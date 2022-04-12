https://ria.ru/20220412/gitis-1783164807.html
ГИТИС впервые попал в международный рейтинг лучших вузов
ГИТИС впервые попал в международный рейтинг лучших вузов - РИА Новости, 12.04.2022
ГИТИС впервые попал в международный рейтинг лучших вузов
ГИТИС и Академия музыки имени Гнесиных попали в топ-100 лучших вузов мира в категории "Исполнительское искусство", которая включает музыку, балет и театр,... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T17:26
2022-04-12T17:26
2022-04-12T17:26
культура
новости культуры
григорий заславский
qs
гитис
российская академия музыки имени гнесиных
московская консерватория имени п. и. чайковского
санкт-петербургская консерватория имени н. а. римского-корсакова
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589253874_45:0:756:400_1920x0_80_0_0_725d3dc060354834977e1ab9af358a2d.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. ГИТИС и Академия музыки имени Гнесиных попали в топ-100 лучших вузов мира в категории "Исполнительское искусство", которая включает музыку, балет и театр, сообщает пресс-служба института.Первое место занял Королевский колледж музыки (Великобритания), второе — Венский университет музыки и исполнительного искусства (Австрия), а третье — Джульярдская школа (США)."Среди российских творческих вузов в рейтинг также попали Московская государственная консерватория имени Чайковского и Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова. ГИТИС стал единственным российским театральным вузом, вошедшим в рейтинг", — добавляется в релизе.Рейтинг QS World University Rankings by Subject 2022 был опубликован в понедельник, он состоит из 51 дисциплины. При составлении рейтинга по каждому из направлений аналитики оценивают академическую репутацию вуза, востребованность выпускников, цитирование научных статей, индекс Хирша сотрудников. Источниками данных для анализа служат открытые базы и данные, предоставляемые вузами по запросу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, григорий заславский, qs, гитис, российская академия музыки имени гнесиных, московская консерватория имени п. и. чайковского, санкт-петербургская консерватория имени н. а. римского-корсакова
ГИТИС впервые попал в международный рейтинг лучших вузов
ГИТИС впервые попал в топ-100 лучших вузов мира в категории "исполнительское искусство"
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. ГИТИС и Академия музыки имени Гнесиных попали в топ-100 лучших вузов мира в категории "Исполнительское искусство", которая включает музыку, балет и театр, сообщает пресс-служба института.
"Для ГИТИСа рейтинг QS — это международный авторитет, что означает, конечно же, уважение и признание наших заслуг в квадрате, а то и в кубе... (...) Это показывает, что наш труд и труд наших коллег из Академии музыки имени Гнесиных был ненапрасным", — говорит Григорий Заславский, ректор ГИТИСа.
Первое место занял Королевский колледж музыки (Великобритания), второе — Венский университет музыки и исполнительного искусства (Австрия), а третье — Джульярдская школа (США).
"Среди российских творческих вузов в рейтинг также попали Московская государственная консерватория имени Чайковского и Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова. ГИТИС стал единственным российским театральным вузом, вошедшим в рейтинг", — добавляется в релизе.
Рейтинг QS World University Rankings by Subject 2022 был опубликован в понедельник, он состоит из 51 дисциплины. При составлении рейтинга по каждому из направлений аналитики оценивают академическую репутацию вуза, востребованность выпускников, цитирование научных статей, индекс Хирша сотрудников. Источниками данных для анализа служат открытые базы и данные, предоставляемые вузами по запросу.