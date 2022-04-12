В Европе признали безвыходное положение в ситуации с российским газом
Advance: США заставят Европу отказаться от российского газа под предлогом помощи Украине
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Европа, скорее всего, будет вынуждена согласиться на введение эмбарго на поставки российского газа из-за давления США, несмотря на невозможность его заменить, пишет хорватское издание Advance.
Автор статьи Антун Роша считает, что европейские страны оказались в безвыходном положении, поскольку непринятие такого решения в отношении голубого топлива из России будет воспринято как отказ от помощи Украине.
"Европа, конечно, осознает, какую участь ей готовят. Однако она поставлена в практически безвыходную ситуацию. Ведь если Европа воспротивится американским требованиям отказаться от российского газа, ей заявят, что она недостаточно поддерживает Украину, делает это формально, а сама за кулисами "эгоистично" заключает энергетические сделки с Россией", — говорится в публикации.
Обозреватель предположил, что ситуацией воспользуется президент Украины Владимир Зеленский, который первым обличит европейцев, поскольку сейчас ему "открыты все трибуны".
При этом, как заключил автор статьи, в Европе есть противники санкций против российского газа. Так, против введения ограничительных мер накануне выступил министр финансов Австрии Магнус Бруннер. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что санкции должны коснуться нефти и угля, не упомянув о голубом топливе.
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Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые, в первую очередь, затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
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