Белорусские военные усилят охрану границы с Украиной
Белорусские военные на ротационной основе усиливают охрану границы с Украиной
© Sputnik / Александр ЖибульБелорусские военные
© Sputnik / Александр Жибуль
Белорусские военные. Архивное фото
МИНСК, 12 апр – РИА Новости. Белорусские военнослужащие продолжают на ротационной основе выполнять задачи по усилению участков границы Белоруссии с Украиной, сообщило во вторник минобороны республики.
"Белорусские военнослужащие продолжают выполнять задачи по усилению участков южной границы страны. Подразделения работают на ротационной основе", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
В частности, по его данным, одна из батальонных тактических групп прибыла для выполнения задач в Гомельскую область.
"Под охрану взяты важные дороги и путепроводы, осуществляется досмотр транспорта, продолжается инженерное оборудование занятых позиций", - говорится в сообщении.
Ранее на фоне проведения Россией военной спецоперации на Украине президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил увеличить до 10 число батальонных групп, которые задействованы в усилении охраны южной границы республики. Кроме того, он поставил задачу сосредоточить усилия на охране государственной границы на западном направлении. Погранкомитет Белоруссии сообщал, что с учетом обострения военно-политической ситуации в регионе усилена охрана границы на западе и юге страны. В рамках дополнительного прикрытия границы с Украиной задействованы резервы пограничных групп и отрядов, а также подразделения министерства обороны, уточняли в комитете.
В середине марта Минобороны Белоруссии сообщало о реализации комплекса мероприятий по ротации подразделений, выполняющих задачи по усилению охраны государственной границы на южных рубежах. Позже ведомство информировало о возвращении нескольких бригад в пункт постоянной дислокации после успешного выполнения задач по усилению охраны госграницы.