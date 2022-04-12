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"Газпром" штатно поставляет газ для транзита через Украину

"Газпром" штатно поставляет газ для транзита через Украину - РИА Новости, 12.04.2022

"Газпром" штатно поставляет газ для транзита через Украину

"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей - 74,6 миллиона кубометров на 12 апреля, сообщила компания. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T10:24

2022-04-12T10:24

2022-04-12T10:24

экономика

украина

газпром

россия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей - 74,6 миллиона кубометров на 12 апреля, сообщила компания."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 74,6 миллиона кубических метров на 12 апреля", - говорится в сообщении.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, украина, газпром, россия