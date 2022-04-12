https://ria.ru/20220412/frantsiya-1783170941.html
Ле Пен выступила за единственный семилетний президентский срок
Ле Пен выступила за единственный семилетний президентский срок - РИА Новости, 12.04.2022
Ле Пен выступила за единственный семилетний президентский срок
Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен предлагает установить семилетний президентский срок без... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T17:37
2022-04-12T17:37
2022-04-12T17:37
в мире
франция
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эммануэль макрон
выборы президента франции — 2022
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ПАРИЖ, 11 апр – РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен предлагает установить семилетний президентский срок без возможности переизбрания."Я предлагаю установить невозобновляемый семилетний срок, который восстановит престиж президентской должности и даст возможность президенту действовать в течение длительного времени и освободит в его от постоянной избирательной кампании", - сказала Ле Пен на пресс-конференции во вторник.Комментируя ремарку журналистов том, что ее конкурент во втором туре президентских выборов действующий президент Франции Эммануэль Макрон также поддерживает идею семилетнего президентского срока, Ле Пен иронично отметила: "В конечном итоге он проголосует за Марин Ле Пен. (До второго тура выборов) осталось около десяти дней, никогда не знаешь".Согласно действующей французской конституции, президент избирается прямым голосованием на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать президентский пост более двух сроков подряд.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. По его итогам Макрон и Ле Пен вышли во второй тур, который состоится 24 апреля.
https://ria.ru/20220411/frantsiya-1782832410.html
https://ria.ru/20220412/frantsiya-1783020886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, марин ле пен, эммануэль макрон, выборы президента франции — 2022
Ле Пен выступила за единственный семилетний президентский срок
Ле Пен выступила за семилетний президентский срок без возможности переизбрания
ПАРИЖ, 11 апр – РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен предлагает установить семилетний президентский срок без возможности переизбрания.
"Я предлагаю установить невозобновляемый семилетний срок, который восстановит престиж президентской должности и даст возможность президенту действовать в течение длительного времени и освободит в его от постоянной избирательной кампании", - сказала Ле Пен на пресс-конференции во вторник.
Комментируя ремарку журналистов том, что ее конкурент во втором туре президентских выборов действующий президент Франции Эммануэль Макрон
также поддерживает идею семилетнего президентского срока, Ле Пен иронично отметила: "В конечном итоге он проголосует за Марин Ле Пен
. (До второго тура выборов) осталось около десяти дней, никогда не знаешь".
Согласно действующей французской конституции, президент избирается прямым голосованием на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать президентский пост более двух сроков подряд.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. По его итогам Макрон и Ле Пен вышли во второй тур, который состоится 24 апреля.