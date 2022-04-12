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США осознают, что Индия и Россия естественные союзники, заявил Сингх - РИА Новости, 12.04.2022
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США осознают, что Индия и Россия естественные союзники, заявил Сингх
США осознают, что Индия и Россия естественные союзники, заявил Сингх - РИА Новости, 12.04.2022
США осознают, что Индия и Россия естественные союзники, заявил Сингх
США осознают, что Индия и Россия являются "естественными союзниками" и поддерживают стабильные связи, но в то же время Индия не позволит своим отношениям с... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T08:38
2022-04-12T08:38
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 апр – РИА Новости. США осознают, что Индия и Россия являются "естественными союзниками" и поддерживают стабильные связи, но в то же время Индия не позволит своим отношениям с третьей страной негативно повлиять на "основные национальные интересы США", заявил министр обороны Раджнатх Сингх."Я не думаю, что Россия повлияет на отношения между Индией и США. США знают, что Индия и Россия являются естественными союзниками друг друга и что наши отношения очень стабильны. Индия также будет очень внимательно следить за тем, чтобы основные национальные интересы США не пострадали из-за наших отношений с другой страной в мире", - сказал Сингх газете Hindustan Times в ходе визита в США.Сингх также исключил влияние конфликта на Украине на готовность Индии к национальной безопасности.Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Индия возможность дальнейшей диверсификации своих оборонных закупок после начала спецоперации России на Украине, Сингх сказал: "Подождите и наблюдайте".Министр обороны Индии прибыл в США с пятидневным визитом. В его рамках он вместе с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром принял участие в переговорах в формате "2+2" с американскими коллегами - министром обороны Ллойдом Остином и госсекретарем Энтони Блинкеном. Также во время визита Сингх посетит штаб-квартиру Индо-Тихоокеанского командования США на Гавайях.
https://ria.ru/20220412/indiya-1783013034.html
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в мире, ллойд остин, энтони блинкен, россия, сша, украина, мид индии, индия, раджнатх сингх
08:38 12.04.2022
 
США осознают, что Индия и Россия естественные союзники, заявил Сингх

Министр обороны Индии Сингх заявил, что Индия и Россия являются естественными союзниками

© AP Photo / Tsering TopgyalМальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Tsering Topgyal
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 апр – РИА Новости. США осознают, что Индия и Россия являются "естественными союзниками" и поддерживают стабильные связи, но в то же время Индия не позволит своим отношениям с третьей страной негативно повлиять на "основные национальные интересы США", заявил министр обороны Раджнатх Сингх.
"Я не думаю, что Россия повлияет на отношения между Индией и США. США знают, что Индия и Россия являются естественными союзниками друг друга и что наши отношения очень стабильны. Индия также будет очень внимательно следить за тем, чтобы основные национальные интересы США не пострадали из-за наших отношений с другой страной в мире", - сказал Сингх газете Hindustan Times в ходе визита в США.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
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Сингх также исключил влияние конфликта на Украине на готовность Индии к национальной безопасности.
"Я не согласен, что будут какие-то проблемы для нашей национальной безопасности. Индия не слабая страна. У Индии есть силы, чтобы гарантировать, что если возникнет проблема, она сможет с ней справиться. Но что касается России и Украины, мы хотим установления мира", - сказал он.
Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Индия возможность дальнейшей диверсификации своих оборонных закупок после начала спецоперации России на Украине, Сингх сказал: "Подождите и наблюдайте".
Министр обороны Индии прибыл в США с пятидневным визитом. В его рамках он вместе с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром принял участие в переговорах в формате "2+2" с американскими коллегами - министром обороны Ллойдом Остином и госсекретарем Энтони Блинкеном. Также во время визита Сингх посетит штаб-квартиру Индо-Тихоокеанского командования США на Гавайях.
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В миреЛлойд ОстинЭнтони БлинкенРоссияСШАУкраинаМИД ИндииИндияРаджнатх Сингх
 
 
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