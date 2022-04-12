https://ria.ru/20220412/importozameschenie-1783043117.html
ЕР запустила проект по импортозамещению
ЕР запустила проект по импортозамещению - РИА Новости, 12.04.2022
ЕР запустила проект по импортозамещению
Партия "Единая Россия" запустила новый партийный проект по импортозамещению и индустриализации "Выбирай свое", сказал руководитель Центрального исполкома... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T10:36
2022-04-12T10:36
2022-04-12T10:36
экономика
сергей морозов (политик)
сергей чемезов
россия
госдума рф
ростех
единая россия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Партия "Единая Россия" запустила новый партийный проект по импортозамещению и индустриализации "Выбирай свое", сказал руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин, представляя партпроект."Мы должны решить задачи по сохранению рабочих мест, удовлетворению спроса. И задачу, которая обозначена в народной программе "Единой России" – обеспечение продбезопасности России на всех этапах технологического и индустриального развития страны. Нужно создавать антимонопольную политику, обеспечить эффективное вовлечение граждан в самозанятость, в предпринимательскую деятельность. Замещать спрос на те или иные товары", - сказал Сидякин в ходе селекторного совещания во вторник.Уточняется, что координатором партпроекта стал первый зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и МСУ Сергей Морозов, а общественный совет партпроекта возглавит гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
https://ria.ru/20220411/kitay-1782525859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сергей морозов (политик), сергей чемезов, россия, госдума рф, ростех, единая россия
ЕР запустила проект по импортозамещению
ЕР запустила проект по импортозамещению "Выбирай свое"