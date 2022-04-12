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Ле Пен выступила за уход Франции с энергетического рынка Европы - РИА Новости, 12.04.2022
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Ле Пен выступила за уход Франции с энергетического рынка Европы
Ле Пен выступила за уход Франции с энергетического рынка Европы - РИА Новости, 12.04.2022
Ле Пен выступила за уход Франции с энергетического рынка Европы
Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что Франция должна уйти с европейского энергетического... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T14:06
2022-04-12T14:06
франция
сша
россия
европа
выборы президента франции — 2022
марин ле пен
эммануэль макрон
в мире
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ПАРИЖ, 12 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что Франция должна уйти с европейского энергетического рынка."Европа гораздо более зависима от российских нефти и газа, чем Франция. И именно европейский рынок устанавливает цену на энергию. Поэтому я считаю, что нам необходимо уйти с европейского энергетического рынка", - заявила Ле Пен в эфире радиостанции France Inter.Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
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франция, сша, россия, европа, выборы президента франции — 2022, марин ле пен, эммануэль макрон, в мире, природный газ
14:06 12.04.2022
 
Ле Пен выступила за уход Франции с энергетического рынка Европы

Кандидат в президенты Ле Пен выступила за уход Франции с энергетического рынка Европы

© AP Photo / Michel SpinglerРабочий на компрессорной станции во Франции
Рабочий на компрессорной станции во Франции - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Michel Spingler
Рабочий на компрессорной станции во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что Франция должна уйти с европейского энергетического рынка.
"Европа гораздо более зависима от российских нефти и газа, чем Франция. И именно европейский рынок устанавливает цену на энергию. Поэтому я считаю, что нам необходимо уйти с европейского энергетического рынка", - заявила Ле Пен в эфире радиостанции France Inter.
Марин Ле Пен во время объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
13:39
Ле Пен заявила, что не является "троянским конем" Путина
Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
Писатель и журналист Эрик Земмур на телевизионных дебатах - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12:38
Ле Пен не возьмет Земмура в команду, если станет президентом
 
ФранцияСШАРоссияЕвропаВыборы президента Франции — 2022Марин Ле ПенЭммануэль МакронВ миреПриродный газ
 
 
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