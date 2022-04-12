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Транзит газа через Украину снизится более чем на 20 процентов

Транзит газа через Украину снизится более чем на 20 процентов - РИА Новости, 12.04.2022

Транзит газа через Украину снизится более чем на 20 процентов

Транзит российского газа через Украину во вторник, как ожидается, вновь снизится - более чем на 20%, до уровня прошедших выходных, когда прокачка по данному... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T09:40

2022-04-12T09:40

2022-04-12T09:40

экономика

украина

белоруссия

северный поток

газпром

россия

оператор гтс украины

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Транзит российского газа через Украину во вторник, как ожидается, вновь снизится - более чем на 20%, до уровня прошедших выходных, когда прокачка по данному маршруту значительного просела, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 12 апреля составляют 74,54 миллиона кубометров. Это примерно на 22% меньше объема заявок на 11 апреля, когда они составляли почти 95 миллионов, и значительно ниже максимальных обязательств "Газпрома" перед Украиной по транзитному контракту. Они составляют около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).Украинский транзит российского газа держался на максимуме контрактных обязательств с конца февраля и незначительно снижался лишь пару дней в середине марта. Однако с 8 апреля он вновь уменьшился, на что мог повлиять приход более теплой погоды в Европу."Газпром" при этом ежедневно сообщает, что поставляет газ по украинскому маршруту штатно и в соответствие с заявками потребителей.Польские мощности газопровода "Ямал - Европа" при этом остаются невостребованными "Газпромом" также с 8 апреля. Это один из основных, но балансирующих маршрутов для российской компании, который он использует для транзита газа черед Белоруссию и Польшу в Германию. Начиная с 7 апреля трубопровод работает в режиме реверса, то есть физический поток газа идет по нему со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.Стабильны при этом показатели прокачки по главному маршруту поставок газа из РФ на европейский рынок - газопроводу "Северный поток". Поставки по нему держатся на высоком уровне - 170 миллионов кубометров в сутки, свидетельствуют данные на сайте оператора газопровода Nord Stream AG о заявках на понедельник.

украина

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, украина, белоруссия, северный поток, газпром, россия, оператор гтс украины