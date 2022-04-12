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Рост цен на газ сильнее ударит по Европе, чем по США, заявили в ВТО - РИА Новости, 12.04.2022
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Рост цен на газ сильнее ударит по Европе, чем по США, заявили в ВТО
Рост цен на газ сильнее ударит по Европе, чем по США, заявили в ВТО - РИА Новости, 12.04.2022
Рост цен на газ сильнее ударит по Европе, чем по США, заявили в ВТО
Рост цен на газ окажет большее влияние на страны Европы, чем на Соединенные Штаты Америки, говорится в докладе Всемирной торговой организации (ВТО),... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T14:34
2022-04-12T14:34
экономика
сша
россия
европа
природный газ
в мире
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ЖЕНЕВА, 12 апр - РИА Новости. Рост цен на газ окажет большее влияние на страны Европы, чем на Соединенные Штаты Америки, говорится в докладе Всемирной торговой организации (ВТО), опубликованном во вторник."Цена на природный газ в Европе выросла на 45% в период с января по март до 41,0 доллара США за миллион британских термоединиц, в то время как в Соединенных Штатах цены оставались относительно низкими и составляли около 4,9 доллара США за миллион британских термоединиц", - говорится в докладе.Отмечается, что более высокие цены на нефть могут снизить реальные доходы и спрос на импорт во всем мире, в то время как более высокие цены на природный газ, вероятно, окажут большее влияние на Европу.Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.
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экономика, сша, россия, европа, природный газ, в мире
14:34 12.04.2022
 
Рост цен на газ сильнее ударит по Европе, чем по США, заявили в ВТО

ВТО: цена на природный газ в Европе выросла на 45% до 41 доллара в период с января по март

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 12 апр - РИА Новости. Рост цен на газ окажет большее влияние на страны Европы, чем на Соединенные Штаты Америки, говорится в докладе Всемирной торговой организации (ВТО), опубликованном во вторник.
"Цена на природный газ в Европе выросла на 45% в период с января по март до 41,0 доллара США за миллион британских термоединиц, в то время как в Соединенных Штатах цены оставались относительно низкими и составляли около 4,9 доллара США за миллион британских термоединиц", - говорится в докладе.
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Отмечается, что более высокие цены на нефть могут снизить реальные доходы и спрос на импорт во всем мире, в то время как более высокие цены на природный газ, вероятно, окажут большее влияние на Европу.
Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.
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