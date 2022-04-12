https://ria.ru/20220412/indiya-1783025678.html

США осознают, что Индия и Россия естественные союзники, заявил Сингх

США осознают, что Индия и Россия естественные союзники, заявил Сингх - РИА Новости, 12.04.2022

США осознают, что Индия и Россия естественные союзники, заявил Сингх

США осознают, что Индия и Россия являются "естественными союзниками" и поддерживают стабильные связи, но в то же время Индия не позволит своим отношениям с... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T08:38

2022-04-12T08:38

2022-04-12T08:38

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 апр – РИА Новости. США осознают, что Индия и Россия являются "естественными союзниками" и поддерживают стабильные связи, но в то же время Индия не позволит своим отношениям с третьей страной негативно повлиять на "основные национальные интересы США", заявил министр обороны Раджнатх Сингх."Я не думаю, что Россия повлияет на отношения между Индией и США. США знают, что Индия и Россия являются естественными союзниками друг друга и что наши отношения очень стабильны. Индия также будет очень внимательно следить за тем, чтобы основные национальные интересы США не пострадали из-за наших отношений с другой страной в мире", - сказал Сингх газете Hindustan Times в ходе визита в США.Сингх также исключил влияние конфликта на Украине на готовность Индии к национальной безопасности.Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Индия возможность дальнейшей диверсификации своих оборонных закупок после начала спецоперации России на Украине, Сингх сказал: "Подождите и наблюдайте".Министр обороны Индии прибыл в США с пятидневным визитом. В его рамках он вместе с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром принял участие в переговорах в формате "2+2" с американскими коллегами - министром обороны Ллойдом Остином и госсекретарем Энтони Блинкеном. Также во время визита Сингх посетит штаб-квартиру Индо-Тихоокеанского командования США на Гавайях.

https://ria.ru/20220412/indiya-1783013034.html

https://ria.ru/20220404/uglevodorod-1781719903.html

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