https://ria.ru/20220412/frantsiya-1783170941.html

Ле Пен выступила за единственный семилетний президентский срок

Ле Пен выступила за единственный семилетний президентский срок - РИА Новости, 12.04.2022

Ле Пен выступила за единственный семилетний президентский срок

Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен предлагает установить семилетний президентский срок без... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T17:37

2022-04-12T17:37

2022-04-12T17:37

в мире

франция

марин ле пен

эммануэль макрон

выборы президента франции — 2022

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ПАРИЖ, 11 апр – РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен предлагает установить семилетний президентский срок без возможности переизбрания."Я предлагаю установить невозобновляемый семилетний срок, который восстановит престиж президентской должности и даст возможность президенту действовать в течение длительного времени и освободит в его от постоянной избирательной кампании", - сказала Ле Пен на пресс-конференции во вторник.Комментируя ремарку журналистов том, что ее конкурент во втором туре президентских выборов действующий президент Франции Эммануэль Макрон также поддерживает идею семилетнего президентского срока, Ле Пен иронично отметила: "В конечном итоге он проголосует за Марин Ле Пен. (До второго тура выборов) осталось около десяти дней, никогда не знаешь".Согласно действующей французской конституции, президент избирается прямым голосованием на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать президентский пост более двух сроков подряд.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. По его итогам Макрон и Ле Пен вышли во второй тур, который состоится 24 апреля.

https://ria.ru/20220411/frantsiya-1782832410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, марин ле пен, эммануэль макрон, выборы президента франции — 2022