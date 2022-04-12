https://ria.ru/20220412/gagarin-1783186037.html

Переименуйте таблицу Менделеева: болгар возмутила "отмена" Гагарина в США

Переименуйте таблицу Менделеева: болгар возмутила "отмена" Гагарина в США - РИА Новости, 12.04.2022

Переименуйте таблицу Менделеева: болгар возмутила "отмена" Гагарина в США

Читатели болгарской газеты Dnes раскритиковали организаторов американского космического фестиваля после удаления имени Юрия Гагарина из названия мероприятия. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T18:56

2022-04-12T18:56

2022-04-12T22:57

в мире

юрий гагарин (космонавт)

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Читатели болгарской газеты Dnes раскритиковали организаторов американского космического фестиваля после удаления имени Юрия Гагарина из названия мероприятия.Американская Space Foundation убрала все упоминания Юрия Гагарина из названия ежегодного мероприятия в честь дня космонавтики. "Ночь Юрия", проходящую 12 апреля, переименовали в "Космический фестиваль: узнай, что дальше". Как объяснили учредители, они пошли на такой шаг "в свете текущих мировых событий".Читателям издания не понравилось их решение."Американская пропаганда всегда делает упор на том, что первым американцем в космосе был Алан Шепард, и часто не упоминает, что в космос он полетел вторым", — написал А стига бе.По его словам, в США о Гагарине знают немногие — в основном специалисты.Другой пользователь с ником З призвал Америку прекратить манипуляции историей и признать факты, а Евроатлантик напомнил о других американских фейках."Американцы и 500 лет нашего турецкого рабства превратили в "сожительство", что им Гагарин!" — написал он.Обективно, в свою очередь, обратил внимание на достойное поведение российских властей."Только российское руководство может сдерживать эмоции, не ведет себя как девушка-подросток, которую бросил парень", — заявил комментатор.Он также вспомнил слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что на Западе решили, что им больше не понадобится дипломатия."Интересно, а таблицу Менделеева будут переименовывать?" — спросил Ха."Тотальное преследование, дискриминация нации и постоянное разжигание ненависти недопустимо ни в коем случае! Этому нет оправдания", — заявил еще один читатель.Ами посоветовал США убрать имена американских космонавтов, участвовавших в совместных с СССР и Россией миссиях.""И все-таки она вертится!" И все-таки Гагарин — первый человек в космосе", — прокомментировал другой пользователь.Не разбирам поинтересовался, как смена названия мероприятия поможет Соединенным Штатам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220405/iskusstvo-1781810320.html

https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html

https://ria.ru/20220320/rasizm-1779118750.html

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в мире, юрий гагарин (космонавт), сша, россия, ссср, украина