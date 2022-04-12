https://ria.ru/20220412/gaz-1783113765.html

Рост цен на газ сильнее ударит по Европе, чем по США, заявили в ВТО

Рост цен на газ сильнее ударит по Европе, чем по США, заявили в ВТО - РИА Новости, 12.04.2022

Рост цен на газ сильнее ударит по Европе, чем по США, заявили в ВТО

Рост цен на газ окажет большее влияние на страны Европы, чем на Соединенные Штаты Америки, говорится в докладе Всемирной торговой организации (ВТО),... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T14:34

2022-04-12T14:34

2022-04-12T14:34

экономика

сша

россия

европа

природный газ

в мире

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ЖЕНЕВА, 12 апр - РИА Новости. Рост цен на газ окажет большее влияние на страны Европы, чем на Соединенные Штаты Америки, говорится в докладе Всемирной торговой организации (ВТО), опубликованном во вторник."Цена на природный газ в Европе выросла на 45% в период с января по март до 41,0 доллара США за миллион британских термоединиц, в то время как в Соединенных Штатах цены оставались относительно низкими и составляли около 4,9 доллара США за миллион британских термоединиц", - говорится в докладе.Отмечается, что более высокие цены на нефть могут снизить реальные доходы и спрос на импорт во всем мире, в то время как более высокие цены на природный газ, вероятно, окажут большее влияние на Европу.Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.

https://ria.ru/20220412/gaz-1783106219.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, сша, россия, европа, природный газ, в мире