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Быстро сократить импорт газа из России не получится, заявил Штайнмайер - РИА Новости, 12.04.2022
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Быстро сократить импорт газа из России не получится, заявил Штайнмайер
Быстро сократить импорт газа из России не получится, заявил Штайнмайер - РИА Новости, 12.04.2022
Быстро сократить импорт газа из России не получится, заявил Штайнмайер
Сократить импорт газа из России так быстро, как желали бы некоторые, не получится, заявил на брифинге в Варшаве президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:48
2022-04-12T16:48
владимир путин
россия
сша
катар
в мире
германия
франк-вальтер штайнмайер
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БЕРЛИН, 12 апр – РИА Новости. Сократить импорт газа из России так быстро, как желали бы некоторые, не получится, заявил на брифинге в Варшаве президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер."Конечно, сюда же относится и попытка, которую делают все европейские государства, в том числе и мы, - как мы можем как можно скорее сократить поставки газа и нефти, с нефтью это будет быстрее… Мы сокращаем также газ, если сравнить второе полугодие 2021 года, где мы импортировали около 60 процентов газа из России, то в первом квартале 2022 года это 40 процентов. Вы можете сказать, что это все еще слишком много, но вы также видите, что дискуссия не проходит мимо нас, мы ищем возможности сократить зависимость, но говорим, с точки зрения нашей структуры экономики, в которую входит сильная химическая промышленность, это не пойдет так быстро, как сейчас желали бы некоторые", - сказал президент.Он подчеркнул, что ущерб от санкций должен нести тот, против кого направлены ограничения. Европа не должна "нанести себе больший ущерб, чем тот, который предполагается нанести России", сказал Штайнмайер.После начала российской военной операции на Украине в феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится о том, что завершить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года. В начале года ФРГ получала почти 55 процентов импорта природного газа из России, в настоящее время эта доля сокращена до 40 процентов. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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владимир путин, россия, сша, катар, в мире, германия, франк-вальтер штайнмайер
16:48 12.04.2022
 
Быстро сократить импорт газа из России не получится, заявил Штайнмайер

Президент Германии Штайнмайер: быстро сократить импорт газа из России не получится

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
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БЕРЛИН, 12 апр – РИА Новости. Сократить импорт газа из России так быстро, как желали бы некоторые, не получится, заявил на брифинге в Варшаве президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
"Конечно, сюда же относится и попытка, которую делают все европейские государства, в том числе и мы, - как мы можем как можно скорее сократить поставки газа и нефти, с нефтью это будет быстрее… Мы сокращаем также газ, если сравнить второе полугодие 2021 года, где мы импортировали около 60 процентов газа из России, то в первом квартале 2022 года это 40 процентов. Вы можете сказать, что это все еще слишком много, но вы также видите, что дискуссия не проходит мимо нас, мы ищем возможности сократить зависимость, но говорим, с точки зрения нашей структуры экономики, в которую входит сильная химическая промышленность, это не пойдет так быстро, как сейчас желали бы некоторые", - сказал президент.
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Он подчеркнул, что ущерб от санкций должен нести тот, против кого направлены ограничения. Европа не должна "нанести себе больший ущерб, чем тот, который предполагается нанести России", сказал Штайнмайер.
После начала российской военной операции на Украине в феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится о том, что завершить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года. В начале года ФРГ получала почти 55 процентов импорта природного газа из России, в настоящее время эта доля сокращена до 40 процентов. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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