https://ria.ru/20220412/imuschestvo-1783219629.html

СК изучит обращение депутата об аресте имущества уехавших из России

СК изучит обращение депутата об аресте имущества уехавших из России - РИА Новости, 12.04.2022

СК изучит обращение депутата об аресте имущества уехавших из России

СК РФ внимательно изучит обращение депутата об аресте имущества уехавших из России граждан с точки зрения действующих законов, сообщила официальный... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T22:16

2022-04-12T22:16

2022-04-12T22:16

россия

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

султан хамзаев

александр бастрыкин

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. СК РФ внимательно изучит обращение депутата об аресте имущества уехавших из России граждан с точки зрения действующих законов, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев к главе СК РФ Александру Бастрыкину с предложением об аресте имущества граждан, уехавших из России и находящихся под уголовным преследованием по статье о фейках о Вооруженных силах РФ"Обращение депутата об аресте имущества уехавших из России будет внимательно изучено с точки зрения действующего законодательства", - сказала Петренко.

https://ria.ru/20220411/vyezd-1782830850.html

россия

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

россия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), султан хамзаев, александр бастрыкин