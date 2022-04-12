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Ле Пен выступила за единственный семилетний президентский срок - РИА Новости, 12.04.2022
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Ле Пен выступила за единственный семилетний президентский срок
Ле Пен выступила за единственный семилетний президентский срок - РИА Новости, 12.04.2022
Ле Пен выступила за единственный семилетний президентский срок
Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен предлагает установить семилетний президентский срок без... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T17:37
2022-04-12T17:37
в мире
франция
марин ле пен
эммануэль макрон
выборы президента франции — 2022
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ПАРИЖ, 11 апр – РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен предлагает установить семилетний президентский срок без возможности переизбрания."Я предлагаю установить невозобновляемый семилетний срок, который восстановит престиж президентской должности и даст возможность президенту действовать в течение длительного времени и освободит в его от постоянной избирательной кампании", - сказала Ле Пен на пресс-конференции во вторник.Комментируя ремарку журналистов том, что ее конкурент во втором туре президентских выборов действующий президент Франции Эммануэль Макрон также поддерживает идею семилетнего президентского срока, Ле Пен иронично отметила: "В конечном итоге он проголосует за Марин Ле Пен. (До второго тура выборов) осталось около десяти дней, никогда не знаешь".Согласно действующей французской конституции, президент избирается прямым голосованием на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать президентский пост более двух сроков подряд.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. По его итогам Макрон и Ле Пен вышли во второй тур, который состоится 24 апреля.
https://ria.ru/20220411/frantsiya-1782832410.html
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в мире, франция, марин ле пен, эммануэль макрон, выборы президента франции — 2022
17:37 12.04.2022
 
Ле Пен выступила за единственный семилетний президентский срок

Ле Пен выступила за семилетний президентский срок без возможности переизбрания

© REUTERS / Pascal RossignolМарин Ле Пен во время объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции
Марин Ле Пен во время объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / Pascal Rossignol
Марин Ле Пен во время объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 апр – РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен предлагает установить семилетний президентский срок без возможности переизбрания.
"Я предлагаю установить невозобновляемый семилетний срок, который восстановит престиж президентской должности и даст возможность президенту действовать в течение длительного времени и освободит в его от постоянной избирательной кампании", - сказала Ле Пен на пресс-конференции во вторник.
Марин Ле Пен возле избирательного участка после голосования в первом туре президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 08:00
Французы больше не верят в чудеса
Комментируя ремарку журналистов том, что ее конкурент во втором туре президентских выборов действующий президент Франции Эммануэль Макрон также поддерживает идею семилетнего президентского срока, Ле Пен иронично отметила: "В конечном итоге он проголосует за Марин Ле Пен. (До второго тура выборов) осталось около десяти дней, никогда не знаешь".
Согласно действующей французской конституции, президент избирается прямым голосованием на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать президентский пост более двух сроков подряд.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. По его итогам Макрон и Ле Пен вышли во второй тур, который состоится 24 апреля.
Результаты первого тура президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
08:00
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В миреФранцияМарин Ле ПенЭммануэль МакронВыборы президента Франции — 2022
 
 
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