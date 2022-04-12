Рейтинг@Mail.ru
Япония введет запрет на импорт некоторых видов древесины из России - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220412/import-1783018747.html
Япония введет запрет на импорт некоторых видов древесины из России
Япония введет запрет на импорт некоторых видов древесины из России - РИА Новости, 12.04.2022
Япония введет запрет на импорт некоторых видов древесины из России
Запрет на импорт некоторых видов древесины, ряда машинного оборудования и алкоголя из России вступает в силу с 19 апреля, сообщает агентство Киодо со ссылкой на РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T04:57
2022-04-12T06:13
в мире
фумио кисида
владимир путин
россия
украина
донбасс
санкции в отношении россии
коити хагиуда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727379576_0:0:3286:1849_1920x0_80_0_0_1661e6c269c77e15e2fc822dfbedd11d.jpg
ТОКИО, 12 апр — РИА Новости. Запрет на импорт некоторых видов древесины, ряда машинного оборудования и алкоголя из России вступает в силу с 19 апреля, сообщает агентство Киодо со ссылкой на заявление главы министерства экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуды.Ранее о вводе запрета на импорт некоторых видов древесины, водки и ряда машинного оборудования из России в свете событий на Украине заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783018087.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727379576_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_0c02ba627581f739f43e86dc14d96f7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, фумио кисида, владимир путин, россия, украина, донбасс, санкции в отношении россии, коити хагиуда
04:57 12.04.2022 (обновлено: 06:13 12.04.2022)
 
Япония введет запрет на импорт некоторых видов древесины из России

Киодо: 19 апреля введут запрет на импорт некоторых видов древесины из России в Японию

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТоварные поезда с древесиной
Товарные поезда с древесиной - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Товарные поезда с древесиной. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 12 апр — РИА Новости. Запрет на импорт некоторых видов древесины, ряда машинного оборудования и алкоголя из России вступает в силу с 19 апреля, сообщает агентство Киодо со ссылкой на заявление главы министерства экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуды.
"Мы продолжим сотрудничество с международным сообществом, включая страны "Большой семерки", и намерены предпринимать надлежащие меры", — цитирует его слова агентство.
Ранее о вводе запрета на импорт некоторых видов древесины, водки и ряда машинного оборудования из России в свете событий на Украине заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Логотип Сбера - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
04:21
Япония ввела санкции против Сбербанка и Альфа-банка
 
В миреФумио КисидаВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСанкции в отношении РоссииКоити Хагиуда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала