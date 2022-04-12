https://ria.ru/20220412/golod-1783011792.html

Эксперт назвал страны, которым угрожает голод без зерна из России

Эксперт назвал страны, которым угрожает голод без зерна из России - РИА Новости, 12.04.2022

Эксперт назвал страны, которым угрожает голод без зерна из России

Антироссийские санкции могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна. В этом случае голод угрожает многим государствам, прежде всего на Ближнем... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T01:20

2022-04-12T01:20

2022-04-12T01:20

экономика

россия

ближний восток

снг

африка

торговля

пшеница

хаджимурад белхароев

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Антироссийские санкции могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна. В этом случае голод угрожает многим государствам, прежде всего на Ближнем Востоке и в Африке, рассказал агентству “Прайм” доцент программы “Международная экономическая безопасность” Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.Он напомнил, что в последние пять лет Россия была крупнейшим поставщиком пшеницы на мировом рынке.С учетом того, что к ограничениям против России присоединились крупнейшие мировые грузоперевозчики, их суда не будут заходить в российские морские порты. Таким образом, даже если в России будет достаточно зерна, продать его не удастся, предположил собеседник агентства.Говоря о географии экспорта российского хлеба, эксперт упомянул страны Северной и Тропической Африки, а также Ближнего Востока, отчасти ЕС и СНГ. На Россию приходится пятая часть мирового рынка зерна, и заменить этот объем не представляется возможным, констатировал Белхароев.

https://ria.ru/20220326/golod-1780125742.html

россия

ближний восток

африка

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экономика, россия, ближний восток, снг, африка, торговля, пшеница, хаджимурад белхароев, рудн