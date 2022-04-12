https://ria.ru/20220412/germaniya-1783135459.html
В Германии предупредили о худшем кризисе со времен Второй мировой войны
В Германии предупредили о худшем кризисе со времен Второй мировой войны - РИА Новости, 12.04.2022
В Германии предупредили о худшем кризисе со времен Второй мировой войны
Антироссийские санкции и, в частности, возможный отказ от российского газа грозят немецкой экономике полной остановкой, заявил изданию Das Erste управляющий... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:42
2022-04-12T15:42
2022-04-12T17:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
экономика
санкции в отношении россии
россия
украина
германия
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Антироссийские санкции и, в частности, возможный отказ от российского газа грозят немецкой экономике полной остановкой, заявил изданию Das Erste управляющий Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Мартин Ванслебен."В данный момент мы приближаемся к реальной ситуации дефицита", — предупредил экономист.Он пояснил, что стране грозит остановка экономики."Это будет беспрецедентная ситуация, по крайней мере со времен окончания Второй мировой", — подчеркнул Ванслебен.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783017059.html
https://ria.ru/20220411/germaniya-1782791489.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, санкции в отношении россии, россия, украина, германия
15:42 12.04.2022 (обновлено: 17:18 12.04.2022)
В Германии предупредили о худшем кризисе со времен Второй мировой войны
Das Erste: без российского газа Германии грозит худший кризис со времен Второй мировой