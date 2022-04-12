https://ria.ru/20220412/gaz-1783106219.html
Ле Пен выступила за уход Франции с энергетического рынка Европы
Ле Пен выступила за уход Франции с энергетического рынка Европы - РИА Новости, 12.04.2022
Ле Пен выступила за уход Франции с энергетического рынка Европы
Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что Франция должна уйти с европейского энергетического... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T14:06
2022-04-12T14:06
2022-04-12T14:06
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выборы президента франции — 2022
марин ле пен
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ПАРИЖ, 12 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что Франция должна уйти с европейского энергетического рынка."Европа гораздо более зависима от российских нефти и газа, чем Франция. И именно европейский рынок устанавливает цену на энергию. Поэтому я считаю, что нам необходимо уйти с европейского энергетического рынка", - заявила Ле Пен в эфире радиостанции France Inter.Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, сша, россия, европа, выборы президента франции — 2022, марин ле пен, эммануэль макрон, в мире, природный газ
Ле Пен выступила за уход Франции с энергетического рынка Европы
Кандидат в президенты Ле Пен выступила за уход Франции с энергетического рынка Европы