Рейтинг@Mail.ru
Переименуйте таблицу Менделеева: болгар возмутила "отмена" Гагарина в США - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220412/gagarin-1783186037.html
Переименуйте таблицу Менделеева: болгар возмутила "отмена" Гагарина в США
Переименуйте таблицу Менделеева: болгар возмутила "отмена" Гагарина в США - РИА Новости, 12.04.2022
Переименуйте таблицу Менделеева: болгар возмутила "отмена" Гагарина в США
Читатели болгарской газеты Dnes раскритиковали организаторов американского космического фестиваля после удаления имени Юрия Гагарина из названия мероприятия. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T18:56
2022-04-12T22:57
в мире
юрий гагарин (космонавт)
сша
россия
ссср
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781248461_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_14cf76a054478ddb61d3d4726b968e19.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Читатели болгарской газеты Dnes раскритиковали организаторов американского космического фестиваля после удаления имени Юрия Гагарина из названия мероприятия.Американская Space Foundation убрала все упоминания Юрия Гагарина из названия ежегодного мероприятия в честь дня космонавтики. "Ночь Юрия", проходящую 12 апреля, переименовали в "Космический фестиваль: узнай, что дальше". Как объяснили учредители, они пошли на такой шаг "в свете текущих мировых событий".Читателям издания не понравилось их решение."Американская пропаганда всегда делает упор на том, что первым американцем в космосе был Алан Шепард, и часто не упоминает, что в космос он полетел вторым", — написал А стига бе.По его словам, в США о Гагарине знают немногие — в основном специалисты.Другой пользователь с ником З призвал Америку прекратить манипуляции историей и признать факты, а Евроатлантик напомнил о других американских фейках."Американцы и 500 лет нашего турецкого рабства превратили в "сожительство", что им Гагарин!" — написал он.Обективно, в свою очередь, обратил внимание на достойное поведение российских властей."Только российское руководство может сдерживать эмоции, не ведет себя как девушка-подросток, которую бросил парень", — заявил комментатор.Он также вспомнил слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что на Западе решили, что им больше не понадобится дипломатия."Интересно, а таблицу Менделеева будут переименовывать?" — спросил Ха."Тотальное преследование, дискриминация нации и постоянное разжигание ненависти недопустимо ни в коем случае! Этому нет оправдания", — заявил еще один читатель.Ами посоветовал США убрать имена американских космонавтов, участвовавших в совместных с СССР и Россией миссиях.""И все-таки она вертится!" И все-таки Гагарин — первый человек в космосе", — прокомментировал другой пользователь.Не разбирам поинтересовался, как смена названия мероприятия поможет Соединенным Штатам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220405/iskusstvo-1781810320.html
https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html
https://ria.ru/20220320/rasizm-1779118750.html
сша
россия
ссср
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781248461_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_6ec56bb2b1cc7ca5f00421feebe6ec4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юрий гагарин (космонавт), сша, россия, ссср, украина
18:56 12.04.2022 (обновлено: 22:57 12.04.2022)
 
Переименуйте таблицу Менделеева: болгар возмутила "отмена" Гагарина в США

Читатели болгарской Dnes возмутились "отмене" Гагарина на космическом фестивале в США

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПомывка памятников Ю. Гагарину в Москве
Помывка памятников Ю. Гагарину в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Помывка памятников Ю. Гагарину в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Читатели болгарской газеты Dnes раскритиковали организаторов американского космического фестиваля после удаления имени Юрия Гагарина из названия мероприятия.
Американская Space Foundation убрала все упоминания Юрия Гагарина из названия ежегодного мероприятия в честь дня космонавтики. "Ночь Юрия", проходящую 12 апреля, переименовали в "Космический фестиваль: узнай, что дальше". Как объяснили учредители, они пошли на такой шаг "в свете текущих мировых событий".
Читателям издания не понравилось их решение.
"Американская пропаганда всегда делает упор на том, что первым американцем в космосе был Алан Шепард, и часто не упоминает, что в космос он полетел вторым", — написал А стига бе.
Финские пограничники на российско-финской границе - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 08:00
Отмены русской культуры стало недостаточно. Пришло время ее грабежа
По его словам, в США о Гагарине знают немногие — в основном специалисты.
Другой пользователь с ником З призвал Америку прекратить манипуляции историей и признать факты, а Евроатлантик напомнил о других американских фейках.
"Американцы и 500 лет нашего турецкого рабства превратили в "сожительство", что им Гагарин!" — написал он.
Обективно, в свою очередь, обратил внимание на достойное поведение российских властей.
"Только российское руководство может сдерживать эмоции, не ведет себя как девушка-подросток, которую бросил парень", — заявил комментатор.
Он также вспомнил слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что на Западе решили, что им больше не понадобится дипломатия.
Денис Мацуев и Валерий Гергиев во время праздничного концерта в честь Дня славянской письменности и культуры - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 08:00
Запад "отменяет" русскую культуру
"Интересно, а таблицу Менделеева будут переименовывать?" — спросил Ха.
"Тотальное преследование, дискриминация нации и постоянное разжигание ненависти недопустимо ни в коем случае! Этому нет оправдания", — заявил еще один читатель.
Ами посоветовал США убрать имена американских космонавтов, участвовавших в совместных с СССР и Россией миссиях.
""И все-таки она вертится!" И все-таки Гагарин — первый человек в космосе", — прокомментировал другой пользователь.
Не разбирам поинтересовался, как смена названия мероприятия поможет Соединенным Штатам.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 12:25
Американский телеведущий назвал западную русофобию формой расизма
 
В миреЮрий Гагарин (космонавт)СШАРоссияСССРУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала