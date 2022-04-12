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Ведущие экономические институты Германии прогнозируют сокращение экономики - РИА Новости, 12.04.2022
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Ведущие экономические институты Германии прогнозируют сокращение экономики
Ведущие экономические институты Германии прогнозируют сокращение экономики - РИА Новости, 12.04.2022
Ведущие экономические институты Германии прогнозируют сокращение экономики
Ведущие экономические институты ФРГ прогнозируют сокращение экономики и жесткую рецессию в 2023 году в случае прекращения поставок энергоносителей из России,... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T17:26
2022-04-12T17:34
в мире
германия
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 12 апр – РИА Новости. Ведущие экономические институты ФРГ прогнозируют сокращение экономики и жесткую рецессию в 2023 году в случае прекращения поставок энергоносителей из России, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на совместный прогноз, подготовленный для Минэкономики Германии, отрывки из этого документа есть в распоряжении редакции газеты."В этом случае (речь об отказе от энергоносителей из России - ред.) экономика Германии, вероятно, в следующем году столкнется с жесткой рецессией", — приводит Handelsblatt цитату из прогноза.По оценке экспертов, в случае немедленного эмбарго ВВП Германии может упасть на 2,2 процента в 2023 году, самый сильный экономический спад ожидается во втором квартале будущего года - с минусом почти в пять процентов.Согласно прогнозу, число безработных в Германии может увеличиться на 418 тысяч человек по сравнению с предыдущим годом, уровень годовой инфляции составит пять процентов.
https://ria.ru/20220412/vto-1783107216.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220412/germaniya-1783147424.html
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в мире, германия, санкции в отношении россии
17:26 12.04.2022 (обновлено: 17:34 12.04.2022)
 
Ведущие экономические институты Германии прогнозируют сокращение экономики

В Германии прогнозируют рецессию при прекращении поставок нефти и газа из России

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 апр – РИА Новости. Ведущие экономические институты ФРГ прогнозируют сокращение экономики и жесткую рецессию в 2023 году в случае прекращения поставок энергоносителей из России, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на совместный прогноз, подготовленный для Минэкономики Германии, отрывки из этого документа есть в распоряжении редакции газеты.
"В этом случае (речь об отказе от энергоносителей из России - ред.) экономика Германии, вероятно, в следующем году столкнется с жесткой рецессией", — приводит Handelsblatt цитату из прогноза.
Штаб-квартира Всемирной торговой организации в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
14:08
ВТО ухудшила прогноз роста мирового ВВП в 2022 году
По оценке экспертов, в случае немедленного эмбарго ВВП Германии может упасть на 2,2 процента в 2023 году, самый сильный экономический спад ожидается во втором квартале будущего года - с минусом почти в пять процентов.
Согласно прогнозу, число безработных в Германии может увеличиться на 418 тысяч человек по сравнению с предыдущим годом, уровень годовой инфляции составит пять процентов.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
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