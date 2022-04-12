https://ria.ru/20220412/gaz-1783089045.html
Германии хватит газа до осени в случае прекращения поставок из России
Германии хватит газа до осени в случае прекращения поставок из России - РИА Новости, 12.04.2022
Германии хватит газа до осени в случае прекращения поставок из России
Глава Федерального сетевого агентства Германии Класс Мюллер заявил, что альтернативных источников и запасов газа Германии хватило бы до конца лета - начала... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T13:06
2022-04-12T13:06
2022-04-12T14:02
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БЕРЛИН, 12 апр - РИА Новости. Глава Федерального сетевого агентства Германии Класс Мюллер заявил, что альтернативных источников и запасов газа Германии хватило бы до конца лета - начала сентября, если б Россия "завтра" прекратила поставки газа."Даже если бы - и я говорю в условном наклонении, - из России завтра бы перестал поступать газ, на что нет никаких указаний, у Германии имеются другие источники, а также хранилища, которые хотя и недостаточно заполнены, но уже несколько больше, чем три-четыре недели назад. У нас было бы достаточно газа до конца лета или начала осени. Но я делаю все, чтобы до такой ситуации не дошло", - заявил Мюллер в интервью изданию Zeit.
https://ria.ru/20220412/gaz-1783015824.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, экономика, россия
13:06 12.04.2022 (обновлено: 14:02 12.04.2022)
Германии хватит газа до осени в случае прекращения поставок из России
В сетевом агентстве ФРГ сообщили, что без поставок газа из России запасов хватит до осени