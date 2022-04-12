https://ria.ru/20220412/finlyandiya-1783166162.html

В Финляндии активисты блокируют порт, закрывая доступ углю из России

В Финляндии активисты блокируют порт, закрывая доступ углю из России - РИА Новости, 12.04.2022

В Финляндии активисты блокируют порт, закрывая доступ углю из России

Активисты организаций Greenpeace и Extinction Rebellion блокируют доступ к порту Ханко в Южной Финляндии железнодорожным составам с российским углем, сообщает... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T17:20

2022-04-12T17:20

2022-04-12T17:33

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 апр — РИА Новости. Активисты организаций Greenpeace и Extinction Rebellion блокируют доступ к порту Ханко в Южной Финляндии железнодорожным составам с российским углем, сообщает во вторник финский Greenpeace.Порт Ханко — один из трех финских портов, через которые экспортируется российский уголь на мировые рынки."Greenpeace требует от правительства Финляндии немедленно прекратить транзит российского угля и отказаться от использования российского ископаемого топлива до вступления в силу запланированных санкций ЕС", - говорится в сообщении.Запланированные санкции ЕС по запрету российского угля должны вступить в силу только к августу.Железнодорожным оператором порта Ханко является эстонская государственная компания Operail. Два других железнодорожных маршрута в порты Коккола и Пори обслуживаются финскими государственными железными дорогами VR. Железнодорожная сеть в Финляндии принадлежит государству.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220407/kitay-1782327864.html

https://ria.ru/20220411/yaponiya-1782833423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, владимир путин, финляндия, россия, украина, greenpeace, в мире