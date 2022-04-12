https://ria.ru/20220412/gaz-1783106219.html

Ле Пен выступила за уход Франции с энергетического рынка Европы

Ле Пен выступила за уход Франции с энергетического рынка Европы - РИА Новости, 12.04.2022

Ле Пен выступила за уход Франции с энергетического рынка Европы

Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что Франция должна уйти с европейского энергетического... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T14:06

2022-04-12T14:06

2022-04-12T14:06

франция

сша

россия

европа

выборы президента франции — 2022

марин ле пен

эммануэль макрон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753120848_407:421:3300:2048_1920x0_80_0_0_7dacdecc6416f7c602809b12e593f111.jpg

ПАРИЖ, 12 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что Франция должна уйти с европейского энергетического рынка."Европа гораздо более зависима от российских нефти и газа, чем Франция. И именно европейский рынок устанавливает цену на энергию. Поэтому я считаю, что нам необходимо уйти с европейского энергетического рынка", - заявила Ле Пен в эфире радиостанции France Inter.Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.

https://ria.ru/20220412/kon-1783098620.html

https://ria.ru/20220412/zemmur-1783080127.html

франция

сша

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

франция, сша, россия, европа, выборы президента франции — 2022, марин ле пен, эммануэль макрон, в мире, природный газ