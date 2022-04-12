https://ria.ru/20220412/indiya-1783013034.html

Пока США не могли сотрудничать с Индией, это делала Россия, заявил Блинкен

Пока США не могли сотрудничать с Индией, это делала Россия, заявил Блинкен - РИА Новости, 12.04.2022

Пока США не могли сотрудничать с Индией, это делала Россия, заявил Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отношения России и Индии развивались, когда Вашингтон не мог полноценно сотрудничать с Нью-Дели, но времена... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T00:56

2022-04-12T00:56

2022-04-12T01:00

в мире

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россия

индия

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отношения России и Индии развивались, когда Вашингтон не мог полноценно сотрудничать с Нью-Дели, но времена изменились."Отношения Индии и России развивались десятилетиями, когда США не могли быть партнерами Индии. Времена изменились, сейчас мы можем и хотим быть выбранными партнерами Индии по всему спектру проблем — торговля, технологии, образование, безопасность", — сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам американо-индийских переговоров в формате "2+2".По его словам, сотрудничество в указанных сферах обсуждалось на прошедшей встрече.

https://ria.ru/20220412/obmen-1783012215.html

сша

россия

индия

нью-дели

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в мире, сша, россия, индия, энтони блинкен, нью-дели