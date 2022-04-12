https://ria.ru/20220412/germaniya-1783167871.html

Ведущие экономические институты Германии прогнозируют сокращение экономики

Ведущие экономические институты Германии прогнозируют сокращение экономики - РИА Новости, 12.04.2022

Ведущие экономические институты Германии прогнозируют сокращение экономики

Ведущие экономические институты ФРГ прогнозируют сокращение экономики и жесткую рецессию в 2023 году в случае прекращения поставок энергоносителей из России,... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T17:26

2022-04-12T17:26

2022-04-12T17:34

в мире

германия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_758fb7a1e81faf9a9465c42cd8925b4e.jpg

БЕРЛИН, 12 апр – РИА Новости. Ведущие экономические институты ФРГ прогнозируют сокращение экономики и жесткую рецессию в 2023 году в случае прекращения поставок энергоносителей из России, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на совместный прогноз, подготовленный для Минэкономики Германии, отрывки из этого документа есть в распоряжении редакции газеты."В этом случае (речь об отказе от энергоносителей из России - ред.) экономика Германии, вероятно, в следующем году столкнется с жесткой рецессией", — приводит Handelsblatt цитату из прогноза.По оценке экспертов, в случае немедленного эмбарго ВВП Германии может упасть на 2,2 процента в 2023 году, самый сильный экономический спад ожидается во втором квартале будущего года - с минусом почти в пять процентов.Согласно прогнозу, число безработных в Германии может увеличиться на 418 тысяч человек по сравнению с предыдущим годом, уровень годовой инфляции составит пять процентов.

https://ria.ru/20220412/vto-1783107216.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220412/germaniya-1783147424.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, санкции в отношении россии