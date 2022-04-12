https://ria.ru/20220412/imuschestvo-1783219629.html
СК изучит обращение депутата об аресте имущества уехавших из России
СК изучит обращение депутата об аресте имущества уехавших из России - РИА Новости, 12.04.2022
СК изучит обращение депутата об аресте имущества уехавших из России
СК РФ внимательно изучит обращение депутата об аресте имущества уехавших из России граждан с точки зрения действующих законов, сообщила официальный... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T22:16
2022-04-12T22:16
2022-04-12T22:16
россия
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
султан хамзаев
александр бастрыкин
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. СК РФ внимательно изучит обращение депутата об аресте имущества уехавших из России граждан с точки зрения действующих законов, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев к главе СК РФ Александру Бастрыкину с предложением об аресте имущества граждан, уехавших из России и находящихся под уголовным преследованием по статье о фейках о Вооруженных силах РФ"Обращение депутата об аресте имущества уехавших из России будет внимательно изучено с точки зрения действующего законодательства", - сказала Петренко.
https://ria.ru/20220411/vyezd-1782830850.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), султан хамзаев, александр бастрыкин
СК изучит обращение депутата об аресте имущества уехавших из России
СК изучит обращение депутата об аресте имущества уехавших из России с точки зрения законов