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Пока США не могли сотрудничать с Индией, это делала Россия, заявил Блинкен - РИА Новости, 12.04.2022
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Пока США не могли сотрудничать с Индией, это делала Россия, заявил Блинкен
Пока США не могли сотрудничать с Индией, это делала Россия, заявил Блинкен - РИА Новости, 12.04.2022
Пока США не могли сотрудничать с Индией, это делала Россия, заявил Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отношения России и Индии развивались, когда Вашингтон не мог полноценно сотрудничать с Нью-Дели, но времена... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T00:56
2022-04-12T01:00
в мире
сша
россия
индия
энтони блинкен
нью-дели
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ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отношения России и Индии развивались, когда Вашингтон не мог полноценно сотрудничать с Нью-Дели, но времена изменились."Отношения Индии и России развивались десятилетиями, когда США не могли быть партнерами Индии. Времена изменились, сейчас мы можем и хотим быть выбранными партнерами Индии по всему спектру проблем — торговля, технологии, образование, безопасность", — сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам американо-индийских переговоров в формате "2+2".По его словам, сотрудничество в указанных сферах обсуждалось на прошедшей встрече.
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в мире, сша, россия, индия, энтони блинкен, нью-дели
00:56 12.04.2022 (обновлено: 01:00 12.04.2022)
 
Пока США не могли сотрудничать с Индией, это делала Россия, заявил Блинкен

Блинкен: Индия строила отношения с Россией, когда США не могли, но времена изменились

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отношения России и Индии развивались, когда Вашингтон не мог полноценно сотрудничать с Нью-Дели, но времена изменились.
"Отношения Индии и России развивались десятилетиями, когда США не могли быть партнерами Индии. Времена изменились, сейчас мы можем и хотим быть выбранными партнерами Индии по всему спектру проблем — торговля, технологии, образование, безопасность", — сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам американо-индийских переговоров в формате "2+2".
По его словам, сотрудничество в указанных сферах обсуждалось на прошедшей встрече.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
00:25
Пентагон: США и Индия запустят "оборонный обмен" в космической сфере
 
В миреСШАРоссияИндияЭнтони БлинкенНью-Дели
 
 
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