https://ria.ru/20220412/germaniya-1783168378.html

В Германии назвали антироссийские санкции экономическим самоубийством

В Германии назвали антироссийские санкции экономическим самоубийством - РИА Новости, 12.04.2022

В Германии назвали антироссийские санкции экономическим самоубийством

Антироссийская санкционная политика приведет Германию к краху во всех сферах экономики, говорится в публикации издания Compact. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T17:28

2022-04-12T17:28

2022-04-12T17:28

в мире

экономика

санкции в отношении россии

россия

евросоюз

нато

сша

роберт хабек

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Антироссийская санкционная политика приведет Германию к краху во всех сферах экономики, говорится в публикации издания Compact.Наращивание госдолга, оказание военной помощи Украине, а также возможный отказ от российского природного газа идут в разрез с интересами Германии, отметило издание.Автор обратил внимание на планы министра экономики страны Роберта Хабека заменить российский газ американским: глава ведомства действует не просто во вред интересам Германии, но и идет против принципов партии "Зеленых", в которой состоит. Дело в том, что США экспортируют сланцевое топливо, добыча которого наносит экологии серьезный ущерб.Кроме того, транспортировка газа из США требует дополнительных вложений — для приема топлива в Германии необходимо построить специальные терминалы, что займет минимум два года и потребует миллиардных инвестиций. Как утверждает издание, деньги на проект правительство возьмет в кредит."По подсчетам экономических экспертов, мы уже задолжали по горло на пять-семь триллионов евро и по старым положениям Основного закона не имеем права занимать ни цента больше", — говорится в публикации.Автор призвал заключить с Россией договор, в котором будет гарантирован нейтралитет Украины, а также прекратить поставки военной помощи Киеву.Помимо прочего, Германии следует добиться национального освобождения: выйти из НАТО и Евросоюза, вывести американские войска со своей территории, отказаться от европейского стабилизационного механизма и перестать погашать долги других стран. Также необходимо ввести пошлины на товары из-за пределов Европы, заставить работающие в стране иностранные компании платить налоги в немецкую казну и отказаться от сельхозпродукции и промышленных товаров из находящихся вдали от Германии государств.Кроме того, издание призвало снизить подоходный налог, ввести всеобщую воинскую повинность, запретить бундесверу проводить операции за рубежом, объявить нейтральный статус Германии и вдвое уменьшить численность парламента. Compact также выступил за ужесточение миграционного законодательства и прекращение финпомощи другим странам. Еще одна инициатива — национализация здравоохранения, пенсионной системы, железнодорожных перевозок и почты.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с резким ростом цен на топливо после введения масштабных санкций против Москвы в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220412/germaniya-1783135459.html

https://ria.ru/20220412/oruzhie-1782940050.html

https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783017059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, экономика, санкции в отношении россии, россия, евросоюз, нато, сша, роберт хабек, германия, украина