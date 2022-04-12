https://ria.ru/20220412/gaz-1783089045.html

Германии хватит газа до осени в случае прекращения поставок из России

Германии хватит газа до осени в случае прекращения поставок из России - РИА Новости, 12.04.2022

Германии хватит газа до осени в случае прекращения поставок из России

Глава Федерального сетевого агентства Германии Класс Мюллер заявил, что альтернативных источников и запасов газа Германии хватило бы до конца лета - начала... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T13:06

2022-04-12T13:06

2022-04-12T14:02

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БЕРЛИН, 12 апр - РИА Новости. Глава Федерального сетевого агентства Германии Класс Мюллер заявил, что альтернативных источников и запасов газа Германии хватило бы до конца лета - начала сентября, если б Россия "завтра" прекратила поставки газа."Даже если бы - и я говорю в условном наклонении, - из России завтра бы перестал поступать газ, на что нет никаких указаний, у Германии имеются другие источники, а также хранилища, которые хотя и недостаточно заполнены, но уже несколько больше, чем три-четыре недели назад. У нас было бы достаточно газа до конца лета или начала осени. Но я делаю все, чтобы до такой ситуации не дошло", - заявил Мюллер в интервью изданию Zeit.

https://ria.ru/20220412/gaz-1783015824.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, экономика, россия