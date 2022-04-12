https://ria.ru/20220412/germaniya-1783167871.html
Ведущие экономические институты Германии прогнозируют сокращение экономики
Ведущие экономические институты Германии прогнозируют сокращение экономики - РИА Новости, 12.04.2022
Ведущие экономические институты Германии прогнозируют сокращение экономики
Ведущие экономические институты ФРГ прогнозируют сокращение экономики и жесткую рецессию в 2023 году в случае прекращения поставок энергоносителей из России,... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T17:26
2022-04-12T17:26
2022-04-12T17:34
в мире
германия
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 12 апр – РИА Новости. Ведущие экономические институты ФРГ прогнозируют сокращение экономики и жесткую рецессию в 2023 году в случае прекращения поставок энергоносителей из России, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на совместный прогноз, подготовленный для Минэкономики Германии, отрывки из этого документа есть в распоряжении редакции газеты."В этом случае (речь об отказе от энергоносителей из России - ред.) экономика Германии, вероятно, в следующем году столкнется с жесткой рецессией", — приводит Handelsblatt цитату из прогноза.По оценке экспертов, в случае немедленного эмбарго ВВП Германии может упасть на 2,2 процента в 2023 году, самый сильный экономический спад ожидается во втором квартале будущего года - с минусом почти в пять процентов.Согласно прогнозу, число безработных в Германии может увеличиться на 418 тысяч человек по сравнению с предыдущим годом, уровень годовой инфляции составит пять процентов.
https://ria.ru/20220412/vto-1783107216.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220412/germaniya-1783147424.html
германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, санкции в отношении россии
17:26 12.04.2022 (обновлено: 17:34 12.04.2022)
Ведущие экономические институты Германии прогнозируют сокращение экономики
В Германии прогнозируют рецессию при прекращении поставок нефти и газа из России