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Эксперт назвал страны, которым угрожает голод без зерна из России - РИА Новости, 12.04.2022
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Эксперт назвал страны, которым угрожает голод без зерна из России
Эксперт назвал страны, которым угрожает голод без зерна из России - РИА Новости, 12.04.2022
Эксперт назвал страны, которым угрожает голод без зерна из России
Антироссийские санкции могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна. В этом случае голод угрожает многим государствам, прежде всего на Ближнем... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T01:20
2022-04-12T01:20
экономика
россия
ближний восток
снг
африка
торговля
пшеница
хаджимурад белхароев
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Антироссийские санкции могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна. В этом случае голод угрожает многим государствам, прежде всего на Ближнем Востоке и в Африке, рассказал агентству “Прайм” доцент программы “Международная экономическая безопасность” Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.Он напомнил, что в последние пять лет Россия была крупнейшим поставщиком пшеницы на мировом рынке.С учетом того, что к ограничениям против России присоединились крупнейшие мировые грузоперевозчики, их суда не будут заходить в российские морские порты. Таким образом, даже если в России будет достаточно зерна, продать его не удастся, предположил собеседник агентства.Говоря о географии экспорта российского хлеба, эксперт упомянул страны Северной и Тропической Африки, а также Ближнего Востока, отчасти ЕС и СНГ. На Россию приходится пятая часть мирового рынка зерна, и заменить этот объем не представляется возможным, констатировал Белхароев.
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экономика, россия, ближний восток, снг, африка, торговля, пшеница, хаджимурад белхароев, рудн
01:20 12.04.2022
 
Эксперт назвал страны, которым угрожает голод без зерна из России

Экономист Белхароев: голод без зерна из России грозит Ближнему Востоку и Африке

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Антироссийские санкции могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна. В этом случае голод угрожает многим государствам, прежде всего на Ближнем Востоке и в Африке, рассказал агентству “Прайм” доцент программы “Международная экономическая безопасность” Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.
Он напомнил, что в последние пять лет Россия была крупнейшим поставщиком пшеницы на мировом рынке.
“Из-за введенных санкций в отношении Новороссийского морского порта, из которого отгружается более 50 процентов зерна на экспорт, экспорт зерна в 2022 году в предыдущих объемах под вопросом”, — указал экономист.
С учетом того, что к ограничениям против России присоединились крупнейшие мировые грузоперевозчики, их суда не будут заходить в российские морские порты. Таким образом, даже если в России будет достаточно зерна, продать его не удастся, предположил собеседник агентства.
Говоря о географии экспорта российского хлеба, эксперт упомянул страны Северной и Тропической Африки, а также Ближнего Востока, отчасти ЕС и СНГ. На Россию приходится пятая часть мирового рынка зерна, и заменить этот объем не представляется возможным, констатировал Белхароев.
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ЭкономикаРоссияБлижний ВостокСНГАфрикаТорговляПшеницаХаджимурад БелхароевРУДН
 
 
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