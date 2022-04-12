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Фьючерсы на газ в США торгуются в районе максимума с ноября 2008 года - РИА Новости, 12.04.2022
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Фьючерсы на газ в США торгуются в районе максимума с ноября 2008 года
Фьючерсы на газ в США торгуются в районе максимума с ноября 2008 года - РИА Новости, 12.04.2022
Фьючерсы на газ в США торгуются в районе максимума с ноября 2008 года
Стоимость фьючерсов на природный газ в США находится у максимальных значений с ноября 2008 года в 240 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T22:42
2022-04-12T22:42
экономика
сша
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Стоимость фьючерсов на природный газ в США находится у максимальных значений с ноября 2008 года в 240 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 21.06 мск майский фьючерс на природный газ в США на Нью-Йоркской бирже дорожал на 0,11%, до примерно 237,5 доллара за тысячу кубометров. Максимальное значение вторника составило около 248 долларов. На таком уровне цены находятся впервые с ноября 2008 года.Цены на газ в США растут вторую торговую сессию подряд, в понедельник фьючерсы подорожали почти на 6%.Стоимость газа в США с начала года активно растет. По итогам января цены подскочили на 31%, затем упали почти на 10% в феврале. За март котировки поднялись еще на 28%, а с начала апреля зафиксирован рост на 18%.
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экономика, сша
22:42 12.04.2022
 
Фьючерсы на газ в США торгуются в районе максимума с ноября 2008 года

Фьючерсы на газ в США торгуются в районе 240 долларов, максимума с ноября 2008 года

© AP Photo / Mary AltafferЗнак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи
Знак улицы Уолл-стрит возле Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Знак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Стоимость фьючерсов на природный газ в США находится у максимальных значений с ноября 2008 года в 240 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.06 мск майский фьючерс на природный газ в США на Нью-Йоркской бирже дорожал на 0,11%, до примерно 237,5 доллара за тысячу кубометров. Максимальное значение вторника составило около 248 долларов. На таком уровне цены находятся впервые с ноября 2008 года.
Цены на газ в США растут вторую торговую сессию подряд, в понедельник фьючерсы подорожали почти на 6%.
Стоимость газа в США с начала года активно растет. По итогам января цены подскочили на 31%, затем упали почти на 10% в феврале. За март котировки поднялись еще на 28%, а с начала апреля зафиксирован рост на 18%.
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