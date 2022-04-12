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В Госдуме предложили арестовать имущество за фейки о ВС из-за рубежа - РИА Новости, 12.04.2022
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В Госдуме предложили арестовать имущество за фейки о ВС из-за рубежа
В Госдуме предложили арестовать имущество за фейки о ВС из-за рубежа - РИА Новости, 12.04.2022
В Госдуме предложили арестовать имущество за фейки о ВС из-за рубежа
Имущество граждан, уехавших из России и находящихся под уголовным преследованием по статье о фейках о Вооруженных силах РФ, должно быть арестовано до их... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T07:41
2022-04-12T07:41
султан хамзаев
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
общество
госдума рф
москва
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Имущество граждан, уехавших из России и находящихся под уголовным преследованием по статье о фейках о Вооруженных силах РФ, должно быть арестовано до их возвращения, с предложением о выработке механизма таких действий к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину обратился депутат Госдумы Султан Хамзаев.Как отмечено в депутатском запросе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, отдельные лица "пренебрегли своей Родиной, нашими национальными интересами, государственными задачами, озвученными президентом России, попытавшись внести раздрай, посеять панику в нашем обществе".Парламентарий считает, что уголовного преследования для таких личностей недостаточно, и предлагает главе СК поддержать инициативу по выработке механизма ареста жилого, нежилого, движимого и недвижимого имущества лиц, находящихся за пределами России и под уголовным преследованием по статье о распространении фейков о ВС РФ (статья 207.3 УК РФ)."Хочу также поделиться своей гражданской позицией. Выступаю за лишение гражданства для таких предателей, у которых за пазухой всегда лежит паспорт другой страны. Рассчитываю, что в ближайшее время и другие коллеги-депутаты поддержат мою позицию", — также отмечается в обращении Хамзаева.
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султан хамзаев, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, общество, госдума рф, москва
07:41 12.04.2022
 
В Госдуме предложили арестовать имущество за фейки о ВС из-за рубежа

Депутат Хамзаев предложил арестовать имущество распространяющих из-за рубежа фейки о ВС

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Имущество граждан, уехавших из России и находящихся под уголовным преследованием по статье о фейках о Вооруженных силах РФ, должно быть арестовано до их возвращения, с предложением о выработке механизма таких действий к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину обратился депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Как отмечено в депутатском запросе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, отдельные лица "пренебрегли своей Родиной, нашими национальными интересами, государственными задачами, озвученными президентом России, попытавшись внести раздрай, посеять панику в нашем обществе".
Парламентарий считает, что уголовного преследования для таких личностей недостаточно, и предлагает главе СК поддержать инициативу по выработке механизма ареста жилого, нежилого, движимого и недвижимого имущества лиц, находящихся за пределами России и под уголовным преследованием по статье о распространении фейков о ВС РФ (статья 207.3 УК РФ).
"Хочу также поделиться своей гражданской позицией. Выступаю за лишение гражданства для таких предателей, у которых за пазухой всегда лежит паспорт другой страны. Рассчитываю, что в ближайшее время и другие коллеги-депутаты поддержат мою позицию", — также отмечается в обращении Хамзаева.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
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Султан ХамзаевРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы РФОбществоГосдума РФМосква
 
 
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