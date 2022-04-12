https://ria.ru/20220412/gaz-1783222894.html

Фьючерсы на газ в США торгуются в районе максимума с ноября 2008 года

Фьючерсы на газ в США торгуются в районе максимума с ноября 2008 года - РИА Новости, 12.04.2022

Фьючерсы на газ в США торгуются в районе максимума с ноября 2008 года

Стоимость фьючерсов на природный газ в США находится у максимальных значений с ноября 2008 года в 240 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T22:42

2022-04-12T22:42

2022-04-12T22:42

экономика

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773208754_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a79aa506055b2174e019a89abecd9c7c.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Стоимость фьючерсов на природный газ в США находится у максимальных значений с ноября 2008 года в 240 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 21.06 мск майский фьючерс на природный газ в США на Нью-Йоркской бирже дорожал на 0,11%, до примерно 237,5 доллара за тысячу кубометров. Максимальное значение вторника составило около 248 долларов. На таком уровне цены находятся впервые с ноября 2008 года.Цены на газ в США растут вторую торговую сессию подряд, в понедельник фьючерсы подорожали почти на 6%.Стоимость газа в США с начала года активно растет. По итогам января цены подскочили на 31%, затем упали почти на 10% в феврале. За март котировки поднялись еще на 28%, а с начала апреля зафиксирован рост на 18%.

https://ria.ru/20220411/gaz-1782987059.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша