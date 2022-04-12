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Германии хватит газа до осени в случае прекращения поставок из России - РИА Новости, 12.04.2022
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Германии хватит газа до осени в случае прекращения поставок из России
Германии хватит газа до осени в случае прекращения поставок из России - РИА Новости, 12.04.2022
Германии хватит газа до осени в случае прекращения поставок из России
Глава Федерального сетевого агентства Германии Класс Мюллер заявил, что альтернативных источников и запасов газа Германии хватило бы до конца лета - начала... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T13:06
2022-04-12T14:02
в мире
германия
экономика
россия
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БЕРЛИН, 12 апр - РИА Новости. Глава Федерального сетевого агентства Германии Класс Мюллер заявил, что альтернативных источников и запасов газа Германии хватило бы до конца лета - начала сентября, если б Россия "завтра" прекратила поставки газа."Даже если бы - и я говорю в условном наклонении, - из России завтра бы перестал поступать газ, на что нет никаких указаний, у Германии имеются другие источники, а также хранилища, которые хотя и недостаточно заполнены, но уже несколько больше, чем три-четыре недели назад. У нас было бы достаточно газа до конца лета или начала осени. Но я делаю все, чтобы до такой ситуации не дошло", - заявил Мюллер в интервью изданию Zeit.
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в мире, германия, экономика, россия
13:06 12.04.2022 (обновлено: 14:02 12.04.2022)
 
Германии хватит газа до осени в случае прекращения поставок из России

В сетевом агентстве ФРГ сообщили, что без поставок газа из России запасов хватит до осени

© REUTERS / Fabian BimmerГазохранилище Astora в Редне, Германия
Газохранилище Astora в Редне, Германия - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / Fabian Bimmer
Газохранилище Astora в Редне, Германия
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 12 апр - РИА Новости. Глава Федерального сетевого агентства Германии Класс Мюллер заявил, что альтернативных источников и запасов газа Германии хватило бы до конца лета - начала сентября, если б Россия "завтра" прекратила поставки газа.
"Даже если бы - и я говорю в условном наклонении, - из России завтра бы перестал поступать газ, на что нет никаких указаний, у Германии имеются другие источники, а также хранилища, которые хотя и недостаточно заполнены, но уже несколько больше, чем три-четыре недели назад. У нас было бы достаточно газа до конца лета или начала осени. Но я делаю все, чтобы до такой ситуации не дошло", - заявил Мюллер в интервью изданию Zeit.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
02:32
В Европе признали безвыходное положение в ситуации с российским газом
 
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