сингх
Министр обороны Индии Сингх заявил, что Индия и Россия являются естественными союзниками
© AP Photo / Tsering TopgyalМальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
© AP Photo / Tsering Topgyal
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 апр – РИА Новости. США осознают, что Индия и Россия являются "естественными союзниками" и поддерживают стабильные связи, но в то же время Индия не позволит своим отношениям с третьей страной негативно повлиять на "основные национальные интересы США", заявил министр обороны Раджнатх Сингх.
"Я не думаю, что Россия повлияет на отношения между Индией и США. США знают, что Индия и Россия являются естественными союзниками друг друга и что наши отношения очень стабильны. Индия также будет очень внимательно следить за тем, чтобы основные национальные интересы США не пострадали из-за наших отношений с другой страной в мире", - сказал Сингх газете Hindustan Times в ходе визита в США.
Сингх также исключил влияние конфликта на Украине на готовность Индии к национальной безопасности.
"Я не согласен, что будут какие-то проблемы для нашей национальной безопасности. Индия не слабая страна. У Индии есть силы, чтобы гарантировать, что если возникнет проблема, она сможет с ней справиться. Но что касается России и Украины, мы хотим установления мира", - сказал он.
Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Индия возможность дальнейшей диверсификации своих оборонных закупок после начала спецоперации России на Украине, Сингх сказал: "Подождите и наблюдайте".
Министр обороны Индии прибыл в США с пятидневным визитом. В его рамках он вместе с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром принял участие в переговорах в формате "2+2" с американскими коллегами - министром обороны Ллойдом Остином и госсекретарем Энтони Блинкеном. Также во время визита Сингх посетит штаб-квартиру Индо-Тихоокеанского командования США на Гавайях.
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