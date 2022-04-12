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ЕР запустила проект по импортозамещению - РИА Новости, 12.04.2022
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ЕР запустила проект по импортозамещению
ЕР запустила проект по импортозамещению - РИА Новости, 12.04.2022
ЕР запустила проект по импортозамещению
Партия "Единая Россия" запустила новый партийный проект по импортозамещению и индустриализации "Выбирай свое", сказал руководитель Центрального исполкома... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T10:36
2022-04-12T10:36
экономика
сергей морозов (политик)
сергей чемезов
россия
госдума рф
ростех
единая россия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Партия "Единая Россия" запустила новый партийный проект по импортозамещению и индустриализации "Выбирай свое", сказал руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин, представляя партпроект."Мы должны решить задачи по сохранению рабочих мест, удовлетворению спроса. И задачу, которая обозначена в народной программе "Единой России" – обеспечение продбезопасности России на всех этапах технологического и индустриального развития страны. Нужно создавать антимонопольную политику, обеспечить эффективное вовлечение граждан в самозанятость, в предпринимательскую деятельность. Замещать спрос на те или иные товары", - сказал Сидякин в ходе селекторного совещания во вторник.Уточняется, что координатором партпроекта стал первый зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и МСУ Сергей Морозов, а общественный совет партпроекта возглавит гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
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экономика, сергей морозов (политик), сергей чемезов, россия, госдума рф, ростех, единая россия
10:36 12.04.2022
 
ЕР запустила проект по импортозамещению

ЕР запустила проект по импортозамещению "Выбирай свое"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Партия "Единая Россия" запустила новый партийный проект по импортозамещению и индустриализации "Выбирай свое", сказал руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин, представляя партпроект.
"Мы должны решить задачи по сохранению рабочих мест, удовлетворению спроса. И задачу, которая обозначена в народной программе "Единой России" – обеспечение продбезопасности России на всех этапах технологического и индустриального развития страны. Нужно создавать антимонопольную политику, обеспечить эффективное вовлечение граждан в самозанятость, в предпринимательскую деятельность. Замещать спрос на те или иные товары", - сказал Сидякин в ходе селекторного совещания во вторник.
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Уточняется, что координатором партпроекта стал первый зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и МСУ Сергей Морозов, а общественный совет партпроекта возглавит гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
 
ЭкономикаСергей Морозов (политик)Сергей ЧемезовРоссияГосдума РФРостехЕдиная Россия
 
 
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