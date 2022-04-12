https://ria.ru/20220412/importozameschenie-1783043117.html

ЕР запустила проект по импортозамещению

ЕР запустила проект по импортозамещению - РИА Новости, 12.04.2022

ЕР запустила проект по импортозамещению

Партия "Единая Россия" запустила новый партийный проект по импортозамещению и индустриализации "Выбирай свое", сказал руководитель Центрального исполкома... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T10:36

2022-04-12T10:36

2022-04-12T10:36

экономика

сергей морозов (политик)

сергей чемезов

россия

госдума рф

ростех

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156353/81/1563538168_0:210:2896:1839_1920x0_80_0_0_d4b93ad689edd3b66eaed812827e4eba.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Партия "Единая Россия" запустила новый партийный проект по импортозамещению и индустриализации "Выбирай свое", сказал руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин, представляя партпроект."Мы должны решить задачи по сохранению рабочих мест, удовлетворению спроса. И задачу, которая обозначена в народной программе "Единой России" – обеспечение продбезопасности России на всех этапах технологического и индустриального развития страны. Нужно создавать антимонопольную политику, обеспечить эффективное вовлечение граждан в самозанятость, в предпринимательскую деятельность. Замещать спрос на те или иные товары", - сказал Сидякин в ходе селекторного совещания во вторник.Уточняется, что координатором партпроекта стал первый зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и МСУ Сергей Морозов, а общественный совет партпроекта возглавит гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

https://ria.ru/20220411/kitay-1782525859.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сергей морозов (политик), сергей чемезов, россия, госдума рф, ростех, единая россия