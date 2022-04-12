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Белорусские военные усилят охрану границы с Украиной - РИА Новости, 12.04.2022
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Белорусские военные усилят охрану границы с Украиной
Белорусские военные усилят охрану границы с Украиной - РИА Новости, 12.04.2022
Белорусские военные усилят охрану границы с Украиной
Белорусские военнослужащие продолжают на ротационной основе выполнять задачи по усилению участков границы Белоруссии с Украиной, сообщило во вторник минобороны... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T18:35
2022-04-12T18:35
в мире
александр лукашенко
белоруссия
украина
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 12 апр – РИА Новости. Белорусские военнослужащие продолжают на ротационной основе выполнять задачи по усилению участков границы Белоруссии с Украиной, сообщило во вторник минобороны республики.В частности, по его данным, одна из батальонных тактических групп прибыла для выполнения задач в Гомельскую область."Под охрану взяты важные дороги и путепроводы, осуществляется досмотр транспорта, продолжается инженерное оборудование занятых позиций", - говорится в сообщении.Ранее на фоне проведения Россией военной спецоперации на Украине президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил увеличить до 10 число батальонных групп, которые задействованы в усилении охраны южной границы республики. Кроме того, он поставил задачу сосредоточить усилия на охране государственной границы на западном направлении. Погранкомитет Белоруссии сообщал, что с учетом обострения военно-политической ситуации в регионе усилена охрана границы на западе и юге страны. В рамках дополнительного прикрытия границы с Украиной задействованы резервы пограничных групп и отрядов, а также подразделения министерства обороны, уточняли в комитете.В середине марта Минобороны Белоруссии сообщало о реализации комплекса мероприятий по ротации подразделений, выполняющих задачи по усилению охраны государственной границы на южных рубежах. Позже ведомство информировало о возвращении нескольких бригад в пункт постоянной дислокации после успешного выполнения задач по усилению охраны госграницы.
https://ria.ru/20220408/ukraina-1782530250.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, украина, министерство обороны белоруссии
18:35 12.04.2022
 
Белорусские военные усилят охрану границы с Украиной

Белорусские военные на ротационной основе усиливают охрану границы с Украиной

© Sputnik / Александр ЖибульБелорусские военные
Белорусские военные - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Sputnik / Александр Жибуль
Белорусские военные. Архивное фото
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МИНСК, 12 апр – РИА Новости. Белорусские военнослужащие продолжают на ротационной основе выполнять задачи по усилению участков границы Белоруссии с Украиной, сообщило во вторник минобороны республики.

"Белорусские военнослужащие продолжают выполнять задачи по усилению участков южной границы страны. Подразделения работают на ротационной основе", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

В частности, по его данным, одна из батальонных тактических групп прибыла для выполнения задач в Гомельскую область.
"Под охрану взяты важные дороги и путепроводы, осуществляется досмотр транспорта, продолжается инженерное оборудование занятых позиций", - говорится в сообщении.
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В середине марта Минобороны Белоруссии сообщало о реализации комплекса мероприятий по ротации подразделений, выполняющих задачи по усилению охраны государственной границы на южных рубежах. Позже ведомство информировало о возвращении нескольких бригад в пункт постоянной дислокации после успешного выполнения задач по усилению охраны госграницы.
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