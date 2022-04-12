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СК изучит обращение депутата об аресте имущества уехавших из России - РИА Новости, 12.04.2022
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СК изучит обращение депутата об аресте имущества уехавших из России
СК изучит обращение депутата об аресте имущества уехавших из России - РИА Новости, 12.04.2022
СК изучит обращение депутата об аресте имущества уехавших из России
СК РФ внимательно изучит обращение депутата об аресте имущества уехавших из России граждан с точки зрения действующих законов, сообщила официальный... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T22:16
2022-04-12T22:16
россия
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
султан хамзаев
александр бастрыкин
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. СК РФ внимательно изучит обращение депутата об аресте имущества уехавших из России граждан с точки зрения действующих законов, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев к главе СК РФ Александру Бастрыкину с предложением об аресте имущества граждан, уехавших из России и находящихся под уголовным преследованием по статье о фейках о Вооруженных силах РФ"Обращение депутата об аресте имущества уехавших из России будет внимательно изучено с точки зрения действующего законодательства", - сказала Петренко.
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россия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), султан хамзаев, александр бастрыкин
22:16 12.04.2022
 
СК изучит обращение депутата об аресте имущества уехавших из России

СК изучит обращение депутата об аресте имущества уехавших из России с точки зрения законов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации в Москве
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. СК РФ внимательно изучит обращение депутата об аресте имущества уехавших из России граждан с точки зрения действующих законов, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев к главе СК РФ Александру Бастрыкину с предложением об аресте имущества граждан, уехавших из России и находящихся под уголовным преследованием по статье о фейках о Вооруженных силах РФ
"Обращение депутата об аресте имущества уехавших из России будет внимательно изучено с точки зрения действующего законодательства", - сказала Петренко.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 06:46
В Госдуме предложили ограничить выезд госслужащих за рубеж
 
РоссияГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)Султан ХамзаевАлександр Бастрыкин
 
 
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