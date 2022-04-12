https://ria.ru/20220412/gaz-1783015824.html

В Европе признали безвыходное положение в ситуации с российским газом

В Европе признали безвыходное положение в ситуации с российским газом - РИА Новости, 12.04.2022

В Европе признали безвыходное положение в ситуации с российским газом

Европа, скорее всего, будет вынуждена согласиться на введение эмбарго на поставки российского газа из-за давления США, несмотря на невозможность его заменить,... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T02:32

2022-04-12T02:32

2022-04-12T02:32

владимир зеленский

эммануэль макрон

франция

россия

евросоюз

москва

санкции в отношении россии

хорватия

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Европа, скорее всего, будет вынуждена согласиться на введение эмбарго на поставки российского газа из-за давления США, несмотря на невозможность его заменить, пишет хорватское издание Advance.Автор статьи Антун Роша считает, что европейские страны оказались в безвыходном положении, поскольку непринятие такого решения в отношении голубого топлива из России будет воспринято как отказ от помощи Украине.Обозреватель предположил, что ситуацией воспользуется президент Украины Владимир Зеленский, который первым обличит европейцев, поскольку сейчас ему "открыты все трибуны"."США будут давить на ЕС, чтобы тот ударил по России, по выражению американцев, "еще больнее". Понятно, почему Евросоюз особо не спешит предпринимать меры такого рода, ведь эту "боль" почувствует и сам блок", — обратил внимание публицист Роша.При этом, как заключил автор статьи, в Европе есть противники санкций против российского газа. Так, против введения ограничительных мер накануне выступил министр финансов Австрии Магнус Бруннер. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что санкции должны коснуться нефти и угля, не упомянув о голубом топливе.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые, в первую очередь, затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220410/gaz-1782733468.html

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