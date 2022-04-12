https://ria.ru/20220412/gagarin-1783186037.html
Переименуйте таблицу Менделеева: болгар возмутила "отмена" Гагарина в США
Переименуйте таблицу Менделеева: болгар возмутила "отмена" Гагарина в США - РИА Новости, 12.04.2022
Переименуйте таблицу Менделеева: болгар возмутила "отмена" Гагарина в США
Читатели болгарской газеты Dnes раскритиковали организаторов американского космического фестиваля после удаления имени Юрия Гагарина из названия мероприятия. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T18:56
2022-04-12T18:56
2022-04-12T22:57
в мире
юрий гагарин (космонавт)
сша
россия
ссср
украина
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Читатели болгарской газеты Dnes раскритиковали организаторов американского космического фестиваля после удаления имени Юрия Гагарина из названия мероприятия.Американская Space Foundation убрала все упоминания Юрия Гагарина из названия ежегодного мероприятия в честь дня космонавтики. "Ночь Юрия", проходящую 12 апреля, переименовали в "Космический фестиваль: узнай, что дальше". Как объяснили учредители, они пошли на такой шаг "в свете текущих мировых событий".Читателям издания не понравилось их решение."Американская пропаганда всегда делает упор на том, что первым американцем в космосе был Алан Шепард, и часто не упоминает, что в космос он полетел вторым", — написал А стига бе.По его словам, в США о Гагарине знают немногие — в основном специалисты.Другой пользователь с ником З призвал Америку прекратить манипуляции историей и признать факты, а Евроатлантик напомнил о других американских фейках."Американцы и 500 лет нашего турецкого рабства превратили в "сожительство", что им Гагарин!" — написал он.Обективно, в свою очередь, обратил внимание на достойное поведение российских властей."Только российское руководство может сдерживать эмоции, не ведет себя как девушка-подросток, которую бросил парень", — заявил комментатор.Он также вспомнил слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что на Западе решили, что им больше не понадобится дипломатия."Интересно, а таблицу Менделеева будут переименовывать?" — спросил Ха."Тотальное преследование, дискриминация нации и постоянное разжигание ненависти недопустимо ни в коем случае! Этому нет оправдания", — заявил еще один читатель.Ами посоветовал США убрать имена американских космонавтов, участвовавших в совместных с СССР и Россией миссиях.""И все-таки она вертится!" И все-таки Гагарин — первый человек в космосе", — прокомментировал другой пользователь.Не разбирам поинтересовался, как смена названия мероприятия поможет Соединенным Штатам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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в мире, юрий гагарин (космонавт), сша, россия, ссср, украина
18:56 12.04.2022 (обновлено: 22:57 12.04.2022)
Переименуйте таблицу Менделеева: болгар возмутила "отмена" Гагарина в США
Читатели болгарской Dnes возмутились "отмене" Гагарина на космическом фестивале в США
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости.
Читатели болгарской газеты Dnes
раскритиковали организаторов американского космического фестиваля после удаления имени Юрия Гагарина из названия мероприятия.
Американская Space Foundation убрала все упоминания Юрия Гагарина
из названия ежегодного мероприятия в честь дня космонавтики. "Ночь Юрия", проходящую 12 апреля, переименовали в "Космический фестиваль: узнай, что дальше". Как объяснили учредители, они пошли на такой шаг "в свете текущих мировых событий".
Читателям издания не понравилось их решение.
"Американская пропаганда всегда делает упор на том, что первым американцем в космосе был Алан Шепард, и часто не упоминает, что в космос он полетел вторым", — написал А стига бе.
По его словам, в США о Гагарине знают немногие — в основном специалисты.
Другой пользователь с ником З призвал Америку
прекратить манипуляции историей и признать факты, а Евроатлантик напомнил о других американских фейках.
"Американцы и 500 лет нашего турецкого рабства превратили в "сожительство", что им Гагарин!" — написал он.
Обективно, в свою очередь, обратил внимание на достойное поведение российских властей.
"Только российское руководство может сдерживать эмоции, не ведет себя как девушка-подросток, которую бросил парень", — заявил комментатор.
Он также вспомнил слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что на Западе решили, что им больше не понадобится дипломатия.
"Интересно, а таблицу Менделеева будут переименовывать?" — спросил Ха.
"Тотальное преследование, дискриминация нации и постоянное разжигание ненависти недопустимо ни в коем случае! Этому нет оправдания", — заявил еще один читатель.
Ами посоветовал США убрать имена американских космонавтов, участвовавших в совместных с СССР
и Россией
миссиях.
""И все-таки она вертится!" И все-таки Гагарин — первый человек в космосе", — прокомментировал другой пользователь.
Не разбирам поинтересовался, как смена названия мероприятия поможет Соединенным Штатам.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>